جميع أعلى ١٠٠ عملة تقريبًا تسجّل خسائر بينما تتمسك بيتكوين بمكاسبها الأسبوعية بعد انخفاضها عن مستوى ٥٥٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 24 أبريل 2019 09:54 مساءً - الأربعاء، ٢٤ أبريل - بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها لعام ٢٠١٩ أمس، عادت أسواق العملات المشفرة مرة أخرى إلى اللون الأحمر، حيث شهدت جميع العملات المئة الأولى من حيث القيمة السوقية خسائر كبيرة خلال اليوم، وذلك وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

وتشهد أحدث عملة منضمة إلى أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية وهي "أونتولوجي" (ONT) أكبر خسائر على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة بين أفضل ٣٠ عملة، بانخفاض أكثر من ١١٪. كما ارتفع بيزك أتنشن توكن (BAT)، الذي تجاوز مؤخرًا أونتولوجي لدخول أعلى عشرين، بنسبة ٦٪، مرتفعًا أيضًا بنسبة ٣٠٪ تقريبًا على مدار السبعة أيام الماضية.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى ما فوق الحد الأدنى الذي طال انتظاره وهو ٥٦٠٠ دولار، تراجعت بيتكوين (BTC) الآن إلى أقل من ٥٥٠٠ دولار. حيث انخفضت العملة المشفرة الأكبر بنسبة ١,٩٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية في وقت كتابة المقالة، وتم تداولها عند ٥٤٩٠ دولارًا، وما زالت مرتفعة بنسبة ٤,٩٪ على مدار السبعة أيام الماضية.

استمرت هيمنة بيتكوين على أسواق العملات المشفرة في الارتفاع، حيث ارتفعت من ٥٣,٥٪ في بداية اليوم إلى ٥٤,٧٪ الحالية، وهو رقم قياسي جديد في السوق بالنسبة لبيتكوين منذ ديسمبر ٢٠١٨. وفي وقت سابق من اليوم، بلغت القيمة السوقية القصوى لبيتكوين تقريبًا ١٠٠ مليار دولار لأول مرة منذ منتصف نوفمبر ٢٠١٨.

سعر بيتكوين على مدار ٢٤ ساعة ومخطط القيمة السوقية. المصدر: كوين ماركت كاب

انخفضت إيثريوم (ETH)، وهو ثاني أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٥,٥٪ إلى ١٦٤,٩ دولارًا، كما شهدت انخفاضًا بنسبة ٠,٩٪ تقريبًا خلال الأيام السبعة الماضية.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وانخفضت ريبل، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٧,٣٪ ويتم تداولها عند ٠,٣٠١ دولار في وقت كتابة المقالة، كما انخفض بنسبة ٨.٨٪ على مدار السبعة أيام الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ١٧٧ مليار دولار في وقت النشر، بانخفاض عن أعلى مستوى سجله يوم أمس وهو ١٨٥ مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم التجارة اليومية بشكل كبير إلى حوالي ٥٥ مليار دولار من متوسط ​​أمس البالغ ٤٩ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب