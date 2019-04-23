روبن هود يقدّم طلبًا للحصول على ميثاق الدفع لتقديم الخدمات المصرفية التقليدية

تام شمس - الثلاثاء 23 أبريل 2019 06:54 مساءً - تقدمت منصة تداول الأسهم والعملات المشفرة "روبن هود" بطلب للحصول على ميثاق بنكي مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير S&P Global Market Intelligence يوم ١٩ أبريل.

ووفقًا لبيان، تقول المنصة إن الحصول على موافقة مكتب مراقب العملات سيكون خطوة أولى نحو التمكن من تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية.

ومن المرجح أن يعمل أي بنك متكامل الخدمات إلى جانب ذراعه التجاري الذي يركز على الهواتف المحمولة، والذي يمكّن المستخدمين من تداول العملات المشفرة والأموال والخيارات على هواتفهم وأجهزتهم المكتبية. في العام الماضي، كان يقدر أن خمسة ملايين مستخدم يتداولون العملات المشفرة على المنصة.

وفي ديسمبر، تم إجبار روبن هود على تنفيذ خطط لتقديم خدمات الادخار والشيكات للمستهلكين الأمريكيين. وكانت الشركة قد طالبت بأن يتم تأمين جميع ودائع العملاء التي تصل إلى ٢٥٠٠٠٠ دولار من قبل شركة حماية مستثمري الأوراق المالية غير الربحية، لكن اتضح فيما بعد أن الكيان قد ضمن الأموال فيما يتعلق بشراء الأوراق المالية فقط، وفقًا لما جاء في المقال.