صندوق تعدين البيتكوين المؤسسي من بيتفيوري يحصل على موافقة المنظمين بالاتحاد الأوروبي

تام شمس - الأربعاء 24 أبريل 2019 02:59 مساءً -

قامت شركة تقنية بلوكتشين العملاقة "بيتفيوري" بالتعاون شركة استثمار سويسرية لإطلاق صندوق مخصص لتعدين بيتكوين للمستثمرين من المؤسسات، وذلك حسبما أكد مسؤولون تنفيذيون على "تويتر" يوم ٢٤ أبريل.

حيث أكدت شركة بيتفيوري، التي تقوم بتطوير العديد من البرامج المتعلقة بسلسلة بلوكتشين جنبًا إلى جنب مع خدمات التعدين، أن شركة فاينال فرونتير، التي تمتلك حصة أقلية فيها، قد حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على الصندوق من ليختنشتاين.

ومع التركيز على المؤسسات، سيمنح الصندوق للمستثمرين الرئيسيين الوصول إلى عالم تعدين بيتكوين، مع وصف بيتفيوري إنشائه بأنه مفيد للقطاع الناشئ.

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كما ستوفر بيتفيوري المعدات اللازمة للمشروع، والتي ستزيد من الاستفادة من مراكز التعدين المختلفة للشركة للحصول على الطاقة وتوفير تكاليف التعدين المواتية.

"مع انخفاض سعر بيتكوين (BTC) بشكل كبير عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ومع تزايد الاهتمام المؤسسي كل يوم، قد يكون الوقت مناسبًا الآن للنظر في الاستثمار في تعدين بيتكوين"، هذا ما صرح به عمران مولا، أحد مؤسسي فاينال فرونتير، لرويترز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت مثمر بالنسبة لشركة بيتفيوري، التي كانت في وقت سابق من هذا الشهر على قائمة فوربس لأكبر ٥٠ شركة بقيمة مليار دولار أو أكثر تستخدم بلوكتشين في جميع أنحاء العالم.