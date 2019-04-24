للمبتدئين: ما هي أشهر المؤشرات للتحليل الفني في عالم العملات الرقمية؟

السبب في أنك بحاجة إلى استخدام أفضل المؤشرات في الكريبتو هو أن تكون متقدمًا عن الآخرين في اللعبة

استثمارات العملات الرقمية المشفرة حققت العديد من الأرباح للبعض بين عشية وضحاها وأيضًا افقد الكثير اموالهم في هذا السوق. الفرق الوحيد هو تأرجح السوق والوقت المناسب. لكي تكون رابحاً، كل ما عليك فعله هو جذب السوق على الطريق الصحيح وركوب الموجة في الوقت الصحيح لتحقيق الأرباح.

الحقيقة المؤسفة هي أن العمل أصعب بكثير مما يبدو. نعم، يقوم سوق العملة المشفرة بتحركات كبيرة تخلق مبالغ هائلة من الثروة على مرأى من كل عين، ولكن هذا التقلب هو سيف ذو حدين. إن التأرجح في الاتجاه الخاطئ أو في الوقت الخطأ، يمكن أن يمحو رؤوس أموال أكثر المتداولين حكمة. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى استخدام أفضل المؤشرات والإشارات للكريبتو والإعتماد على أساسيات إدارة المخاطر حتى تكون متقدمًا في اللعبة.

هذه هي أهم المؤشرات التي تحتاج إلى استخدامها

المخططات التي تستخدمها هي الأداة الأولى التي لديك. هناك العديد من الطرق للنظر إلى مخطط الأسعار والعديد من الطرق لرسم الأسعار، ولكن الأفضل هي الشموع اليابانية. تقدم الشموع نظرة ثنائية الأبعاد على الأسعار التي تنبثق عن الصفقات.

تقدم الشموع مزيدًا من المعلومات التي يمكن أن يوفرها الشارت التقليدي. قد تولك بعض الملامح حول تحركات العملات الرقمية قبل حدوثها أو في أقرب وقت ممكن، وغالبًا ما يكون التحول في الشموع هو المؤشر الأول.

ستحتاج بالتأكيد إلى استخدام مؤشر جيد يقدم لك بيانات حول الزخم. تتبع مؤشرات الزخم مثل مؤشر الماكد MACD، مؤشر انحراف التقارب في المتوسط ​​المتحرك ومعدل تحرك الأسعار.

إن فكرة أن الكائن المتحرك يميل إلى البقاء في الحركة هو أمر ذو صلة بحركة السعر كما هو الحال في العالم المادي.

عندما تكتسب الأسعار زخماً، فإن ذلك يدل على دخول المزيد من الناس إلى السوق وجلب أموال جديدة. عندما يدخل الأشخاص السوق ويجلبون أموالًا جديدة، يمكنك التأكد من أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع (أو الهبوط) تماشيا مع الاتجاهات الحديثة.

مؤشر ستوكاستيك هو أداة أخرى يمكنك استخدامها لتتبع الزخم، ولكن له أغراض أخرى أيضًا. يعتمد مؤشر التذبذب العشوائي على أساسيات الفوضى والعشوائية ويسمى بالكلمة اليونانية القديمة “التخمين”.

يأتي مؤشر “ستوكاستك” من تلقاء نفسه عندما يتحرك السوق بلا هدف وعندما لا يتجه. يتعقب مذبذب الاستوكاستك العشوائية بمرور الوقت، وهو قادر على التنبؤ بموعد البدء في التحركات الأكبر والمتداولة في الأسعار.

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مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر آخر يمكنه إعطاء إشارات مماثلة لكل من مؤشر الماكد MACD ومؤشر الاستوكاستك. ومع ذلك، لا تقلل من قوة كل من هذه الأدوات؛ أنها توفر كل نظرة فريدة من نوعها في سوق الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة.

من الأفضل استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) للحكم على مستويات ذروة الشراء والبيع. مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع هي مستويات الأسعار التي يمكن عندها توقع التصحيح. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يتحرك صعودًا ووصل إلى مستوى جديد، في حين يشير مؤشر القوة النسبية إلى ذروة الشراء، فهذا ليس وقتًا جيدًا للشراء، انتظر التصحيح وسينخفض ​​مؤشر القوة النسبية في نطاقه المحايد.

أهداف الدعم والمقاومة هي مستويات السعر التي يمكنك عندها أن تتوقع أن تتوقف أسعار العملات المشفرة أو تنعكس.

وهي أيضًا مستويات رائعة للعثور على إشارات التداول. تشير الحركة فوق المقاومة أو دون الدعم إلى أن المضاربين على الصعود يتحملون أو يتحملون المضاربين على الصعود ، ويأتي استمرار الاتجاه.

يمكن استنباط أهداف الدعم والمقاومة بعدة طرق ، ولكن الأسهل والأبسط والأكثر موثوقية هي في أعلى المستويات والقيعان السابقة. كل ما عليك فعله هو رسم خطوط أفقية من قمم الأسعار هذه. كلما اقترب السعر أو لمس أحد هذه المستويات، فهذا وقت مناسب للعثور على إشارات تداول موثوقة.

سوق الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة هو سوق تقني بحت ومازال ناشئاً. قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور على أهداف جيدة وجيدة للدعم أو المقاومة ، خاصة بعد حدوث حركات كبيرة أو ارتفاعات / قيعان جديدة.

“أرقام فيبوناتشي” هي أداة مناسبة لإيجاد تلك المستويات ويمكن استخدامها في أي وقت تتجه فيه سوق العملات الرقمية المشفرة. تقيس الأداة ارتفاعًا أو انخفاضًا ثم تقسمه إلى مستويات سعر مستهدفة استنادًا إلى أرقام فيبوناتشي والنسبة الذهبية.

إن المكان المناسب لإتخاذ القرار عند تداول العملات المشفرة هو في تقارب الإشارات. تقارب الإشارات يعني عندما يتفق مؤشران أو أكثر في نفس النتائج. على سبيل المثال، إذا ظهرت شمعة كبيرة على الرسم البياني الخاص بك واخترقت المقاومة، في حين أن مؤشر الزخم ومؤشر ستوكاستيك يظهران عمليات تحركات صعودية وأن مؤشر القوة النسبية يتحرك للأعلى ولكن في نطاقه المنخفض، يكون لديك تقارب قوي للإشارات. مثل هذا الحدث يدور حول أقوى إشارة يمكن أن تجدها في سوق العملات المشفرة، ولكنها جميعًا أكدت أنها مؤشرات إيجابية للشراء.