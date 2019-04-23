محلل: "ناسداك" تختبر بهدوء منتج قائم على بيتكوين تحت اسم CXERX

تام شمس - الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:49 مساءً - تقوم بورصة "ناسداك"، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم، باختبار تداول منتج قائم على بيتكوين (BTC)، وذلك وفقًا لتغريدة من أحد المحللين في خدمة تحليلات التداول الكمي "سترونغ ماركت" يوم ٢٢ أبريل.

حيث قام مستخدم تويتر كريبتوبوليس، وهو محلل كمي في سترونغ ماركت بالتغريد أنه اشترى عملة بيتكوين واحدة من خلال حساب في شركة TD Ameritrade للسمسرة بالتجزئة (المدرجة في بورصة ناسداك: AMTD) يوم الاثنين.

واقترح كريبتوبوليس أنه كان يتم تداول بيتكوين على المنصة مقابل الدولار الأمريكي تحت الرمز غير المعروف "CXERX"، والذي يُدعى أنه مدرج في بورصة ناسداك. وأضاف المحلل أن زوج تداول بيتكوين مقابل الدولار قد تم إطلاقه يوم ١٠ أبريل ٢٠١٩، استنادًا إلى مخطط المنصة.

زوج تداول بيتكوين مقابل الدولار المزعوم في بورصة ناسداك. المصدر: حساب كريبتوبوليس على تويتر

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وبعد النتائج التي توصل إليها، حاول كريبتوبوليس التواصل مع دعم TD Ameritrade للحصول على مزيد من المعلومات. ومع ذلك، رفض الدعم التعليق على الأمر، قائلًا "إنه ليس رمزًا نتاجر به على الجانب المباشر، لذا لا نستطيع التحدث عنه."

وبينما خلص المحلل إلى أنه لم يكن تداولًا حقيقيًا على حسابه، إلا أنه ما زال يزعم أن ناسداك تختبر بهدوء أصلًا جديدًا قائمًا على بيتكوين لا يتوفر إلا من خلال منصة تداول الأوراق الخاصة بها.

رد TD Ameritrade حول التداول المزعوم لبيتكوين في بورصة ناسداك. المصدر: حساب كريبتوبوليس على تويتر