باينانس سنغافورة تنطلق مع زوج واحد فقط للتداول

تام شمس - الخميس 25 أبريل 2019 12:53 مساءً -

أطلقت باينانس بورصة عملات مشفرة جديدة في سنغافورة بعد شهور من الترقب، زذلك وفقًا لتقرير تك كرنش في ٢٣ أبريل، وإن كان بميزات محدودة.

حيث لا يستطيع مستخدمو المنصة سوى شراء بيتكوين (BTC) باستخدام دولار سنغافوري (SGD)، مما يعني أن عدد أزواج التداولالمتاح للمستهلكين أقل بكثير مقارنة بالبورصة الرئيسية للشركة.

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ويشير موقع باينانس سنغافورة على الويب أن الخدمة مقدمة مع Xfers، وهي خدمة دفع محلية تدعي أنها تقدم محفظة عملات مشفرة معتمدة من قبل المنظمين السنغافوريين. ويتم سرد ثلاث خطوات للعملاء الجدد: إنشاء حساب مع باينانس سنغافورة، وربط حساب Xfers الخاص بهم، والبدء في شراء وبيع بيتكوين كما يحلو لهم.

وقد قال متحدث باسم الشركة لتك كرنش: "إن باينانس متحمسة لجلب تكنولوجيا بلوكتشين ذات المستوى العالمي إلى سنغافورة، ونتطلع إلى عرض تدابير السلامة والأمن من باينانس على مستوى العالم. وزوج بيتكوين مقابل الدولار السنغافوري هو الزوج الأول الذي تقدمه باينانس سنغافورة مع الإطلاق السهل وقد يكون هناك المزيد من الأزواج المضافة حسب اللوائح".

وفي وقت كتابة المقالة، تعد باينانس ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، وفقًا لكوين ماركت كاب.