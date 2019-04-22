ما هي عملة كاردانو Cardano او ADA

إذا كنت من متتبعي سوق العملات الرقمية المشفرة فلا شك أنك لاحظت أن عملة عملة كاردانو Cardano او ADA هي من بين 10 عملات من حيث القيمة السوقية. تسمى عملة كاردانو Cardano او ADA، ولكن عدد قليل جدا من الناس لديهم فكرة عن ما هو هذا مشروع كاردانو Cardano. وهذا ليس مفاجئا حقا، لأن هذا المشروع لا يزال جديدا نسبيا. الآن دعونا نكتشف ما يجعل هذا المشروع جذابا جدا للكثير من المستخدمين.

ما هو كاردانو Cardano ؟

كاردانو Cardano هو بلوكشين لامركزي ومشروع عملة رقمية تسمى (ADA) يسعى مشروع كاردانو Cardano إلى تطوير منصة عقود ذكية Smart contracts تهذف إلى تقديم المزيد من الميزات المتقدمة أكثر من أي بروتوكول قائم آخر . وفقا لفريق كاردانو Cardano، مشروع كاردانو Cardano هو أول منصة بلوكشين تقوم على فلسفة علمية.

كيف يعمل كاردانو Cardano ؟

تم تطوير كاردانو Cardano في طبقتين تفصل بين دفتر الأستاذ لقيم الحسابات ledger of account values ، عن السبب في نقل القيم من حساب إلى آخر. هذا الفصل يتيح للعقود الذكية التي يتم كتابتها في المنصة أن تكون أكثر مرونة. يمكن للشركات الاستفادة من هذا الفصل لتكييف التصميم والسرية، وتنفيذ كل العقود الذكية لتتناسب بشكل أفضل مع حالات الاستخدام الخاصة بهم.

خوارزمية كاردانو Cardano

تسمى خوارزمية كاردانو Cardano بأوروبوروس Ouroboros . و هي خوارزمية إثبات الحصة لمعالجة و إثبات المعاملات و الحصول على توافق في الآراء داخل الشبكة. أوروبوروس Ouroboros يمكن أن تكون واحدة من الحلول لمشكل توسع البلوكشين . هذه الخوارزمية تلغي الحاجة إلى خوارزمية إثبات العمل التي تستهلك الكثير من الطاقة . وبالإضافة إلى ذلك، أثبت رياضيا أن خوارزمية أوروبوروس Ouroboros آمنة ولم تتعرض لأي خطر أو إختراق .

أين يمكن تخزين عملة كاردانو Cardano او ADA ؟

من أجل تخزين عملة كاردانو ADA) Cardano) الخاصة بك و الحصول على المكافئات من خلال خوارزمية إثبات الحصة أوروبوروس Ouroboros ، يجب تخزين عملة كاردانو ADA) Cardano) الخاصة بك في محفظة و عدم تركها في منصات التداول .

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في الوقت الحاضر، هناك محفظة واحدة فقط و هي – محفظة ديدالوس الرسمية the official Daedalus wallet. المحفظة متاحة حاليا فقط على ماك و ويندوز ، ولكن من المتوقع أن يصدر قريبا محفظة المحمول لنظامي Android و iOS.

السعر الحالي ل عملة كاردانو Cardano او ADA

كاردانو Cardano هو مشروع مثير للاهتمام حقا تم إنشاؤه من قبل فريق جيد من المطورين ولديهم خارطة طريق واضحة.لا يسعى أن يكون أفضل عملة رقمية مشفرة ، لكن لتقديم شيء مختلف عن الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، من أهم أهداف كاردانو Cardano هو مساعدةالشركات والمؤسسات المختلفة على التوسع.

في الأخير آمل أن تكونوا قد تمتعتم بقراءة هذه المقالة، وأنها قد أعطتكم فكرة عامة عن مشروع كاردانو Cardano و عملته ADA .