تقرير: سامسونج تنوي إطلاق عملة رقمية على شبكة الايثيريوم

يُقال إن شركة “سامسونج” تستعد لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة وشبكتها الرئيسية اعتماداً على بلوكشين الايثيريوم (Ethereum blockchain).

لا يزال التطوير في المراحل المبكرة حيث تعمل الشركة على تحديد الكيفية التي ستستخدم بها التكنولوجيا بالضبط، وفقًا لتقارير كوين ديسك كوريا (CoinDesk Korea).

نتوقع أن تصدر “عملة سامسونج” في السوق، لكن لم يتم تحديد التفاصيل بعد.

حاليا، نحن نفكر في بلوكشين الخاص، على الرغم من أنه لم يتأكد بعد. يمكن أن يكون أيضًا بلوكشين عامًا في المستقبل، لكنني أعتقد أنه سيكون مختلطًا – أي مزيج من السلاسل العامة والخاصة.

إذا كانت عبارة عن سلسلة مفاتيح عامة يمكن لأي شخص المشاركة فيها ، مثل البيتكوين أو الايثيريوم، فقد يتم إدراج ما يسمى بـ “عملة سامسونج” الصادرة هنا في منصة كوديكس (Codex Exchange). وهذا يعني أنه يمكن للأفراد الشراء والبيع بحرية في السوق”.

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في مارس، طرحت “سامسونج” محفظة للكريبتو في مناطق معينة على هاتفها الذكي (سامسونج جلاكسي S10).

أشارت التقارير الأولية إلى أن محفظة بلوكشين سامسونج تدعم البيتكوين و الايثيريوم. ومع ذلك، عند الإطلاق تم الكشف عن أن المحفظة متوافقة فقط مع المفاتيح الخاصة القائمة على الايثيريوم. وفقًا لموقع “CoinDesk Korea”، لم يشر المصدر إلى أن “سامسونج” تعمل على تكامل البيتكوين.

“تدعم محفظة سامسونج جلاكسي S10 أيضًا رموز (ERC-20) القائمة على الايثيريوم. نحن نطوّرها إلى البلوكشين القائم على الايثيريوم.”

في الأسبوع الماضي، استثمرت الشركة أيضًا في “ZenGo” وهي شركة منفصلة لتطبيقات المحفظة، تشارك في جولة استثمار بقيمة 4 ملايين دولار، وفقًا لتقارير موقع (The Block).