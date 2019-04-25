Samsung تستثمر 2.9 مليون دولار في عملاقة محافظ العملات الرقمية Ledger

قامت شركة Samsung – أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية و واحدة من أكبر العلامات التجارية في العالم – باستثمار 2.9 مليون دولار في شركة Ledger المتخصصة في تصنيع المحافظ المادية ( hardware wallets ) للعملات الرقمية ، و مزود خدمة الحراسة المالية ( custodial service ) في صفقة رفيعة المستوى .
يأتي إستثمار شركة Samsung الذي يقدر بملايين الدولارات في شركة Ledger بعد أقل من أسبوع من قيام Samsung Ventures بضخ 4 ملايين دولار في ZenGo ، و هي شركة ناشئة تعمل على تطوير محافظ عملات رقمية بدون مفتاح ( keyless crypto wallets ) .
وقد قال “إريك لارشيفيك” Eric Larchevêque في تغريدة له على موقع Twitter :
” سوف نظل في حاجة إلى محافظ العملات الرقمية المادية ( hardware ) ، و من أجل دعم ثورة العملات الرقمية القائمة على السيادة الشخصية التي يمكن للجميع الوصول إليها ، سيلعب الهاتف الذكي بالفعل دورًا مركزيًا في ذلك . “
من المرجح أن يكون إلتزام شركة سامسونج في قطاع العملات الرقمية بمثابة محفز قادر على استعادة ثقة المستثمرين في الآفاق بعيدة المدى للسوق .
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكر موقع CoindeskKorea – و هو موقع إخباري مختص بمجال العملات الرقمية يديره وسيلة الإعلام الرئيسية Hankyoreh – أن شركة سامسونج تختبر عملتها Samsung Coin و بروتوكول بلوكتشين معتمد على الـ ERC20 على قمة بلوكتشين الـ Ethereum .
وقد أخبر أحد المصادر المطلعة داخل الشركة وسائل الإعلام المحلية ، قائلاً :
” لقد قام فريق عمل البلوكتشين بعمل عدة نماذج و يعملون حالياً على تقييمها . هناك بالفعل العديد من المنصات التي تقوم بوظيفتها بعد إجراء بعض الإختبارات الداخلية . “
إذا خططت شركة Samsung لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها على طول الطريق ، فإن حركتها القوية نسبياً لدمج محفظة عملات رقمية في هاتف Galaxy S10 – خلال فترة تقوم فيها معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية بمراقبة السوق بحذر – تصبح أكثر عقلانية .
علاوة على ذلك ، فإن تركيز محفظة البلوكتشين الخاصة بسامسونج ( Samsung Blockchain Wallet ) على دعم الـ ERC20 tokens ، يعمل إلى جانب الخطط الحالية لشركة Samsung لإطلاق توكن ERC20 يعمل في المقام الأول من أجل عمليات الـ ( business-to-business ( B2B .
من المحتمل أن شركة Samsung كانت مضطرة في البداية لهذا الإستثمار ، بسبب شعبية Ledger في عالم العملات الرقمية و محافظها المادية ( hardware ) المتوافقة مع الـ ERC20 ، و التي ستعود بالفائدة على مستخدمي Samsung Coin إذا تم أو عندما يتم إطلاقها .
صورة لـ Samsung Blockchain Keystore التي تم إصدارها بواسطة T Store الذي يضم محفظة Ethereum و محفظة ERC20 | المصدر : Tworld.co.kr
ربما كانت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية مقتنعة بمستقبل عمليات شركة Ledger ، لأن الشركة تتجه نحو خدمة كل من المستثمرين من الأفراد و المؤسسات كمزود لخدمة حراسة و حفظ العملات الرقمية .
و قال “باسكال غوتييه” Pascal Gauthier – الرئيس التنفيذي الجديد لـ Ledger – في رسالة بالبريد الإلكتروني :
” بينما يثق عدد لا يحصى من حاملي العملات الرقمية من الأفراد في Ledger في حفظ و تأمين عملاتهم الرقمية ، فإن الشركات التي تدير كميات هائلة من العملات الرقمية ، مثل المستثمرين من المؤسسات و المكاتب العائلية و منصات التداول ، بدأت أيضاً في الوثوق بنا . “
في العام الماضي ، جمعت شركة Ledger حوالي 75 مليون دولار أمريكي من قبل الملياردير “تيم دريبر” Tim Draper ، و Boost VC ، و Draper Esprit . في ذلك الوقت ، قالت شركة Ledger أن جولة التمويل كانت “مفرطة في الإكتتاب ” ( oversubscribed ) ، و أنها كانت أكبر جولة في السلسلة B في عام 2018 .
تم تأمين جولة التمويل من الفئة “ب” ( Series B ) من قبل الشركة ، من أجل تحسين عملياتها في تصنيع الأجهزة و دعم المستثمرين من الأفراد .
و كان “إيريك لارشيفيك” – مؤسس Ledger – قد صرح في عام 2018 ، قائلاً :
” بالنسبة إلى المحافظ ، لقد قمنا بدمج نظام التشغيل الخاص بنا في شريحة آمنة ، و بالنسبة إلى Vault ، فنحن نقوم بدمجه في وحدة أمان مادية ( hardware security module ) . إن الفكرة وراء ذلك هي تقديم ميزات و خدمات إضافية ، مثل الحسابات المتعددة ( multiaccounts ) و الإمضاء المتعدد ( multisignature ) و الـ timelocks . “
من المتوقع أن تزيد جولة التمويل الجديدة التي تقودها شركة Samsung من معدل النمو المحتمل لشركة Ledger في قطاع جديد نسبياً في مجال حفظ العملات الرقمية ( crypto custody ) .
تشترك شركة Samsung بالفعل بشكل كبير في سوق العملات الرقمية من خلال أعمالها الخاصة بتصنيع معدات التعدين ، و Samsung Blockchain Wallet ، بالإضافة إلى الإستثمار في العديد من المشاريع المرتبطة بالعملات الرقمية .
مع اقتراب عملية تطوير الشبكة الرئيسية ( mainnet ) للعملة الرقمية لسامسونج من مرحلتها النهائية ، قد تدخل الشركة في مزيد من الصفقات التي يمكن أن تقضي على الحدود بين العملة الرقمية و المستخدمين الرئيسيين .
بناءً على إستثمار شركة Samsung في كل من ZenGo و Ledger ، من الواضح أن الشركة تفضل الشركات الناشئة التي تسهل عملية إستخدام العملات الرقمية في العمليات اليومية .
قال “أوريل أوهايون” Ouriel Ohayon – الرئيس التنفيذي لشركة ZenGo – في وقت سابق ، أنه شعر بالصدمة من “كيف كانت حلول ما قبل التاريخ” في مجال العملات الرقمية ، و أن عدم وجود حلول فعالة يمكن أن يصبح حاجزًا حقيقيًا عند قدوم المستثمرين العاديين و المستخدمين الرئيسيين .
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