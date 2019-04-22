إف بي تي كوربوريشن وإس بي آي هولدينغز تستثمران ٣ ملايين دولار في مشروع بلوكتشين فيتنامي

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 03:52 مساءً - استثمرت شركة التكنولوجيا "إف بي تي كوربوريشن" وشركة الخدمات المالية "إس بي آي هولدينغز" ٣ ملايين دولار في شركة بلوكتشين الفيتنامية الناشئة "يوتوب"، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة فيتنام نيوز المحلية يوم ١٩ أبريل.

حيث أفادت الأنباء أن شركة إف بي تي كوربوريشن وشركة إس بي آي هولدينغز قد وقعتا مذكرة تفاهم لاستثمار ٣ ملايين دولار في مشروع يوتوب، وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا تعتمد على منصة بلوكتشين الخاصة بمؤسسة إف بي تي والتي يطلق عليها akaChain. وقد تم تصميم يوتوب لكسب واسترداد نقاط الولاء لدى التجار داخل نفس الشبكة.

ويُزعم أن المشروع سيمكن الشركات الصغيرة المسجلة على الشبكة من خفض التكاليف وتأمين البيانات من خلال منصة akaChain. حيث قال رئيس إف بي تي "تروونغ غيا بينه" إن "تطوير تقنيات الصناعة ٤.٠ قد خلق فرصًا رائعة للشركات، مما أدى إلى زيادة عدد نماذج الأعمال المبتكرة. ونحن نسميها التحول الرقمي."

وقد استثمرت إس بي آي من قبل في عدد من المشاريع في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك بورصة Vctrade الخاصة بها، إلى جانب سلسلة من الاستثمارات في الأعمال التجارية التي تطور البنية التحتية والخدمات للعملات المشفرة.