Willy Woo يراهن بنسبة 97 بالمائة أننا لن نرى سعر البيتكوين يهبط إلى مستوى 3100 دولار ثانية

إذا كنت تراهن على سعر تداول البيتكوين ،فستكون البيانات في الغالب مؤيدة للسوق الصاعدة. إذ يعتبر محلل الأسواق الرقمية Willy Woo أن هناك إحتمال بنسبة 95 ٪ أو أعلى أن الأسوأ قد إنتهى بالنسبة لعملة BTC.

و شارك Woo في نقاش عبر الإنترنت مع تاجر المشتقات المالية Tone Vays و كان الموضوع هو ما إذا كان سعر البيتكوين قد وصل إلى القاع نهائيا أم لا ؟ و بالمناسبة ، لا يمكن أن يكون المتداولان متفقَيْن حول منحى تحرك أسعار البيتكوين.

“وو” محلل فني و يقضي أيامه بين المخططات و البيانات و بقدر ما يتطلبه الأمر فإن الأرقام لا تكذب فبعد وصول سعر بيتكوين إلى 3100 دولار في نهاية عام 2018 فهو يعتقد أنه لن يصطدم بمستويات منخفضة جديدة حتى يلج الجمل من سم الخياط و كما هو معلوم فإن سعر BTC يحوم حاليًا عند 5،351 دولار.

“أنا أسبح في البيانات يوميا و لدي إلى حد ما حدس حول إتجاه حركة الأسعار و أود أن أقول أن هنالك فرصة من 20 إلى فرصة من 40 أن يكون تخميني خاطئا و قال” وو” أنه بنسبة مئوية من 95٪ إلى 97.5٪ أننا قد بلغنا أقصى انخفاض للعملة على الإطلاق و سيكون الدببة ( و هم المراهنون على انخفاض السوق) محظوظين للغاية إذا وصل السعر إلى أقل من 4300 دولارا.

يتلقّى Woo المتفائل بصعود السوق دعما من عديد المحلّلين في ما ذهب إليه مثل Tuur Demeester من Adamant Capital و الذي يولي احتمالًا بنسبة 80٪ بأن نكون قد بلغنا القاع منذ زمن. وفي الوقت نفسه أطلق Tone Vays العديد من التحذيرات مشيرا إلى أن المستقبل لا يزال ضبابيا و يخفى في طياته أقدارا من الألم معتبرها أن نسبة كون BTC قد بلغ أدنى مستوياتهم لا تتجاوز 40 ٪ فقط.

بالإضافة إلى الإشارات الفنية يعتمد Woo أيضًا على العوامل الأساسية في حجته الصعودية. فبالنظر إلى BTC من خلال عدسة منحنى تبني العملة و مدى انتشارها قال:

“نشهد مضاعفة في قاعدة المستخدمين كل عام بشكل متسق على مدار 10 أعوام … إذ ما نراه هو إعادة رسم الخرائط المالية للعالم وفي هذه الحالة تأتي رؤوس أموال جديدة لتضخ في عملة البيتكوين بشكل متزايد.”

يشير كل من “وو” و “فيز” إلى ديناميكيات “ناسداك” و “عصر دوت كوم” (كناية عن عصر انتشار الأنترنت) في تحليلهما و يربط” وو” ناسداك بالبيتكوين ، قائلاً:

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” كان مؤشر ناسداك أساسًا يعبر عن مدى تبني الإنترنت و البيتكوين اليوم هو في الواقع يعبر عن مدى تبني الأنترنت الرقمية فهو يمثل النسخة الرقمية للذهب و بينما ننتقل إلى هذا العصر الرقمي حيث كل هذه الأشياء التي نراها في العالم المادي يتم تناولها بواسطة البرامج نلاحظ أيضًا الحاجة إلى أصل نادر رقمي و أداة نقدية رقمية أصلية ويتم التعامل بها على الإنترنت و في هذا الصدد فأعتقد أنها تصبح أكثر أهمية من الإنترنت نفسها. “

حتى لا يتفوق عليه أحد قدم Tone Vays حجة هبوطية بشأن سعر البيتكوين قائلا بأن “عملة البيتكوين لم تستسلم بعد من منظور أساسي” ، قائلاً:

” لم يستسلم بعد الكثير من هؤلاء أصحاب المؤسسات الكبيرة حيث يحتفظ كل من Novogratz و Tim Drapers بهذه العملات الرقمية لفترة طويلة و أعتقد أن البيتكوين سيجد طريقة لسحق عزائمهم … و أعتقد أن السوق سيجد طريقة ما لفصلهم عن تلك العملات وهؤلاء هم أصحاب الحيازات الكبيرة الذين أنتظر استسلامهم فعلاً “.

كان Vays موجودًا في السوق الهابط للبيتكوين في فترة 2013-2015 و يستخدم اليأس الذي شعر به خلال تلك الفترة كنقطة مرجعية و لا يعتقد أن الناس قد شعروا بألم كافٍ حتى الآن في آخر هبوط للسعر و نتيجة لذلك فهو يعتبر أنهم “لم يتعلموا درسهم بعد”.

ومع بقاء سعر البيتكوين أدنى من ذروته بنسبة 70٪ تقريبًا فإن العديد من المستثمرين سيختلفون في نظرتهم لإتجاه السوق.

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المصدر : www.ccn.com

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