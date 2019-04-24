ما هو STO ؟ و10 أسباب لماذا سيكون له تأثير هائل في المستقبل

اتخذت الشركات الناشئة Startup منعطفًا كبيرًا في عام 2017 حيث ظهرت عروض العملات الأولية (ICOs) على الساحة.

في عامي 2017 و 2018 ، تدفقت أكثر من 14 مليار دولار على مشاريع بلوكتشين حيث كان المستثمرون يتطلعون إلى الإستفادة من العملات الرقمية والحواجز المنخفضة التي تحول دون الدخول بفضل نموذج تمويل عروض الطرح الأولي ICO.

لقد مر أقل من عام على إنهيار سوق عروض ICOs ، لكن تأثير نموذج التمويل الجماعي الجديد سيستمر لسنوات عديدة قادمة ، حيث تتطلع الشركات الناشئة إلى ترميز الأصول الحقيقية وزيادة قوة الحشد لتمويل مشروعهم الرئيسي التالي .

لكن من أجل القيام بذلك ، يجب أن تتبع هذه الشركات ممارسات التوريق القياسية التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ، والتي اعتبرت أن جميع أصول العملات الرقمية ، بإستثناء البيتكوين وإيثيروم ، هي أوراق مالية ، وبطبيعة الحال هذا هو الحال بالنسبة للمشاريع التي تسعى إلى التعرض للأسواق الأمريكية.

لا يفرق موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات في ICOs بين ما يسمى بتوكنات الخاصة بالخدمات وتوكنات الأوراق المالية “Security Tokens “، حيث يجب أن تمتثل العملات الجديدة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، مما أدى ذلك إلى عرض نموذج التوكن الخاص بالأوراق المالية الجديد (STO) .

في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصة في بعض الأحيان كانت مبهمة حول كيفية تعاملها مع منظمات الإستثمار الدولية ، إلا أن الأصول التي تقع ضمن اختصاصها تحكمها لوائح واضحة ومحددة ، ويشار عادةً إلى التوكنات التي ترى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها أوراق مالية بإسم “توكنات الأوراق المالية “. هذا ليس تعريفًا عالميًا ، ولكنها ممارسة تشغيلية قياسية تستخدمها الجهات التنظيمية الأمريكية عند التعامل مع ICOs المحلية التي تكون لها خصائص الأوراق المالية.

توكن الأوراق المالية “SecurityTokens” هو أي أصل يستند إلى العملات الرقمية يدفع توزيعات الأرباح أو الأسهم أو الفوائد أو يستثمر في أي أصل آخر يولد أرباحًا لصاحب التسجيل، وعلى الرغم من أن عروض العملة الأولية ICO قد حاولت تحديد هذا التعريف جنبًا إلى جنب ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تدير ما يسمى بـ Howey Test لتحديد ما إذا كان التوكن هو في الحقيقة أوراق مالية .

يقول إختبار Howey أنه سيتم إعتبار التوكن سند مالي إذا استوفت المعايير التاليه :

(1) أن يكون إستثمار مالي (2) أن يكون الإستثمار في مؤسسة مشتركة ؛ (3) لديه توقع الربح (4) وأن الربح مستمد من جهد الآخرين.

على عكس ICO ، فإن STO هو في الأساس عقد إستثمار في أصل أساسي ؛ أنه يحتوي على جميع سمات الأوراق المالية حيث أنه أداة مالية قابلة للاستبدال وقابلة للتداول تمثل القيمة النقدية الفعلية وتعتبر STOs مدعومة بأصول حقيقية وتتبع إرشادات بورصة الأوراق المالية والبورصات بشأن الامتثال والإصدار والتداول.

ICO من الناحية الفنية لا يوجد لديه ضمان فقد حاول المصدرون الالتفاف على المتطلبات التنظيمية من خلال الإدعاء بأن توكنات الأوراق المالية الخاصة بهم كانت أداة مساعدة بدلاً من الأوراق المالية (كما ذكرنا سابقًا ، لا تشتري هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC مثل هذه الحجة). STO ليست مثل ICO أو جمهورًا أوليًا يقدم أسهمًا خاصة و بدلا من ذلك ، يتداخل كلا النموذجين لجمع التبرعات.

