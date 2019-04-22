بورصة العملات المشفرة اليابانية "زايف" تُعلن استئناف النشاط بعد سبعة أشهر من تعرضها للاختراق

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 09:53 مساءً -

أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية "زايف" أن تحويل النشاط التجاري من تك بيرو إلى فيسكو ديجيتال أسيت غروب سيصبح ساريًا يوم ٢٢ أبريل، وأن النشاط العادي سيُستأنف في اليوم التالي. وقد أفاد كوينتيليغراف اليابان عن التطورات يوم ٢٠ أبريل.

وكانت قد تمت سرقة عملات بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وموناكوين (MONA) من البورصة في سبتمبر من العام الماضي، مما أسفر عن خسائر إجمالية من العملات المشفرة بقيمة ٦,٧ مليار ين (حوالي ٥٩,٨ مليون دولار). ومع عملية الاستحواذ، التي تعد جزءًا من خطة تعويض المستخدمين، قدمت فيسكو ديجيتال أسيت غروب دعمًا ماليًا بقيمة ٥ مليارات ين (أكثر من ٤٤,٦ مليون دولار) إلى تك بيرو واستحوذت على غالبية أسهم الشركة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في أكتوبر ٢٠١٨، فإن بيع البورصة هو جزء من الخطة لتعويض المستخدمين الذين فقدوا موناكوين في الاختراق بعد بيع النشاط التجاري. وسيتم تعويض المستخدمين بنسبة ٤٠٪ بالعملات الورقية و٦٠ ٪ في العملات المشفرة. وسيكون معدل التعويض ١٤٤,٥٤٨ ينًا (١,٢٨ دولارًا) لكل موناكوين والتي ستصبح متاحة للسحب يوم ٢٣ أبريل.