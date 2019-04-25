ثالث أكبر بنك في اليابان من حيث الأصول ينضم إلى شبكة بلوكتشين ماركو بولو من آر ثري

تام شمس - الخميس 25 أبريل 2019 05:59 مساءً - سيقوم البنك الياباني الرئيسي، سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن (SMBC)، بالاستفادة من شبكة بلوكتشين ماركو بولو التابعة لمجموعة آر ثري من أجل التمويل التجاري، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة المحلي "كوين ديسك اليابان" يوم ٢٥ أبريل.

ويخطط SMBC، وهو ثالث أكبر بنك في اليابان من حيث الأصول، لتقديم خدمات بلوكتشين في النصف الثاني من عام ٢٠١٩.

ومن بين العملات الأخرى الأعضاء في ماركو بولو، والتي تدعمها منصة بلوكتشين المؤسسية كوردا من آر ثري، بنوك مثل بي إن بي باريبا وآي إن جي.

وقد أجرى المنتج بنجاح أول عمليات تمويل تجاري له في مارس، وهي عملية شملت شركتين ألمانيتين وكومرزبنك المحلي.

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وقال ياسويوكي كاواساكي نائب رئيس مجلس إدارة SMBC أثناء الإعلان عن الأخبار في ندوة حول التكنولوجيا في طوكيو: "إن التمويل التجاري [...] معقد للغاية، والعديد من الوثائق اللازمة للمعاملات التجارية تستند إلى الأوراق ومعقدة".

وهذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلًا مستمرة منذ ١٠٠ عام. وقد انضمت شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية إلى ماركو بولو لبناء منصة عالمية، وتستعد لتقديم خدمات جديدة في وقت لاحق من هذا العام."

كما أن هناك خطط تمويل تجارية مختلفة قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت الصين هذا الأسبوع عن شراكة خاصة بها تضم ​​شركة تابعة لبنكها المركزي، بنك الشعب الصيني.

وفي الوقت نفسه، استخدم المقرض الفرنسي سوسيتيه جنرال سلسلة إيثريوم (ETH) لإصدار سندات بقيمة ١٠٠ مليون يورو هذا الشهر.