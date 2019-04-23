شركة عملات مشفرة ناشئة تُطلق وظيفة مدفوعات بيتكوين المدعومة بشبكة البرق المسرّعة لمواقع التجارة الإلكترونية

تام شمس - الثلاثاء 23 أبريل 2019 06:54 مساءً - تقوم شركة معالجة مدفوعات العملات المشفرة الناشئة "مون" بإطلاق امتداد لمتصفح الويب يتيح للمتسوقين على مواقع التجارة الإلكترونية استخدام محافظ بيتكوين (BTC) على شبكة البرق المسرّعة للشراء على مواقع مثل أمازون. وتم نشر الخبر على حساب شركة مون الرسمي على تويتر يوم ٢٢ أبريل.

وفي حين أن امتداد متصفح كروم العادي من قِبل مون متاح بالفعل على سوق كروم الإلكتروني، إلا أن الشركة الناشئة قد نشرت تغريدة تشير فيها إلى أن تحديث ميزة شبمة البرق المسرّعة لا يزال قيد المراجعة، ومن المتوقع أن يتم تشغيله على الفور.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، فإن شبكة البرق المسرّعة لبيتكوين هي عبارة عن حل من الطبقة الثانية لقيود قابلية توسيع بيتكوين، حيث تفتح قنوات للدفع بين المستخدمين الذين يبقون غالبية المعاملات خارج السلسلة، ويتحولون إلى سلسلة بلوكتشين الأساسية فقط لتسجيل النتائج الصافية.

ومع خدمة مون كوسيط، لن تقوم مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون بشكل خاص بالتعامل مع العملات المشفرة أو معالجتها مباشرةً. بدلاً من ذلك، ستقوم مون بمعالجة مدفوعات شبكة البرق المسرّعة التي يقوم بها المستخدمون وتحويلها إلى عملات مصرفية، قبل تسوية الصفقة مع تاجر تجارة إلكترونية معين، وفقًا لكوين ديسك.

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وقد أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مون، كين كروغر، لموقع أخبار العملات المشفرة أنه "لا يوجد تكامل مباشر للتاجر" مع مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون، والتي تحدد ما يلي:

"نحن نتكامل مع شبكات فيزا وماستركارد ونحصل على خصم من رسوم التبادل التي يدفعها التجار في كل مرة يتلقون فيها معاملة بطاقة ائتمان."

وفي مناقشة حول وظيفة الملحق، كشف كروغر أنه عند الخروج، سيتم تزويد المستخدمين برمز استجابة سريعة يحتوي على الفاتورة المسّرعة. وبعد إجراء الدفع، سيتم إعادة توجيههم إلى صفحة تأكيد الدفع المنتظمة في موقع التجارة الإلكترونية.

كما يمكن للمستهلكين الذين يرغبون في استخدام ممتلكاتهم من العملات المشفرة التشفير الخاصة بهم للتسوق في مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون استخدام ملحقات الطرف الثالث الأخرى مثل Purse.io، أو تطبيقات مثل Gyft وeGifter لشراء بطاقات هدايا أمازون باستخدام العملات المشفرة.