ناسداك تبدأ بإختبار تداول عملة البيتكوين الرقمية (BTC) على البورصة

ليس سراً أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين كبار المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية بـ عملة البيتكوين الرقمية (BTC). تماماً كما تتطلع بورصة إنتركونتينينتال (ICE) إلى إطلاق منصة “Bakkt”. قبل بضعة أشهر فقط، أطلقت ناسداك “Nasdaq” صندوق مؤشرات البيتكوين و الايثيريوم للسيولة (Brax New Coin’s) و BLX و ELX..

عادت “ناسداك” اليوم إلى تصدر الأخبار حول على ما يبدو أنه اختبار لتداول البيتكوين لبعض المستخدمين في البورصة.

هل تدرج بورصة “ناسداك” عملة البيتكوين الرقمية (BTC)؟

انتشرت تدوينة “Cryptopolist” وهو محلل في موقع StrongMarket.com، بعد أن نشر أنه تمكن من شراء بيتكوين واحد من خلال TD Ameritrade، وهو وسيط يقدم منصة تداول إلكترونية يمكن توصيلها بـ(ناسداك). أظهر المحلل كيف بدأت “ناسداك” في تقديم زوج BTC / USD للتداول في 10 أبريل 2019.

تم التأكيد لاحقًا على أن التجارة تمت باستخدام منصة تداول ثانوية وليس منصة التداول الحقيقية.

اتصل “Cryptopolis” بفريق دعم TD Ameritrade للتساؤل عما إذا كانت عملة البيتكوين الرقمية (BTC) تتداول في بورصة ناسداك عبر CXERX أم لا ، ولكن الدعم قال إنهم ليس لديهم أي فكرة عما يرمز إليه الرمز وأنه يمكن أن يكون مجرد مؤشر. “شون” أخصائي دعم في TD Ameritrade ، أجاب:

“لست متأكدًا من هذا الموضوع، ولم أسمع به مطلقًا أو لم أره ولا يقتبس العرض من الجانب المباشر.”

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كما لاحظ “تشارلي لي” مؤسس اللايت كوين (LTC)، عملة البيتكوين الرقمية (BTC) و عملة اللايت كوين (LTC) على منصة TD Ameritrade.

تعمق الغموض بعد اكتشافه أن زوج BTC / USD كان مدرجًا باسم CXERX، والذي تكهن البعض بأنه وسيلة لإخفاء القائمة أثناء اختبارها على المنصة.

بطبيعة الحال، فإن الآثار المترتبة على إدراج عملة البيتكوين في بورصة “ناسداك” كبيرة وسوف تساعد فقط في تسريع اعتماد العملات المشفرة.

سبق أن أكد “جاي كلايتون” رئيس مجلس إدارة البورصة الأمريكية، أن البيتكوين ليس ضمانًا وأن الوكالة تعمل على إطار تنظيمي لفئة أصول العملات الرقمية المشفرة. أوضح الرئيس أن:

“البيتكوين [BTC] يشبه العملة. أعني أنه ليس لديه دعم سيادي، لذلك فهو يختلف عن العملة السيادية. إنه مصمم كوسيلة للتبادل”.

على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن “ناسداك” تعمل على شيء ما، فمن السابق لأوانه افتراض أن ناسداك سوف تقدم صفقات البيتكوين لعامة الناس في أي وقت قريب. لا تزال الجهود جارية لتقديم أول صندوق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) إلى سوق الولايات المتحدة.