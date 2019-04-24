كيف تساعد العملات الرقمية المستقرة سوق الكريبتو بشكل عام؟

في مارس 2019، أعلنت ترون (TRX) و التيثر (USDT) عن شراكة لإصدار عملة مستقرة يدعمها “بلوكشين ترون”. وفقًا لبيان صحفي، فإن العملة الجديدة ستسمح للمستخدمين بالتداول بالدولار الأمريكي الرقمي والتعامل في النظام البيئي لعملة ترون (TRX).

في 16 أبريل 2019، تم إطلاق TRX-USDT الجديد على بلوكشين ترون. إن إضافة العملة المستقرة يجلب الكثير من الفوائد إلى عملة ترون (TRX). يوسع النظام البيئي لترون (TRON) وحالات الاستخدام الحالية في قطاعي التجارة والتمويل اللامركزي. على سبيل المثال، يجعل من الممكن للتطبيقات اللامركزية القائمة على ترون التنافس مع باي بال (Paypal) و ستريب (Stripe) على التحويلات المالية الدولية والمدفوعات بين المتاجر والمتسوقين.

لكن الأهم من ذلك هو أن العملة المستقرة الجديدة ستزيد من سيولة العملات الرقمية وتشجع المستخدمين من المؤسسات والشركات على التفكير في استخدام العملات المشفرة دون التعرض إلى التقلبات والاضطرابات في سوق الكريبتو. هذا هو السبب في أن ظهور عرض ثابت آخر للعملات هو أمر جيد لقطاع الكريبتو بالكامل.

أسواق العملات الرقمية مشهورة بالتقلب. في 1 أبريل 2019، ارتفع سعر عدد من العملات الرقمية بنسبة 20٪ في يوم واحد. مثل هذه التغييرات السريعة في القيمة تشكل عائقًا أمام التبني الرئيسي للعملات الرقمية المشفرة. لماذا ا؟ العملة الرقمية المتقلبة غير مرغوبة لكبار المستثمرين والشركات الاستثمارية الذين يرغبون في الحصول على أسعار مستقرة ويمكن التنبؤ بها. وبالمثل، لا يرغب العملاء الراغبين في شراء منتجات في استخدام عملة مشفرة متقلبة قد ترتفع قيمتها أو تخسر قيمتها في ساعات.

هناك حالات استخدام واضحة للعملات المشفرة التي تعوقها حقيقة أن قيمتها تتقلب بشكل كبير. الأمثلة الرئيسية هي أسواق التحويلات العالمية والمدفوعات الدولية. التحويلات هي أموال يرسلها العاملون في دول أجنبية إلى أسرهم. تمثل التحويلات حوالي 700 مليار دولار من الحوالات الدولية وفقًا للبنك الدولي، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 25٪ من عام 2019 إلى عام 2024.

باختصار، تعتبر “العملات الرقمية المستقرة” آلية لمعالجة تقلب الأسعار. آلية التحوط هذه ضرورية في هذه المرحلة في تطوير قطاع العملة المشفرة لجعل الأسعار أكثر قابلية للتنبؤ.

لهذا السبب، ستلعب العملات المستقرة دورًا أساسيًا في التحول من الاقتصاديات النقدية إلى الاقتصادات القائمة على العملات الرقمية المشفرة. قدّر الخبراء أن العملات المستقرة على مدار العامين المقبلين ستصبح “أكثر الأصول الرقمية تداولاً” وتمثل مقدارًا كبيرًا من النمو في قطاع الكريبتو.

هناك نوعان رئيسيان من العملات المستقرة. هناك العملات المدعومة بعملة نقدية (مثل التيثر Tether) والأخرى المضمونة بالعملات الرقمية (مثل Maker’s Dai). الأولى هي الأكثر شيوعًا ولكن الأخير يكتسب قوة وجاذبية.

