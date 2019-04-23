سعر بيتكوين يبدء رحلته نحو 6K دولار

كسر سعر بيتكوين المقاومة الرئيسية عند 5400 دولار وارتفع بحدة أمام الدولار الأمريكي. تم تداول السعر إلى أعلى مستوى جديد في عام 2019 وما زال في اتجاه صعودي فوق 5350 دولار. يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم عند 5،360 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. الان من المحتمل أن يكون الزوج قد بدأ حركة صعودية قوية نحو مستويات المقاومة 5،800 و 6،000 دولار.

تحليل سريع ل سعر بيتكوين

بعد تصحيح هبوطي قصير الأجل ، وجد سعر بيتكوين دعمًا بالقرب من مستوى 5200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. و شكل زوج BTC / USD قاعدة دعم قوية فوق 5200 دولار وبدأ لاحقًا صعودًا ثابتًا. كان هناك كسر فوق مستوى المقاومة 5300 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. تم تداول السعر في تلك المنطقة لعدة ساعات وكسر مؤخرًا مستوى المقاومة 5350 دولارًا و بدء بالارتفاع القوي. بدأ المضاربون يجعل سعر يتجه صعوديا ودفعوه فوق مستويات المقاومة 5400 دولار و 5500 دولار.

كسر سعر بيتكوين مستوى 5600 دولار وتم تداوله إلى قمة جديدة مسجلة في سنة 2019 المقدرة ب 5664 دولار. في الآونة الأخيرة ، إن مستوى 5500 دولار يعمل حاليا كدعم قوي لسعر البيتكوين.

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إذا كان هناك امتداد سلبي ، يكون الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 5420 دولار. ويتزامن ذلك أيضًا الارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 5300 دولار إلى 5،641 دولار. علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم عند 5360 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، من المرجح أن تواجه الانخفاضات عن المستويات الحالية اهتمامًا قويًا بالشراء بالقرب من 5400 دولار و 5360 دولارًا.

بالنظر إلى الرسم البياني ، بدأ سعر بيتكوين في ارتفاع قوي فوق مستوى المقاومة 5400 دولار. من الواضح أن المضاربين يمكنهم تحقيق المزيد من المكاسب التي تتجاوز 5600 دولار و 5650 دولار. يمكن أن تكون المحطة التالية بالقرب من مستوى 5800 دولار. إذا كانت هناك مكاسب أخرى ، فمن المرجح أن يختبر السعر منطقة المقاومة البالغة 6000 دولار.