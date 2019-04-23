شركة الألعاب يونيتوبيا تجمع ٥ ملايين دولار لإنشاء بلوكتشين مكافئ لستيم

تام شمس - الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:51 صباحاً -

تلقت منصة الألعاب التي تعمل بنظام بلوكتشين، يونيتوبيا، تمويلًا بقيمة ٥ ملايين دولار من مجموعة من شركات الاستثمار والخدمات المالية، وفقًا لما أفاد به موقع الأخبار المحلي BiShiJie.com يوم ٢٢ أبريل.

وقد أفادت الأنباء أن "يونيتوبيا" - أحد مختبرات أبحاث بلوكشين التابعة لمطور ألعاب الفيديو الصيني "إلكترونيك سول" - قد تلقى استثمارات استراتيجية من صندوق شويمو فنغهوا، ولينك هوي كابيتال، وجون جوينت فنتشر، وديجيتال تشاين كابيتال، وصندوق سوبر براين بمبلغ ٥ ملايين دولار.

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وستستخدم الشركة الأموال المزعومة لتعزيز البحث وتطوير الألعاب القائمة على بلوكتشين، وكذلك تسهيل نمو الصناعة. وعلى وجه التحديد، تهدف يونيتوبيا إلى إنشاء حل مكافئ قائم على بلوكتشين لمنصة التوزيع الرقمية ستيم، والتي يمكن للمستخدمين شراء ألعاب الفيديو وتشغيلها عليها.

تدعي يونيتوبيا أن جميع الألعاب الموجودة على منصتها غير مركزية، مع التحكم في توزيع إيرادات اللعبة باستخدام عقود ذكية.

وفي وقتٍ سابق من شهر أبريل، جمع مطور ألعاب بلوكتشين لوسيد سايت ٦ ملايين دولار لتوسيع ألعابه الرقمية إلى منصات الألعاب التقليدية. وستستخدم الشركة ظاهريًا الاستثمار لإطلاق سكاريتي إنجين، وهي أداة مطور برامج تم تصميمها لإدخال ألعاب لوسيد سايت التي تعمل ببلوكتشين على منصات الألعاب مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.