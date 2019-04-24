شركة R/GA فنتشرز تتعاون مع شركات بلوكتشين المحلية لإنشاء مشروع بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 24 أبريل 2019 09:54 مساءً - أعلنت شركة R/GA فنتشرز، وهي الذراع الاستثمارية لشركة R/GA للتسويق الدولي، عن افتتاح استوديو بلوكتشين استثماري في ولاية أوريغون، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي نُشر يوم ٢٤ أبريل.

وسيتم إطلاق الاستوديو، الذي يطلق عليه أوريغون إنتربرايز بلوكشين فينتشر استوديو (OEBVS)، بالشراكة مع العديد من الشركات المحلية المشاركة في صناعة بلوكشين. وهي تشير إلى مودا، وبنك Umpqua، وجامعة بورتلاند الحكومية، وجامعة أوريغون للصحة والعلوم، وبيزنس أوريغون، وكونسنسيس، وشركة أبحاث بلوكشين سميث + كراون.

ووفقًا للبيان، يهدف أوريغون إنتربرايز بلوكشين فينتشر ستوديو إلى بناء نظام بيئي قائم على بلوكتشين ومساعدة الشركات والمؤسسات المحلية على التنافس على المستوى العالمي. وبحسب ما ورد سيركز الاستوديو على الاستفادة من المنتجات والخدمات والأدوات الناشئة لحل أهداف العمل المستهدفة لشركائه وتوفير فرص السوق والإرشادات والشراكات.

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ويعد الإعلان بأن الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج ستحصل أيضًا على إرشادات من المديرين التنفيذيين في الصناعة والوصول إلى شركاء الشركة. وتشمل مجالات اهتمام أوريغون إنتربرايز بلوكشين فينتشر ستوديو البيع بالتجزئة والتأمين والصحة والتمويل والرياضة والتصنيع واللوجستيات والطاقة والاستدامة والنقل وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والغذاء والإعلان والتسويق.

ويمكن للشركات الناشئة التقدم إلى البرنامج من خلال موقع أوريغون إنتربرايز بلوكشين فينتشر ستوديو الإلكتروني بعد ٢٤ أبريل. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من مكتب بورتلاند بيرل ديستريكت التابع لشركة R/GA، والذي يبدأ يوم ٢٩ يوليو، وسيختتم في أكتوبر بحدث تجريبي. وخلال هذا الحدث، ستقدم كل شركة ناشئة ما تعمل عليه لقادة الصناعة والشركاء والمستثمرين والعملاء من مجتمع التكنولوجيا.

ووفقًا لكرنش بيز، تعتبر R/GA وكالة إعلانات دولية مقرها في نيويورك بإيرادات سنوية تقدر بـ ٣٧٧,٩ مليون دولار.