أول موثّق قائم على بلوكتشين في الصين يفتتح مكتبًا في بكين

تام شمس - الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:51 صباحاً -

افتتح أول موثّق في الصين يدعم بلوكتشين مكاتب في بكين، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم ١٩ أبريل.

ووفقًا للتقرير، افتُتحت الخدمة يوم الجمعة الماضي في مكتب التوثيق CITIC في بكين. وبحسب ما ورد صرح رئيس المكتب أن التطوير يمثل بداية عصر خدمة التوثيق على بلوكشين.

وخلال حدث الإطلاق، أشار مدير مكتب التوثيق CITIC في بكين "وانغ مينغ ليانغ" إلى أنه يعتقد أن التوثيق القائم على أساس بلوكتشين له قيمة التوثيق والأهمية القانونية لشهادة بلوكتشين. ونقلت الصحيفة عن هو جيو، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، قوله إن بلوكتشين يتمتع بمزايا التكلفة المنخفضة والكفاءة العالية والاستقرار.

حيث يسمح النظام المطبق حديثًا لحامل الشهادة بالتحقق من محتويات المستند عن طريق مسح رمز. ويُزعم أن تكامل بلوكتشين في مجال التوثيق سيمنع تزوير المستندات، ويمنع المحتالين من الاستفادة من عدم التناسق المعلوماتي.