شرح مبسط ل ما هو ريبل Ripple هو ما سنقدمه لكم في هذا المقال ، فلقد نمى الريبل Ripple على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية وحاليا يعتبر من أهم العملات الرقمية المشفرة . على الرغم من أنه لا يزال أرخص بشكل لا يقارن من معظم العملات الرقمية ، و لا يمكننا مقارنته بالبيتكوين حيث أن الغرض منه مختلف تماما .

لقد أنشئ ريبل Ripple لدعم وتحديث النظام المصرفي التقليدي، وليس لإلغائه. حيث انها شبكة تسوية عالمية مما تجعل تحويل أي عملات سهلة للجميع في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فهي تعمل بشكل وثيق مع البنوك، وتقدم لهم طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة .

قبل أن نوضح الصورة أكثر، علينا أن نمييز بين شبكة الريبل Ripple والعملة الخاصة بها XRP ، و أن XRP هو نوع جديد تماما من العملات الرقمية المشفرة .

إذن ما هو ريبل Ripple بالضبط

دعونا نبدأ أولا بشرح شبكة الريبل Ripple ، هذه الأخيرة يستند البروتوكول الخاص بها على تكنولوجيا تشبه البلوكشين ولكنها ليست هي نفسها تماما.

إذا أخذنا البيتكوين على سبيل المثال، فهوعملة تنتج من خلال التعدين. أما الريبل Ripple، فهو من ناحية أخرى شبكة خلفية back-end network تقوم على توافق الآراء. مع الأخد بالاعتبار أن الريبل Ripple ليس عملة وإنما مصدرا مفتوحا، تبادل عالمي، والذي يمكن للجميع الوصول إليه.

قد تم تصميم الشبكة لتحل محل سويفت أو ويسترن يونيون من خلال إيجاد أفضل طريقة لتحول أو صرف الدولار إلى اليورو الخ. كما هو معرف أن تحويل الأموال إلى الخارج يتطلب الكثير من الوقت (من 3 إلى 7 أيام ) لكن بإستعمال شبكة الريبل Ripple يمكن للمرء تحويل عملته المحلية الدولار أو اليورو… إلى العملة الخاصة بالريبل XRP التي يمكن إرسالها أو إستقبالها في 3 إلى 4 ثوان فقط.

أي إذا أردت أن ترسل الأموال إلى صديق لك في الخارج مثلا بإستعمال شبكة الريبل يمكنك تحويل عملتك المحلية إلى XRP و إرسالها إلى صديقك الذي سوف يستقبلها في أقل من 5 ثوان ويمكنه تحويل XRP إلى عملته المحلية وصرفها بكل سهولة ، هذا كله في ثوان فقط عوض 3 إلى 7 أيام التي يستغرقها تحويل الاموال بإستعمال السويفت أو ويسترن يونيون…

يرتكز الريبل Ripple على كونه “إنترنت القيمة” – وهو اعتقاد بأن التحويلات النقدية يجب أن تتحرك بأسرع ما تفعل المعلومات في العصر التكنولوجي.

من خلال توفير المعاملات الفورية تقريبا، الريبل Ripple على وشك إحداث ثورة في النظام المالي التقليدي بطريقة تختلف عن معظم العملات الرقمية المشفرة . وهي لا تقدم عملة بديلة لا مركزية يمكن استخدامها لدفع ثمن السلع، ولكنها توفر منبرا للتحويلات النقدية الحديثة.

يعمل الريبل Ripple في المقام الأول مع البنوك التي كانت بطيئة في الاستجابة للتكنولوجيا الجديدة. ولكن ليس هناك شك في أن المدفوعات العالمية في الوقت الحقيقي هي المستقبل.

ومع ذلك، فإن الشبكة لن تكون موجودة إذا لم تكن عملتها الخاصة XRP التي تتوسط بين العملات الأجنبية.

