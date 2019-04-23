Binance تطلق رسميًا منصة DEX اللامركزية

أطلقت Binance ، أكبر منصة في العالم لتبادل العملات الرقمية ، منصة DEX اللامركزية في 23 أبريل بعد الإصدار الرسمي لسلسلة mainnet ، وهي الشبكة التي تحدث فيها معاملات العملات الرقمية على دفتر الأستاذ الموزع.

Binance DEX ، هي منصة لامركزية تعمل على رأس بروتوكول سلسلة بلوكتشين Binance ، والتي تتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على أموالهم في جميع الأوقات ومعالجة التداولات على سلسلة بلوكتشين .

صرح Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance المعروفة لدى المجتمع بإسم CZ ، لموقع CNN في مقابلة حصرية بأن مطوري منصة Binance DEX اللامركزية عملوا على تنفيذ الأفكار التي اقترحها المطورون في مجتمع العملة الرقمية وذلك لزيادة سرعة النظام الأساسي وقابليته للتوسعة وكفاءته.

حيث قال :

“خلال فترة إختبار الشبكة ساهم العديد من المطورين من المجتمع بميزات وأفكار جديدة في سلسلة Binance المنعكسة الآن في الشبكة الرئيسية ، وقد ظل مطورو Binance DEX يعملون بجد وجهد كبيرين خلال الأشهر القليلة الماضية لإطلاق منصة DEX وتشغيلها في أسرع وقت ممكن ، ونحن متحمسون لتقديم النظام الأساسي للمجتمع ، ونشجع المزيد من المشاريع التي تقوم على استكشاف وتحسين سرعة Binance والفوائد التي تقدمها.”

على مدار السنوات القليلة الماضية ، ظهرت العديد من المنصات اللامركزية في مختلف شبكات بلوكتشين بما في ذلك Ethereum في محاولة لتوفير منصة يستطيع المستخدمون فيها التحكم في أموالهم وتداول العملات الرقمية في وقت واحد.

ولكن المشكلة الرئيسية ، كانت الحدود الملحوظة في تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI)

ما المقصود ب UI و UX :

تصميم واجهة المستخدم أو هندسة واجهة المستخدم هو تصميم لواجهات المستخدم التي تُستخدم في الأجهزة و البرمجيات كالكمبيوتر و أجهزة الجوال وغيرها من الأجهزة الإلكترونية, التي تُركز على خبرة المستخدم و القابلية على الإستخدام .

على الرغم من أن التحكم الكامل في التداول والأموال قد يكون جذاب بما فية الكافية لجذب المتداولين إلى المنصات اللامركزية ، إلا أنه إذا كانت حدود UI وUX غير كافية للمستخدمين للتبديل بسلاسة فإن جاذبية المنصات اللامركزية DEXes سوف تنخفض.

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وقال Fred Ehrsam ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في Goldman Sachs ومؤسس مشارك لشركة Coinbase ، في وقت سابق :

تتطلب المنصات اللامركزية للمستخدمين إدارة أموالهم وأدواتهم بأنفسهم وقد لا تتوفر الأدوات اللازمة لذلك ، كما أن المنصات اللامركزية لديهم حاليًا معدل إنتاجية منخفض ويواجهون نفس تحديات القابلية للتوسعة التي تواجهها كتل القطع الأساسية الخاصة بهم ، وبالتالي فإن أولئك الذين يريدون إنتاجية العالية قد يفضلون المنصات المركزية لفترة طويلة.

في بيان رسمي أكد فريق Binance أنه خلال مرحلة إختبار بروتوكول سلسلة بلوكتشين Binchain ، تمت معالجة حوالي 8.5 مليون معاملة ، وهي سعة قد تكون كافية للتعامل مع الطلب الكبير من التجار.

أضاف CZ أيضًا أن فريق منصة Binance DEX اللامركزية سيواصل العمل عن كثب مع المشروعات والفرق لتنمية النظام البيئي لمنصة DEX وتزويد المستخدمين بمزيد من التحكم بشكل كبير في أموالهم.

قال :

نعتقد أن المنصات اللامركزية تجلب أملا جديدا وإمكانيات جديدة وتقدم نظاما ماليا وشفافا ، مع عدم وجود إيداع مركزي للأموال ، توفر منصة Binance DEX اللامركزية تحكمًا أكبر بكثير في الأصول الخاصة بك ، ونحن نأمل أن يجلب هذا مستوى جديدًا من الحرية لمجتمعنا ، وسنعمل بشكل وثيق مع المشاريع والفرق لتنمية النظام البيئي بأكمله.

تعد الكفاءة ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأموال والتداول أمرًا بالغ الأهمية لأن تعطل الخادم في المنصة أو وجود مشكلة فنية قد يتسبب في خسائر للمتداولين على المدى القصير ، وأيضا في حالة توقف المنصة وتعطل تنفيذ أوامر التداول.

يمكن أن تحدث مثل هذه المشكلة دائمًا في المنصات اللامركزية أو أي تطبيق يستند إلى بلوكتشين نظراً لأن البيانات تتم معالجتها من خلال بروتوكول نظير إلى نظير.

المصدر : www.ccn.com

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