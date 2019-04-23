تفاصيل أكبر سرقة حدثت لعملة Dash

وفقًا لمصادر إسرائيلية فإن رجلاً يدعى أفيك زارد متهم بسرقة حوالي 75000 داش من صديقه أليكسي يارومينكو بعد أن علم عن حيازته للعملة الرقمية و يقال أن يارومنكو يثق في زارد لوحده في شقته في إيلات و هي مدينة على الحدود الجنوبية لإسرائيل بالقرب من الحدود الأردنية المصرية.

وتقول السلطات إن زارد تمكن من الوصول إلى الشقة من خلال مفتاح أعطاه يارومينكو إيّاه و على الرغم من أنهم لم يتهموا أي شخص آخر بعد فإنهم يذكرون أن زارد حصل على المساعدة من طرف آخر و ليس من الواضح بعد كيف قام بتسوية كلمة المرور الخاصة بمحفظة Dash التابعة لـ Yaromenko لكن من الواضح أنه قام بنقل 75000 Dash بإستخدام ميزات إخفاء الهوية التي توفرها عملة Dash و التي تتضمن ما مجموعه أربعة عناوين و كانت الأموال تبلغ قيمتها 6.2 مليون دولار في وقت القضية و في وقت كتابة هذا المقال تبلغ قيمة 75000 Dash أكثر من 9 ملايين دولار و يقال أن قيمتها لم تتجاوز 82.50 دولار في وقت السرقة.

سوف يضعك 75000 Dash بالقرب من أعلى قائمة أغنى أغنياء Dash مع ما يقرب من 1 ٪ من جميع توكونات العملة المتوفرة في السوق فأغنى محفظة على الشبكة تمتلك أكثر من 125000 وحدة في وقت كتابة هذا المقال و لا يمكننا التحقق من العناوين التي كانت مملوكة من قبل Yaromenko و لكن يمكننا ملاحظة أنه كانت هناك تغييرات كبيرة في قائمة أغنى أغنياء العملة منذ شهر يناير.

تشير السلطات إلى أن زارد استخدم عملية خلط العملة في محاولة لإخفاء سرقته (Coin Shuffling أو خلط العملات هي ميزة خصوصية تمكن المستخدمين من مزج أموالهم بسرعة وكفاءة مع أموال المستخدمين الآخرين عن طريق إنشاء تعيين عشوائي بين حسابات المستخدمين الحالية وحسابات المستلمين الجديدة التي يوفرها المستخدمون) و ليس من الواضح كيف قرروا أنه هو الجاني لكن يبدو أنه مزيج من الأدلة المادية وشهادة الضحية التي ساهمت في القضية المرفوعة ضده.

يقال أن Yaromenko يتاجر في العملات الرقمية منذ سنة 2013 و من المشكوك فيه أنه احتفظ بـ Dash فقط لكن يبدو أن Dash كانت العملة الرقمية الوحيدة التي تمكن Zard من الوصول إليها.

و تبرز القصة أهمية إستخدام أجهزة آمنة لتخزين العملات الرقمية فعلى الرغم من أن Zard قد درس مخططه وقضى وقتًا طويلاً في التخطيط له إلا أن بضع خطوات أمنية إضافية كان يمكن لها أن تمنع السرقة خاصة أن استخدم جهاز المحفظة الرقمية و أبقائها في جيبه في جميع الأوقات و تلك الخطوة لوحدها من شأنها أن تمنع فقدان Yaromenko لأمواله.

لا يوجد أي سبب للاعتقاد في الوقت الحالي بأن يارامنكو سيستعيد أمواله و بالتأكيد ليس في شكل وحدات Dash و التي زادت قيمتها بحوالي 50 ٪ في هذه الأثناء و تضيف محافظ الأجهزة مثل Ledgerand Trezor خطوة إضافية لإدارة العملات الرقمية لكنها أيضًا تزيد من صعوبة سرقتها.

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بالإضافة إلى ذلك بإفتراض أن Yaromenko قد سمح لـ Zard بالوصول إلى نفس جهاز الكمبيوتر الذي قام بتخزين عملاته عليه فلا ينبغي أن يستخدم الحساب نفسه للعملات الرقمية كما يفعل مع أي شيء آخر فهناك شعور متزايد بأن أجهزة الكمبيوتر للأغراض العامة ليست وسيلة مثالية للتعامل مع العملات الرقمية بل يجب معاملتها بنفس الطريقة التي تعامل بها الأجهزة المحمولة عندما يتعلق الأمر بالتخزين الرقمي.

ومع ذلك فإن الخطر الأمني الحقيقي كان الثقة في إنسان آخر و يمكننا أن نفترض أن زارد كان سينجح في نهاية المطاف مع هذا المستوى من إمكانية الوصول إلى البيانات بغض النظر عن أي تدابير اتخذها Yaromenko.

لولا أخطاء المبتدئين التي وقع فيها صاحبنا لكان اليوم من أثرياء الإقتصاد الرقمي و في هذا تنبيه قد يستفيد منه الباقون فلعل ما تحتفظ به اليوم من عملات قد يجعلك مليونيرا في يوم آخر.

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المصدر : www.ccn.com

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