في المراحل الأولى من نشأة ICO ، تم بيع الأوراق المالية Security Tokens التي كانت تفي بتصنيف SEC للأوراق المالية للمستثمرين المعتمدين فقط ، تحقيقًا لهذه الغاية ، طورت صناعة بلوكتشين إطار عمل الإتفاقية المبسطة (SAFT) ، والذي تم تصميمه لتبسيط عملية التحقق من المستثمرين واعتماده ، ولكن كان نموذج SAFT قصير الأجل حيث لا يتماشى مع استمرار تطور التوكن .

لم يتطلب الإستثمار في التوكن أي اعتماد ، وهذا جزء من سبب كونها تحظى بشعبية كبيرة ، مما يعني أن أي شخص يمكن أن يشارك في بيع توكن ، شريطة أن يكون مسجل مقدمًا في ( القائمة البيضاء) ويستوفي شروطها حيث يمكن لحاملي التوكنات التحكم في من يحمل الرموز الخاصة بهم .

يبرز الرسم البياني التالي طفرة ICO التي بدأت في ربيع عام 2017:

جمع حوالي 875 مشروعاً من مشاريع بلوكتشين ما يعادل 6.2 مليار دولار في عام 2017.

ويوضح هذا الرسم البياني إنفجار فقاعة ICO في عام 2018:

شهدت سوق ICO آخر أيام مجدها ، حيث تم جمع حوالي 1،258 مشروعًا من قوالب البلوكتشين 7.8 مليار دولار في عام 2018 ، مع وصول الجزء الأكبر من التمويل خلال الربعين الأولين و بحلول الربع الثالث ، بدأ السوق بالفعل في الجفاف.

عندما تريد إحدى الشركات إصدار Security Token يمنح المستثمرين حصة في مشروعها ، يجب عليها البحث عن دعم اللاعبين التاليين :

قانوني : لضمان امتثال STO ، تحتاج الشركة إلى العمل ضمن الأطر التنظيمية الحالية للبلد ، ويمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى قيام المنظمين بإغلاق المشروعات غير المتوافقة مثلما فعلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مشاريع الطرح الأولي ICOs غير القانونية في عام 2018.

منصة الإصدار : لإصدار Security Tokens وجذب مجموعة من المستثمرين المحتملين ، قد تختار شركة ما السعي للحصول على دعم منصة إصدار صممت من أجل STOs والتي تشمل بعض منصات إصدار STO الرائدة Polymath و Swarm و Securitize و Harbour و Securrency.

امين الحفظ أو Custodian : أصبحت الحاجة إلى الحفظ أكثر وضوحًا في عصر STOs لذلك يتعين على الشركات المصدرة أن تسعى للحصول على دعم أمين الحفظ لتخزين التوكنات الخاصة بها ، وعادة ما يتم تقديم خدمات الحراسة من خلال منصات الإصدار وكذلك المنصات STO.

المنصات : يمكن للشركات التي تصدر STO فقط سرد التوكن في المنصات المنظمة ، وهذا هو واحد من أسرع القطاعات نمواً في السوق ، مع أمثال tZero و Blocktrade و currency.com و Lykke و Open Finance والعديد من القطاعات الأخرى التي تدعم بالفعل قوائم توكن الأوراق المالية STOs.

من وجهة نظر المستثمرين ، تتمتع STO بمزايا عديدة مقارنة بنموذج تمويل ICO السابق. أولاً ، STOs هي استثمارات منخفضة المخاطر لأنها مطبقة بموجب اللوائح الفيدرالية في الولايات المتحدة ، هذا يعني أن عليهم تلبية متطلبات SEC حول الشفافية.

في الوقت نفسه ، لا يزال STO يحتفظ بالعديد من فوائد ICO ، بما في ذلك انخفاض التكاليف وسهولة الوصول ، ولأنها تخضع للوائح التنظيمية ، فمن المحتمل أن تفتح STO الباب أمام المستثمرين من المؤسسات الذين ما كانوا لولا ذلك لكانوا قد استثمروا في التكرار السابق لبيع التوكنات ، ويعني الإطار التنظيمي أيضًا أن المستثمرين قد يقلقون بشأن عمليات الإحتيال والمشاريع الاحتيالية التي ألحقت أضرارًا بسوق ICO في السابق .

