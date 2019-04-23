شركة صرافات البيتكوين الآلية Auscoin ليست سوى واجهة لتجارة المخدرات

بصفتهما رواد أعمال في مجال البيتكوين خاصة إثر قيامهما بتأسيس شركة Auscoin والتي توزع الصرافات الآلية للبيتكوين سريعة النمو في أستراليا لم يكن هناك أي شك في قدرة Steen McBeth و Sam Karagiozis على إنتهاج أسلوب حياة مبهج بما في ذلك قيادة سيارة لامبورغيني و دراجة بي أم دبليو و مع ذلك تزعم الشرطة الأسترالية الآن أن تجارة العملات الرقمية للثنائي لم تكن سوى واجهة لعمليات تجارة المخدرات الدولية.

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل فإن الرجلين محتجزان الآن في مواجهة تهم مختلفة تتعلق جميعها بعمليات تهريب المخدرات و وفقًا للشرطة الأسترالية فقد قاما بالحصول على المخدرات في العديد من مواقع darknet ثم شحناها إلى أستراليا و دفع عملاؤهما في كثير من الأحيان بإستعمال البيتكوين.

بدأ تفكيك حلقة المخدرات بعد أن اعترضت قوات الحدود الأسترالية عبوات البريد التي تحتوي على الكوكايين والكيتامين والإكستاسي في مطار ملبورن في شهر فبراير 2017 و بعد ثمانية أشهر تم تتبع الطرود إلى “ماكبث” وشريك له يدعى جاكسون لي و قد تم اعتقالهما و وجهت إليهما تهمة استيراد الكوكايين والميثامفيتامين الكريستالي والإكستاسي.

لكن الشرطة لم تتمكن من ربط كراغيزيز بحلقة المخدرات سوى في الشهر الماضي و تم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق ووجهت إليه تهم تتعلق بـ 14 مخالفة مرتبطة بتجارة المخدرات.

أسس McBeth و Karagiozis شركة Auscoin التي حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في أواخر عام 2017 و بينما كانا كليهما مؤسسين أصبح Karagiozis واجهة الشركة في غياب McBeth حيث قامت الشركة بنشر أجهزة الصراف الآلي الرقمي عبر أستراليا.

في ديسمبر 2017 حدد Karagiozis هدفًا لـشركته بتوزيع 1200 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد و آخر تحديث حول عدد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين المثبتة من قبل الشركة في أستراليا هو 30 وحدة.

و رغم كون Karagiozis من أكبر ثيران البيتكوين (أي يدعم إرتفاع سعر العملة) إلا أنه تاجر سيء ففي أوائل العام الماضي و بعد انخفاض البيتكوين عن أعلى مستوى قياسي له توقع صاحبنا أن يصل سعر العملة إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2018.

و لسوء الحظ و وفقًا لصحيفة ديلي ميل فعندما انخفض السوق فقد حوالي 3 ملايين دولار.

ضرب السوق الهابط أيضًا العرض الأولي لعملة Auscoin بشدة حيث استهدفت جمع 30 مليون دولار أسترالي لكنها تمكنت فقط من الاقتراب من مليوني دولار أسترالي و حسب Karagiozis فقد سارت أعمال الصراف الآلي على ما يرام.

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في شهر يناير من هذا العام ، تفاخر Karagiozis أن حجم مبيعات أجهزة الصراف الآلي قد وصل إلى رقم أسبوعي قدره 500،000 دولار أسترالي. وقال Karagiozis هذا يدل على إمكانات العملات الرقمية :

… حجم أعمالنا هو 500 ألف دولار في الأسبوع ، وهو أمر جنوني خاصة بالنظر إلى مقدار انخفاض سعر البيتكوين و هو ما يظهر أن هناك سوقًا واعدة وأن العملات الرقمية تعتبر طريقا للمستقبل بالنسبة للكثيرين.

في اليونان من حيث ينحدر والداه تم الإحتفال ب Karagiozis كدليل على أن “التفاني والعاطفة والعمل الجاد يؤتي ثماره” و وفقًا لصحيفة Greek City Times. تشير تقارير مختلفة على أنه ترك المدرسة في سن الخامسة عشر لقلب البرغر في مطعم ماكدونالدز.

إلى جانب أعمال مصارف البيتكوين Bitcoin يمتلك Karagiozis أيضًا منصة لتداول البيتكوين تعرف باسم SK BTC ومطعمين يونانيين كما له استثمارات في العقارات.

و ضبطت الشرطة الآن معظم أصوله بما في ذلك الحسابات المصرفية ودراجة نارية من طراز BMW. وكان ماكبث أيضا له لامبورغيني سوداء اللون جنبا إلى جنب مع الأصول الأخرى.

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المصدر : www.ccn.com

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