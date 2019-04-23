كوين بيز تقدم طلب لإغلاق لجنة العمل السياسي

تام شمس - الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:56 صباحاً - تقدمت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" بطلب لإغلاق لجنة العمل السياسي (PAC) التابعة لها يوم ٣ أبريل.

ووفقًا للتقرير المقدم من لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) - الوكالة التنظيمية المسؤولة عن إنفاذ قوانين الانتخابات - لم تتلق لجنة العمل السياسي لكوين بيز أي أموال ولم تقدم أي مدفوعات، وهي تسعى إلى إنهاء أعمالها.

ووفقًا للوائح لجنة الانتخابات الفيدرالية، يجب على لجنة العمل السياسي تقديم تقرير إنهاء من أجل إيقاف العمليات بمجرد ألا تنوي تقديم أو تلقي مساهمات أو نفقات.

في الولايات المتحدة، تعد لجان العمل السياسي منظمات مستقلة، وغالبًا ما تمثل مصالح تجارية أو عمالية أو سياسية مختلفة، حيث تقوم بجمع الأموال والتبرع بها للحملات السياسية لصالح أو ضد المرشحين أو التشريعات أو مبادرات الاقتراع.

شكلت كوين بيز لجنة العمل السياسي في يوليو من العام الماضي، وفي سبتمبر، أصبحت عضوًا مؤسسًا في رابطة بلوكتشين. ويُعتقد أن رابطة بلوكتشين هي أول مجموعة ضغط في واشنطن العاصمة لتمثيل مصالح صناعة بلوكتشين حصريًا. ويشمل الأعضاء الآخرين في مجموعة الضغط شركة التكنولوجيا الناشئة "بروتوكول لابز" جي، فضلًا عن ديجيتال كارنسي غروب وبوليتشين كابيتال.