بالأرقام… مقارنة بين بلوكشين الايثيريوم (ETH) وبلوكشين النيو (NEO)

مع العديد من المشاريع الجديدة التي تتسابق للتغلب على “بلوكشين الايثيريوم” كأشهر بلوكشين يدعم العقود الذكية، فإن شبكة النيو (NEO) تظهر في الغالب كمنافس لها.

في حين أن الكثيرين يطلقون على مشروع النيو (NEO) اسم “الايثيريوم الصيني”، إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى أن المشروع الطموح ما زال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من تحدي المشروع الاشهر شبكة الايثيريوم.

أصبحت مساحة الكريبتو والبلوكشين صناعة تنافسية للغاية. مع الأخذ في الاعتبار اللامركزية، تظهر مشاريع جديدة في السوق بشكل يومي تقريبًا. بينما يمر معظمهم دون أن يلاحظهم أحد إلى حد كبير ، يبدو أحيانًا أن الزخم يكسب زخمًا كافيًا لتحدي أكبر اسم في تطبيقات البلوكشين — الايثيريوم.

أحد هذه المشاريع هو النيو (NEO)، والذي تم تشبيهه بـ “الايثيريوم الصيني”. بعد اجتياز عملية إعادة التصنيف بالكامل في عام 2017. كانت الشركة المعروفة سابقًا باسم Antshares، قد دخلت السوق وبدأت العمل في الصين في عام 2014.

بعد عام واحد فقط منذ إطلاق الشبكة، كان السوق يتوقع بالفعل مستقبلاً مشرقًا للشبكة الصينية، حيث يقول الكثيرون إن لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل العملات المشفرة في السنوات القليلة المقبلة – وهو ما حققته حتى الآن كما كانت دائمًا في قائمة أكبر 20 عملة رقمية في سوق الكريبتو.

يوفر إطار المنصة لغات برمجة متعددة ويؤكد على سهولة التطوير للعقود الذكية. كما افتتحت المنصة هذا العام مكتبًا في “سياتل” بواشنطن للاستفادة من المواهب المحلية التي ترعاها مايكروسوفت وأمازون لزيادة التنافس وإضافة المزيد من المطورين.

ومع ذلك، فإن بلوكشين النيو يختلف اختلافًا كبيرًا عن الايثيريوم (Ethereum)، وقد يكون من الصعب مقارنة الاثنين نظرًا لأنهما يستخدمان بروتوكولات إجماع مختلفة ولهما أهداف مختلفة. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض المقارنات ذات مغزى.

من الناحية النظرية، لا توجد إمكانية للقيام بعملية الانقسام “الفورك” على سلسلة بلوكشين النيو (NEO). يتم دفع الغاز على الشبكة في رمز مميز مختلف تمامًا عن رمز النيو (NEO) وهو رمز (GAS). تم تحديد الحد الأقصى من رموز النيو (NEO) عند 100 مليون عملة، والذي ينظمه تضخم محدود يبلغ 50 مليون رمز مطور يتم إصداره بمرور الوقت. الايثيريوم (Ethereum) من ناحية أخرى، لا يوجد لديها حد أعلى لعدد العملات.

يحتوي مشروع النيو (NEO) حاليًا على 203 اضافة على منصة الأكواد “GitHub” قدمها 32 مساهمًا فقط. من ناحية أخرى، حصل الايثيريوم على أكثر من ألف اضافة “عقود وتطبيقات” في أكواد منصتها على “GitHub” الذي أصدره أكثر من 100 مطور. بناءً على تحليل أجرته إحدى الشركات الاستثمارية، تواصل الإيثيريوم قيادة مشاريع الكريبتو من حيث اتساع ونشاط تطوير برامجها.

مقالات ذات صلة

يعتبر بلوكشين النيو (NEO) مركزي للغاية لأنها تتحكم بالكيانات المرتبطة بـ NEO وتمتلك أكثر من 50 بالمائة من الرموز المميزة للنظام الأساسي. ومع ذلك، قال “دا هونجفي” في مقابلة مع موقع CryptoSlate أن المؤسسة تخطط لتحقيق اللامركزية مع مرور الوقت مع الاستفادة من هيكلها الحالي لتجاوز مشاريع أخرى أبطأ وأكثر بيروقراطية.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، يعد الايثيريوم واحدًا من أكبر المشاريع اللامركزية في النظام البيئي، وربما يأتي في المرتبة الثانية بعد البيتكوين وفقًا لعدد من التقارير والأبحاث السابقة. تفتخر الايثيريوم بآلاف الإضافات ومجتمع مطور مفتوح المصدر نشط للغاية تسيره مؤسسة كبيرة غير هادفة للربح وهي “Ethereum Foundation”.

هناك أيضًا العديد من المستخدمين على منصة الايثيريوم، والذي يرتبط بعدد المعاملات وغيرها من العوامل القابلة للقياس. وفقًا لمؤسسة ConsenSys، فقد عالجت شبكة الايثيريوم ما مجموعه 353 مليون معاملة في نهاية عام 2018. ولم يكن لدى النيو (NEO) سوى 22 مليون معاملة حتى الآن.

تهيمن الايثيريوم أيضًا على النيو عندما يتعلق الأمر بعدد المعاملات اليومية التي تتعامل معها. مع متوسط ​​664,000 معاملة يوميًا ، يكون حجم معاملات الايثيريوم أكبر بـ 67 مرة من معاملات النيو، التي تعالج ما متوسطه 9,800 معاملة في اليوم. كما أن قاعدة مستخدمي NEO أصغر من قاعدة مستخدمي الايثيريوم، حيث تعرض أقل من 2 في المئة من عدد العناوين النشطة عند مقارنتها بالإيثيريوم ETH.

من هذا المنطلق، من الناحية المطلقة، يمكن للنيو من الناحية النظرية التعامل مع عدد أكبر من المعاملات بسبب إجماعها المفوض مما يتيح للنيو (NEO) معالجة معاملات أكثر عدة مرات في الثانية الواحدة عند السعة القصوى.

عندما يتعلق الأمر بالمكاسب السنوية، فإن كل من الايثيريوم (ETH) و النيو (NEO) قد تعرضا لخسائر كبيرة. بينما فقدت النيو (NEO) أكثر من 85% من قيمتها بالدولار الأمريكي اعتبارًا من 20 أبريل 2018، وانخفضت قيمة الايثيريوم (ETH) بنسبة 70% فقط. عند النظر في عدد العملات المشفرة اللازمة لشراء واحدة من عملة البيتكوين (BTC)، فقدت الايثيريوم (ETH) نصف قيمتها في حين أن النيو (NEO) فقد 75 في المئة من قيمته بالنسبة إلى عملة البيتكوين (BTC).

تشير مقارنة البيانات هذه إلى أنه على الرغم من إطلاقها بهدف طموح، إلا أن النيو (NEO) أمامها طريق طويل قبل أن تحدد الريادة التي حققتها الايثيريوم حتى الآن.