عندما يتم تمييز الأصول المضمونة ، فإنها تسمح بالملكية الجزئية للأصول الحقيقية ، مما يتيح للمستثمرين المزيد من الخيارات لتنويع محافظهم الاستثمارية – مرة أخرى ، بتكلفة أقل ، هذا يعني أن STOs ستواصل تقديم الفرص للمستثمرين الأصغر الذين تم جذبهم في الأصل إلى نموذج ICO.

“إذن ، ما هي المشكلة الكبيرة وراء التوكنات ؟ نحن لا نشير إلى أي شركة معينة أو أصل معين ولكن مفهوم تحويل الأصول في العالم الحقيقي إلى الرموز الرقمية. تمتد هذه العملية إلى ما هو أبعد مما تفعله عروض العملات الأولية والشركات الناشئة في بلوكتشين ، لكن بالنسبة للمستثمرين ، قد يكون هذا المجال هو أفضل مكان للبدء وتعد منصات التداول ومقدمو الخدمات الذين يسمحون لك بالاستثمار في الأصول الحقيقية من خلال مشاركة رمزية وتتبع أداء ربحك هم الأكثر عرضة لتقديم القيمة.

على الرغم من أن التنظيم يعتبر مفيدًا من وجهة نظر المستثمرين ، إلا أن الامتثال معقد نسبيًا لأصحاب التوكن ، وهذا ما يفسر إلى حد كبير سبب إطلاق سوق STO بشكل أبطأ من سابقه و في الواقع ، خلال إنشاء ICO ، رفضت العديد من الشركات بلوكتشين بيع التوكنات الخاصة بهم في الولايات المتحدة بسبب اللوائح المعقدة والحاجة إلى تحديد باعتباره أوراق مالية .

ويعود السبب في ذلك أيضًا إلى عدم وجود عمليات تبادل مناسبة لتسهيل عروض التوكن مثل tZERO’s Overstock ، والذي يمكن القول أنه الأكثر بروزًا ، حيث تم إطلاقه رسميًا في يناير / كانون الثاني و مهمًا في كيفية تطور سوق الأوراق المالية.

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في الوقت نفسه ، لم تعلن المنصات الكبرى مثل Binance عما إذا كانت ستدعم Security Tokens مما يعني يعني أن STOs لا تزال منتجًا غير مناسبًا نسبيًا ، ومما يضاعف هذا الأمر حقيقة أن العديد من الدول قد حظرت تداول STO ، بما في ذلك دول مجتمع العملة الرقمية الحالية والسابقة مثل كوريا الجنوبية والصين.

مع الأخذ في الاعتبار شهية السوق للعملات الرقمية عالية الجودة والمتوافقة ، هناك سبب قوي للاعتقاد بأن نموذج STO سيكون له تأثير دائم على النظام البيئي لبلوكتشين .

فيما يلي عشرة أسباب تجعل STOs في الواقع تغير دينامكيات صناعة العملات الرقمية ككل.

1.المصداقية

STOs التي تتبع الإرشادات الفيدرالية والتي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات يجب أن تكتسب مصداقية فورية ، مع الأخذ الكثير من العمل الشاق من تقييم المشاريع وهذا يعني أن المستثمرين يمكنهم قضاء وقت أقل في البحث عن ملفات تعريف أعضاء LinkedIn لإثبات أنهم شرعيون وقضاء المزيد من الوقت في تقييم مزايا نموذج العمل الفعلي.

2. كسر وصمة عار العملات الرقمية

ستؤدي زيادة التنظيم والمصداقية إلى وضع حد للكثير من وصمة العار المحيطة بالعملات الرقمية بين المستثمرين التقليديين ، مما يمكن أن تثري النظام البيئي مع رأس المال الجديد والسوق اللاعبين ، ويجب على المستثمرين الذين يعتمدون على اعتماد مؤسسي أكبر أن ينظروا إلى ما وراء مجرد خدمات بيتكوين الآجلة وخدمات الحراسة والأوراق المالية STOs.

3. الاستثمارات الصغيرة

واحدة من أكثر الميزات جاذبية من ICOs كان حاجز الدخول منخفض بالنسبة إلى أسواق رأس المال الأخرى STOs يمكن أن تتخذ الاستثمارات الصغرى السائدة والسماح لمزيد من الناس للمشاركة في مشاريع بدء التشغيل التي كانت مقيدة سابقا للمستثمرين المعتمدين ورؤوس الأموال المغامرة.

