تقرير: سامسونغ تخطط لشبكة بلوكتشين رئيسية تضم عملة سامسونغ

تام شمس - الأربعاء 24 أبريل 2019 02:59 مساءً -
قال مصدر مجهول لموقع أخبار العملات المشفرة "كوين ديسك كوريا" يوم ٢٤ إبريل إن شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية قد ينتهي بها المطاف إلى تطوير شبكة بلوكتشين خاصة بين القطاعين العام والخاص مع توكن عملتها المشفرة الخاصة.
وسيشهد المشروع، الذي يعد جزءًا من تعهد قسم بلوكتشين المخصص للشركة، ظهور شبكة رئيسية من بلوكتشين على أساس إيثريوم، إلى جانب أصول جديدة يطلق عليها سامسونغ كوين.
حيث صرّح المصدر الذي كان على اتصال بالخطط للموقع الإخباري قائلًا "نحن نتوقع أن تُخرج سامسونغ كوين في السوق، لكن لم يتم تحديد الاتجاه بعد".
وتأتي الأخبار، رغم عدم تأكيدها رسميًا، في الوقت الذي تواصل فيه سامسونغ مبادراتها المتنوعة في مجالي بلوكتشين والعملات المشفرة.
ومن المحتمل أن يشتمل العرض المستند إلى إيثريوم على عناصر من كل من شبكات بلوكتشين العامة والخاصة، مع استمرار تقديم تفاصيل دقيقة بالمثل.
وأضاف المصدر: "في الوقت الراهن، نفكر في بلوكتشين الخاص، على الرغم من أنه لم يتم تأكيده بعد". وتابع المصدر:
"يمكن أن تكون أيضًا شبكة بلوكتشين عامة في المستقبل، لكنني أعتقد أنها ستكون مختلطة - أي مزيج من شبكات بلوكتشين العامة والخاصة."
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