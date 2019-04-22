المتداولون يبتعدون عن العملات الرقمية البديلة ويتجهون نحو بتكوين

منذ شهر يناير ، وفي في أقل من أربعة أشهر ، ارتفع تقييم سوق العملات الرقمية بحوالي 52 مليار دولار من 125 مليار دولار مع تحليق سعر البيتكوين فوق مستوى 5300 دولار.

من الناحية التاريخية ، كان أداء العملات الرقمية البديلة ، أو ما تسمى altcoins ، جيدًا بشكل خاص عندما أظهر bitcoin حركة سعرية جانبية أو عندما ظل ثابت في نطاق سعري ضيق.

ارتفع تقييم سوق العملات الرقمية إلى ما يقرب من 52 مليار دولار سنويًا ، ويعززه الشعور الإيجابي حول بيتكوين

في حين أن البيتكوين كان مستقرًا نسبيًا في نطاق يتراوح بين 5،200 دولار إلى 5،300 دولار ، ونظرًا لعدم وجود زخم تصاعدي للعملات الرقمية الأخرى ، أصبح بعض المتداولين أقل ثقة في التوقعات المستقبلية للعملات الرقمية الأخرى.

وفقًا لأحد متداولي العملات الرقمية المعروف على نطاق واسع ، فشل سوق العملات الرقمية الأخرى في إختبار مستوى مقاومة رئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ولم يتمكن من تأمين زخم جديد لتمديد مكاسب الأسبوع الماضي.

فشلت كل من البيتكوين والعملات الرقمية البديلة من كسر نقطة المقاومة ، ولكن فشل العملات الرقمية البديلة كان أكثر بكثير حيث كانت ثقتي الكبيرة في العملات الرقمية في الأيام القليلة الماضية تستند على هيمنة smallcap ولكن بعد فشلها هذا الأسبوع ، فقدت اهتمامي بها، وبدأت أميل نحو BTC” .

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، سجلت العديد من العملات الرقمية مثل (BAT) (CRO) و (RVN) و(GNT) خسائر في حدود 5 إلى 11 في المائة مقابل كل من البيتكوين والدولار الأمريكي.

اقترح متداولون آخرون أيضًا أنه مع تباطؤ زخم العملات الرقمية البديلة ، قد يتراجع البيتكوين قليلاً في الأيام المقبلة ، استنادًا إلى المؤشرات الفنية وأداء البيتكوين في الأسبوع الماضي.

قال Hsaka ، محلل تقني ، أنه من المتوقع إعادة إختبار مستوى الدعم البيتكوين عند 5،160 وأن حركة السعر على المدى القصير للعملات الرقمية المهيمنة لا تزال غير مؤكدة عند منعطف السوق الحالي.

أتوقع إختبار مستوى 5160. نظرًا لأنه تم اختباره بالفعل مرتين Advertisements

بالنظر إلى الأداء السابق لعملة البيتكوين وحجمها الحالي ، قال متداول آخر أن هناك إحتمال انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 5000 دولار.

ولكن ، قال المتداول إن الإرتفاع القوي من المرجح أن يأتي بعد التصحيح ، مضيفًا:

الأشكال الهندسية او الفراكتلات تكون أكثر موثوقية من الأنماط المعتادة ، ولكن لا ينبغي تجاهلها في حالة وجود تصحيح نموذجي للعملات الرقمية الأخرى قد يتبعه إنتعاش أقوى بمجرد استقرار السعر.

وفقًا لـ OnChainFX ، فإن الحجم الحقيقي لسوق البيتكوين الذي يتم قياسه من خلال تقييم وحدات التخزين اليومية في ثمانية بورصات حددتها Bitwise Asset Management تشمل منصات Binance و Bitfinex و Kraken ، يظل حجم البيتكوين مرتفعًا إلى حد ما عند 315 مليون دولار.

في الشهر الماضي ، في البحث المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، قدرت Bitwise الحجم الفوري اليومي لعملة البيتكوين في الفترة من 4 إلى 8 مارس بمبلغ 273 مليون دولار.

“عندما تزيل حجمًا مزيفًا ، يكون حجم BTC الحقيقي صحيًا جدًا نظرًا لقيمته السوقية حيث تبلغ القيمة السوقية للذهب 7 دولارات تقريبًا ، ويبلغ حجم التداول الفوري 37 دولارًا تقريبًا ، مما يشير إلى معدل دوران يومي قدره 0.53٪. وقال فريق Bitwise إن القيمة السوقية لـ Bitcoin البالغة 70 مليار دولار ستستلزم دورانًا يوميًا بنسبة 0.39٪ ، وهو ما يتماشى تمامًا مع الذهب .

إذا كان من الممكن الحفاظ على حجم البيتكوين في الأسابيع المقبلة بأكثر من 300 مليون دولار ، فمن الممكن أن يتمكن الأصل من البقاء فوق 5300 دولار على الرغم من وجود مستويات المقاومة الرئيسية في نطاق 5000 إلى 6000 دولار.

تشير بعض التقارير من الأسواق الرئيسية في كوريا الجنوبية أيضًا إلى زيادة ثقة المستثمرين في الأداء المتوسط والطويل الأجل لسوق العملات الرقمية في الأشهر الأخيرة.

المصدر : www.ccn.com

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