4. متداولة كأوراق مالية

تعمل منصات مثل tZero لضمان أن STOs لها مكان منظم للتداول ، وهذا يعني أن العملات الرقمية سيتم تداولها كأوراق مالية ، مما يمنح المستثمرين حقوق الملكية والتصويت وتخصيص الأصول ، وهذا قد يفتح الباب أمام STOs في ما إذا تم تضمينها في حسابات الإدخار والتقاعد و الحسابات المعفاة من الضرائب.

5. الملكية الفعلية للأصول الأساسية

في حين أن المقصود من ما يسمى “security Tokens ” هو منح المستثمرين إمكانية الوصول في المستقبل إلى منتج أو خدمة فإنه يمثل الملكية الفعلية للأصل الأساسي و على سبيل المثال إذا كنت تستثمر في عقار STO ، فإن ممتلكاتك تمثل الأسهم الفعلية في الممتلكات المادية بدلاً من IOU لتاريخ مستقبلي.

6. القابلية للبرمجة والإمتثال.

توكنات الأوراق المالية STO قابلة للبرمجة بطبيعتها ، مما يعني أنه يمكن تضمين بروتوكولات الامتثال في الأصل الفعلي وتعديلها بمرور الوقت ، وهذا يعني أيضًا أنه لا يوجد حد لأنواع القواعد والأنظمة التي يمكن أن يحملها STO على الطاولة. نموذج ICO لم يكن لديه هذا المستوى من التطور.

7. إرتفاع معدل النجاح

في حين أن معظم ICOs إما أنها تراجعت أو في طور الخروج من العمل ، فإن سجل الإنجازات المبكر لتوكنات الأوراق المالية STOs كان إيجابيا إلى حد كبير ، وفقا لأحد التقديرات STOs لديها حاليا نسبة نجاح بلغت 99 ٪ ، من المرجح أن يكون لدى STO شيء حقيقي تقدمه

8. انخفاض الرسوم

قللت تقنية بلوكتشين من الحاجة إلى وسيط غالي ومرت هذه المدخرات للمستثمرين ، ولن يتطور ظهور الإستثمار ذي الرسوم المنخفضة إلا في ظل نموذج STO نظرًا لامتثاله لميزات الإمتثال والملكية القابلة للبرمجة.

9. الأصول اللامركزية تبقى لامركزية

كما لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات بالفعل ، فإن التنظيم الذي يؤثر على عروض Security Tokens ليس له أي تأثير على الأصول “اللامركزية بشكل كاف” ، مثل البيتكوين والإيثيروم.

10. زيادة الإبتكار

من المحتمل أن يفتح النظام الإيكولوجي الخاضع للتنظيم الباب أمام المزيد من التبني ، وفي النهاية الابتكارات الجديدة في ساحة بلوكتشين .

البيئة الأكثر ابتكارا تعني المزيد من فرص الإستثمار وخلق الثروة و هذا الإتجاه يسير بالفعل بشكل جيد حيث تواصل الشركات الناشئة والمؤسسات استخدام دفتر الأستاذ الموزع اللامركزي.

قد يكون عمر ازدهار ICO طويلًا ، ولكن عصر الأوراق المالية STO قد بدأ للتو، ووفقًا لمصرفي الأصول الرقمي Finoa ، فإن التوكن لديه القدرة على القيام بحقوق الملكية ، كما فعلت الرقمنة لوسائل الإعلام.

سيؤثر هذا النموذج الجديد على كل شيء بدءًا من المنتجات المصدرة القياسية مثل الأسهم والسندات إلى الأصول الأصغر والأكثر سيولة مثل أسهم الشركات والعقارات.

لهذه الأسباب ، هناك الكثير مما ينبغي تصاعده عندما يتعلق الأمر بعروض Security Tokens وتشير القراءة الحالية للسوق إلى أن الطلب والتبني سيكونان أبطأ في تحقيقه بالنظر إلى أن المعايير التنظيمية قد تم تطبيقها وتطبيقها للتو.

لكن إطلاق tZero والرغبة المتزايدة في المشروعات القائمة على بلوكتشين يعني أن STOs هي فئة أصول محتملة في المستقبل .

المصدر : www.ccn.com

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