منصة Huobi Japan و منصة تداول رقمية أخرى تتعرضان لتدقيق قانوني مفاجئ

أفادت تقارير أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) قد أجرت عمليات تفتيش ميدانية فجئية لمنصات تداول العملات الرقمية المشهورة Huobi Japan و Fisco Digital Asset Group (FDAG).

وفقًا لوكالة رويترز يجري التفتيش حاليا حتى تتمكن الهيئة التنظيمية من معرفة ما إذا كانت المنصات تتخذ خطوات كافية لحماية عملائها و كذلك للتحقق من امتثالها للقانون.

يشير التقرير إلى أن هيئة الرقابة المالية تعتقد أن كلا المنصتين لا تتخذان حاليًا الإجراءات اللازمة لحماية العملاء بشكل كاف و لا تلتزمان بمتطلبات مكافحة غسل الأموال لدى الجهة المنظمة و يحتمل أن يؤدي التفتيش إلى تعليق تراخيص التشغيل الخاصة بهما إذا تم العثور على أدلة كافية على هذه المخالفات و هذا يندرج في إطار جهود هيئة الرقابة المالية للإحتفاظ بمعايير تنظيمية رائدة على مستوى العالم في سوق تداول العملات الرقمية في اليابان.

أشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة المالية وجدت العديد من أوجه القصور أثناء عمليات التفتيش و لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى مدى جدية هذه الأمور أو ما إذا كانت الجهة المنظمة ستتخذ أي إجراء ضد منصات التداول كما فعلت في الماضي مع منصات مخالفة أخرى و يبدو أن هيئة الرقابة المالية قد أجرت أيضًا فحصًا في 17 أبريل الماضي راجعت فيه الأنظمة الموجودة في المنصتين لمنع غسل الأموال.

يتماشى ذلك مع سياساتها الخاصة بتداول العملات الرقمية والتي تسعى إلى وضع اليابان على رأس الدول الرائدة في مجال الإقتصاد الرقمي Fintech و منع وقوع حوادث مثل أزمة Mt. Gox التي استمرت منذ عام 2014. و كان على جميع منصات تداول العملات الرقمية أن تسجل نفسها لدى هيئة الخدمات المالية منذ أن اعتمدت اليابان قانون تداول العملات الرقمية في عام 2017 لتصبح أول دولة تقوم بذلك.

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مرت كل المنصات الرقمية مؤخرًا بمرحلة من التغيير في الإدارة العليا وخاصة Fisco التي استحوذت على Zaif بعد خسارتها البالغة 60 مليون دولار إثر قرصنتها سنة 2018 و أدّت عملية الإستحواذ إلى توسيع عملياتها حيث حصلت على 730،000 حساب إضافي إلى قاعدة عملائها المنشأة بالفعل و وفقًا للتقرير سيكشف الفحص بواسطة FSA عن مدى حماية مستخدمي Fisco وما إذا كان لدى المنصة نظام تحكم داخلي فعال.

Huobi Japan من جانبها كانت نتيجة استحواذ مجموعة Huobi على BitTrade و تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 100 عملة رقمية مدرجة في منصتها بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين مستخدم في 130 دولة على الأقل و تقول المصادر أن FSA ستدرس على وجه التحديد نظام Huobi المضاد Maneron.

في الوقت الحالي تلتزم كلا المنصّتين الصمت بشأن تداعيات إجراءات FSA و رفضت شركة Fisco تأكيد ما إذا كان الفحص قد تم أو توضيح كيف سيؤثر ذلك على عملياتها كما أبلغ متحدث بإسم شركة Huobi Japan رويترز طوكيو بأنه “لا يستطيع الإجابة عن أي شيء بشأن التعامل مع FSA و عن ما راج حول عملية التفتيش”.

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المصدر : www.ccn.com

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