كان التيثر (USDT) أول عملة مستقرة. إنه أمر مضمون ومربوط بالدولار الأمريكي. أصبح “التيثر” شائعًا خلال ارتفاع العملات الرقمية البديلة في موسم 2017–2018 وما زال يهيمن على قطاع العملات الرقمية المستقرة. في ديسمبر 2018 ، كان يمثل 75 ٪ من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة وسابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية.

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الميزة الرئيسية في “التيثر” هي أنه يعمل على بروتوكول التعريف الذي يسمح الرموز المميزة الخاصة به للعمل على سلاسل مختلفة. على سبيل المثال ، هناك إصدار يستند إلى البيتكوين من التيثر (USDT-Omni) وإصدار يستند إلى الايثيريوم (USDT-ERC-20).

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الفوائد التي يجلبها “بلوكشين ترون” إلى قطاع العملات الرقمية المشفرة كبيرة. بالمقارنة مع عملة “USDT-Omni” أو على سبيل المثال، تتمتع التيثر USDT القائمة على (TRC20) بمزايا مثل رسوم المعاملات الصفرية والمعاملات الفورية. صحيح، عندما يرتفع سعر البيتكوين، تكافح الشبكة لتلبية طلب المستخدم على معاملات USDT-OMNI. عندما تكون هناك زيادات كبيرة في أسعار البيتكوين أو تنخفض، فإن الشبكة لا تعمل بأفضل كفاءة.

وكما يقول “جاستن صن” الرئيس التنفيذي لشركة ترون. “سيتم حل هذه المشكلات بعد إطلاقنا (USDT-Tron) وننقل غالبية (USDT-Omni إلى USDT-Tron”. وبالتالي، فإن هدف ترون (TRON) النهائي هو نقل USDT من موقعه على البيتكوين. بروتوكول لشبكة ترون.

سيكون لدى عملة (TRC) المستقرة أيضًا المزيد من التنوع مقارنةً بـ(USDT-OMNI). كما يشرح (صن):

“تعتمد عملة [TRX-USD] على العقود الذكية، بحيث يمكنك القيام بالكثير من أعمال النشر على رأس التيثر (USDT)، والتي لا تستطيع بلوكشين (Omni) تقديمها.” – جاستن صن، المدير التنفيذي لمؤسسة TRON

ماذا عن شبكة الايثيريوم؟ هناك أيضًا عملة التيثر (USDT) مبنية على الايثيريوم متوافق مع تطوير التطبيقات اللامركزية (dApp). تناول “جوستن صن” هذه النقطة أيضًا في مقابلة أجريت معه مؤخرًا بقوله إن المنافسة بين ترون (TRON) و الايثيريوم (Ethereum) شيء جيد في النهاية:

“نعلم جميعًا أن ترون والايثيريوم يتنافسان.. لكنني أعتقد أننا ننتج بالتأكيد منتجًا أفضل [و] المنافسة بين الايثيريوم و ترون تفيد الصناعة بأكملها … أعتقد في المستقبل أننا سنتعاون مع الكثير من مطوري الايثيريوم” – جاستن صن، المدير التنفيذي لمؤسسة TRON

بالإضافة إلى المنصات اللامركزية التي تدعمها ترون (TRON)، أعلنت ثلاث منصات رئيسية لتداول العملات الرقمية – Huobi و OKEx و Gate-io – عن دعمها للنسخة المستندة إلى ترون من التيثر في الإعلانات الرسمية، والتي أشار فيها كل من Huobi Global و OKEx إلى طلب المستخدم لتداول العملات أكثر استقرارا.

الملخص

من الواضح أن هناك حاجة إلى عملات مشفرة مستقرة في هذه المرحلة لتطور العملات الرقمية المشفرة. إن تقلب الأسعار الذي يميز السوق الحالي يحد من السيولة ويشكل عائقًا كبيرًا أمام اعتماد العملة الرقمية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى تطوير حالات استخدام جديدة.