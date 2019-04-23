منصة Kraken وشركة Bitman يطالبان بالفصل في قضية التلاعب بعملة Bitcoin cash

طلبت كل من منصة Kraken لتبادل العملات الرقمية و شركة Bitmain المصنعة لأجهزة التعدين من محكمة فلوريدا الفيدرالية رفض الدعوى المرفوعة ضدهما من UnitedCorp.

اتهمت UnitedCorp ، كلا من Bitmain و Kraken وآخرين بالتنسيق مع Roger Ver ، وهو مستثمر مبكر في الشركات الناشئة المرتبطة بالبيتكوين ويقوم الآن بترويج لعملة Bitcoin Cash ، بالتآمر من أجل التلاعب بسعر العملة و الإنحراف عن توافق الشبكة عن طريق كسب حرب الـ Hash ، وهي الطاقة الحاسوبية اللازمة لتنفيذ عملية التعدين .

الجانب الأكثر إثارة في الدعوى هو أنه تم الطلب من المحكمة النظر فيما إذا كانت شركة Bitmain وغيرها قد انتهكت ثقة الجمهور من خلال تحويل معدات التعدين من نوع SHA-256 إلى أداة للتلاعب بسعر Bitcoin Cash .

UnitedCorp:

هي شركة تركز على سلسلة المفاتيح مع عدد قليل من براءات الإختراع والمفاهيم المثيرة للإهتمام ، والتي قررت في الغالب أن تذهب مع نسخة Bitcoin SV بعد الإنقسام من عملة Bitcoin Cash.

ويرى الخبراء القانونيون أن محاولات منصة تبادل العملات الرقمية Kraken لرفض القضية قد يكون منطقيا حيث جادلت المنصة بأنه لا يوجد لديها حافز للتلاعب بسعر Bitcoin Cash لأنه يكسب المزيد من الأموال في الأسواق الصاعدة ، وقد أدرجت المنصة بشكل خاص عملة Bitcoin SV بصعوبة في نوفمبر الماضي وحذفتها مؤخرًا.

يجادل كلا الطرفين بأن hardfork لم يؤثر على سعر Bitcoin Cash ، حيث كان بيتكوين كاش في حوالي 600 دولار قبل إستخدام hard fork وسرعان ما انخفضت ، بالإضافة إلى Bitcoin SV لايزال في أدنى مستوياته السعرية على الرغم من أن البيتكوين نفسه قد تراجع نحو مستوياته السابقة ومع ذلك ، لا يمكن أن يتبع سلوك المتداولين إلى شركة واحدة أو إلى قراراتها ، ويبدو أن هذا هو المنطق الذي يستند إليه كل من منصة Kraken و شركة Bitmain في حججهما.

ماهو hardfork

من حيث صلته بتكنولوجيا بلوكتشين ، فهو تغيير جذري في البروتوكول يجعل الكتل “المعاملات” الغير الصالحة مسبقًا صالحة أو العكس.

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وفقًا للمحامي Stephen D. Palle ، فإن نتائج طلبات الفصل ستكون مثيرة.

“يبدو أنه تم إحاطة الإقتراحات إلى حد كبير ، لذلك سوف نتلقى في النهاية أمرًا مثيرًا للإهتمام من المحكمة ، هناك دعاوى اخرى في قانون الولاية أيضًا ، والتي يسعى المدعى عليه أيضًا إلى إقالتها ، سنقدم تحديثًا عند إصدار الحكم ، على الرغم من صعوبات الإلتماس في هذة المرحلة. “

جلبت Bitcoin SV حتى الآن العديد من القضايا المثيرة للإهتمام أمام المحاكم، في إحدى الدعاوى الجارية ، قد تتاح لـ Craig Wright الفرصة لإثبات رسميًا بأنه ساتوشي ناكاموتو ( أو العكس).

تشمل جوانب القضية أيضًا فكرة أن Bitcoin.com قد يكون مذنباً بالتزوير لتحويل قوة التعدين إلى شبكة Bitcoin Cash ، على الرغم من أن الناس يدفعون فعلا مقابل تعدين Bitcoin ، يبدو أن هذا سيتطلب دعوى منفصلة.

نتائج المحكمة ستكون مهمة في عالم العملات الرقمية للمضي قدمًا ، وإذا وجدت المحكمة أنه لا يوجد سبب لمواصلة القضية ضد جميع الأطراف المدعى عليها ، فإن العملات الرقمية ستكون أكثر قوة وإذا تبين أن القضية بحاجة إلى المتابعة ، فقد يكون لدينا إرشادات جديدة حول كيفية تصرف شركات العملات الرقمية بما يتعلق بتغيير البروتوكول ، وسوف نتعلم ما إذا كانت المحاكم تتمتع بسلطة قضائية على سلوك أسعار العملات الرقمية أم لا.

المصدر : www.ccn.com

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