فما هو ال ريبل كوان XRP ؟

الآن، بعد أن فهمنا ما هي شبكة الريبل Ripple، دعونا ننتقل إلى عملتها الخاصة XRP . لتتمكن من تحويل الاموال عبر شبكة الريبل يجب دفع رسوم رمزية من XRP . هنا يجذر ذكر أن لا أحد يجمع هذه الرسوم، يتم تدمير الرموز. خلافا لغيرها من العملات ،و لا يمكن تعدين الريبل كوان XRP.

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يتم إصدار الريبل كوان XRP من قبل مختبرات الريبل يمكن تبادلها ولكن لا يمكن تعدينها كال بيتكوين أو الأثير. وهناك كمية محدودة من الريبل كوان XRP تم إصدار 100 مليار في البداية، وهناك 38 مليار يتم تداولها حاليا. ولن يتم إصدار المزيد في المستقبل بسبب قيود البروتوكول..

إدن فإن الريبل كوان XRP لا يشارك الطبيعة اللامركزية مع العملات المشفرة الأخرى . مختبرات الريبل هي التي تسيطر على عدد XRP التي يتم إصدارها، ويمكنها أيضا التحكم في السعر لجعله على مستوى مقبول.

ما هي مزايا الريبل Ripple

الريبل Ripple لديها العديد من المزايا على العملات المشفرة الأخرى نذكر منها :

تعمل مباشرة مع البنوك، مما يعطيها المزيد من الشرعية . يركز على القرارات التجارية الذكية من خلال إقامة علاقات مع الشركات التي تسيطر على النظام المصرفي العالمي . سعر ثابت وطويل الأجل . انها سريعة – تأكيد المعاملة يستغرق 4 ثوان فقط . يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 1000 معاملة في الثانية الواحدة . الريبل يدعم جميع العملات و العملات المشفرة . لديها خبراء تنظيميين وقانونيين ورجال أعمال .

ما هي عيوب الريبل Ripple

النسخة الأصلية من الريبل Ripple تسمح بتحويل المدفوعات الدولية بالحد الأدنى للرسوم والسرعة القصوى. لها عيوب مثل :

مختبرات ريبل لديها أصحاب ومديرين تنفيذيين مما يدفع إلى التساؤل عن طابعه اللامركزي. نظرا لطبيعة الشبكة المفتوحة، يمكن أن تكون العقد عرضة لهجوم القراصنة. انها لا تدعم المدفوعات اليومية، ومن غير المرجح أن تصبح مقبولة كدفع للسلع . ليست مجهولة anonymous كما معظم العملات المشفرة .

لماذا تستخدم البنوك ريبل Ripple

من الواضح أن الريبل Ripple يمكن أن تفيدنا جميعا – فإنه يسرع المعاملات ويوفر المال. ولكن هل تريد البنوك استخدام منصة تتعارض مع النظام الحالي ويمكن أن تقلل من الأرباح؟

حسنا … وفقا للريبل Ripple، يمكن للبنوك توفير متوسط ​​3.75 $ لكل دفعة باستخدام بروتوكولها. وإذا البنوك (وغيرها من الشركات الكبيرة) ترغب في كسب المال مع توفير المال. وعلاوة على ذلك،الريبل Ripple لا تحاول تدمير النظام المالي القائم ولكن لتحسينه.

الجميع يستفيد من التنفيذ السريع للريبل Ripple فيمكن للعملاء التمتع بتحويل الأموال في وقت سريع، ونقل الأموال بأقل كلفة، والبنوك والحفاظ على الملايين من المعاملات في السنة.

على عكس أي عملة مشفرة أخرى التي لديها موقف سلبي تجاه النظام المالي، على الأقل، يتم تشغيل الريبل Ripple من قبل الناس مع رؤية وخطة. و هذا ما يجعل البنوك تثق في الريبل Ripple .

حاليا، عدد قليل من البنوك قد دعمت بالفعل الريبل ، بما في ذلك Santander ،Axis Bank KUBS, UniCredit وغيرها الكثير.

في الأخير أتمنى أن تكون هدة المقالة قد ساعدكم على فهم ما هو الريبل Ripple ، هنا الجزء التاني عن كيفية شراء ريبل Ripple و تداول XRP والاستثمار فيه.