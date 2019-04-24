شركة Samsung تخطط سرا لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة

وفقًا لـ CoindeskKorea وهي نشرية مهتمة بمجال العملات الرقمية تشغلها شركة الوسائط Hankyoreh السائدة في وسائل الإعلام فإن Samsung Electronics تقوم بتطوير توكن ERC20 يستند إلى Ethereum وهي تعمل حاليًا على إنشاء شبكة رئيسية mainnet.

قال مصدر يعمل في Samsung Electronics في تصريح له للنشرية أن الفريق العامل على البلوكتشين التابع للشركة قد اختبر بالفعل عدة إصدارات من بروتوكول blockchain على شبكة Ethereum.

قام الفريق العامل على البلوكتشين بعمل عدة نماذج ويقوم بتقييمها و هناك بالفعل العديد من المنصات التي تعمل على بعض الاختبارات الداخلية ، ”

قال المصدر لـ CoindeskKorea :

” يأتي هذا التقرير بعد شهرين من تقديم Samsung Electronics محفظة Samsung Blockchain و هي في الأساس محفظة ERC20 واردة في هاتفها الرائد Galaxy S10.”

عندما أصدرت Samsung محفظة رقمية لأول مرة في شهر فبراير فوجئ بعض المستثمرين بحقيقة أن الجهاز لا يدعم حاليًا خدمة محفظة البيتكوين ويركز بشكل أساسي على Ethereum.

و كما قالت الشركة :

“تم تصميم Galaxy S10 بإستخدام Samsung Knox فضلاً عن تخزين آمن مدعوم بالأجهزة ، والذي يضم مفاتيحك الخاصة لخدمات البلوكتشين التي تهم الهواتف المحمولة”

إن اندفاع Samsung نحو دمج المحفظة الرقمية في هاتفها الأخير في حين لم تقدم على ذلك شركات تصنيع الهواتف الذكية الأصغر باستثناء HTC لهو أمر يدعو للتفكير مليّا.

إذا كانت Samsung تعمل على تطوير توكن ERC20 وبروتوكول بلوكتشين حوله كما هو مقترح في التقارير المحلية فمن المعقول أن تقوم الشركة بدمج محفظة للعملات الرقمية لتوفير نظام سهل الإستخدام للمستخدمين.

في كوريا الجنوبية لا يُسمح للشركات بإصدار التوكونات من خلال عرض العملة الأولي (ICO) ولا يمكن للمستثمرين الإستثمار في مشاريع ICO المحلية.

على هذا النحو انتقلت الشركات إلى الأسواق الخارجية مثل اليابان لإجراء مبيعات توكوناتها الخاصة لتجاوز الأطر التنظيمية التي تفرضها المؤسسات التشريعية المالية المحلية.

بالنسبة لشركة مثل Samsung فمن المحتمل ألا تتمكن من التحايل على اللوائح المحلية بسبب التأثير الهائل للشركة على مختلف القطاعات في كوريا الجنوبية و أي إجراء تتخذه الشركة في سوق ناشئة مثل السوق الرقمية يمكن أن يشكل سابقة لبقية الصناعة مما قد يفرض عليها أن تكون أكثر حذراً في عملياتها.

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و أخبر أحد المطلعين داخل الشركة النشرية المحلية أنه نظرًا للسياسات المعمول بها فإن الشركة تتجه نحو سلسلة بلوكتشين خاصة لأعمال بين الشركات (B2B) ولكن لم يتم وضع خطط نهائية حتى الآن.

قال المصدر:

حاليا تفكر الشركة في بلوكتشين خاص للعمليات بين الشركات B2B و لكن لا يوجد شيء نهائي فعلى المدى الطويل يمكن أن تتحول الشركة لإنشاء سلسلة بلوكتشين عامة و لكن من المحتمل الآن أن تستخدم سلسلة البلوكتشين العامة والخاصة الهجينة.

على الرغم من أنه من المعروف أن كوريا الجنوبية هي بلد مؤيد للعملات الرقمية و تقنية البلوكتشين إلا أن العديد من المجالات داخل القطاع الرقمي لا تزال بمنأى عن السلطات المحلية.

فيما يتعلق بالـ ICO على سبيل المثال من غير الواضح ما إذا كان يمكن للشركات المحلية إنشاء فروع لها في الأسواق الخارجية وإجراء مبيعات لتوكوناتها في الخارج للتحايل على الأطر التنظيمية.

و من المتوقع أن تنتظر Samsung السلطات لتوضيح السياسات حول القطاع الرقمي قبل الإنخراط بشكل مريح في المجال.

حسب المصدر من داخل الشركة :

“يتوقع السوق إطلاق Samsung Coin لكن الإتجاه لم يحسم بعد”

مما يشير إلى أن التنظيم هو أكبر عقبة أمام الشركة.

وأضاف المصدر أيضًا أن تورط Samsung Pay في المرحلة الحالية من المشروع غير مؤكد وحتى الآن لا يرتبط Samsung Pay ارتباطًا مباشرًا بالمشروع.

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المصدر : www.ccn.com

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