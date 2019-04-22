بلوكشين بينانس الجديد يكشف عن إضافية مشروعين جديدين إلى الشبكة

أطلقت منصة بينانس (Binance) بروتوكول البلوكشين الخاص بها في 18 أبريل وتم الإعلان عن مشروع “Mithril” كأول مشروع ينتقل إلى السلسلة الجديدة. تبعها مشروع Red Pulse Phoenix ورمزها [PHX] و محفظة آتومك “Atomic Wallet” التي انتقلت إلى بلوكشين بينانس (Binance Chain).

في السابق, تم تشغيل رمز مشروع “Red Pulse Phoenix” على نظام النيو (NEO) وأعلن مؤخرًا عبر مدونة رسمية, أنه سيتم ترحيل “جزء كبير” من نظامه البيئي إلى سلسلة بينانس (Binance).

“سيتألف التكامل من إطلاق رمز مميز جديد لـ BEP-2 يسمى PHB، الأصلي لنظام بلوكشين بينانس، والانتقال اللاحق من الرموز المميزة على شبكة النيو NEP-5وتحويل PHX إلى بلوكشين بينانس المتوافقة مع (BEP-2) والتي سيتم تداولها بعد ذلك على كل من منصة بينانس المركزية و اللامركزية.”

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تبع ذلك محفظة “Atomic Wallet” هي الاخرى التي قررت التخلي عن شبكة الايثيريوم والتحول إلى بلوكشين بينانس (Binance Chain) وسوف توفر عملية الانتقال رمز ودعم لمحفظة بلوكشين بينانس. بصرف النظر عن الدعم الحالي، هناك شائعات حول ترحيل عملة ENJIN Coin إلى سلسلة بينانس. ذكر “ماكسيم بلاغوف” الرئيس التنفيذي لشركة ENJIN Coin، ميزة مهمة لها علاقة ببلوكشين بينانس (Binance Chain).

بدأت العديد من المشاريع الكبرى في التخلي عن الايثيريوم والإنتقال إلى منصات أخرى مثل سلسلة بينانس (البلوكشين)، ومع ذلك، فإن “بلوكشين بينانس” لا تملك ميزة العقد الذكي، مما قد يجعل بعض المشاريع تسعى إلى تسوية العقود اللامركزية للبقاء مع الايثيريوم بدلاً من ذلك.