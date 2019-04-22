بورصة العملات المشفرة "بولونيكس" تضيف الدعم لعملة تيثر على ترون بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 03:52 مساءً - سوف تدعم بورصة العملات المشفرة الرائدة "بولونيكس" عملة تيثر المستقرة على بلوكتشين ترون (TRX)، وفقًا لإعلان نُشر يوم ١٩ أبريل.

حيث أضافت بولونيكس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، دعمًا لعمليات الإيداع والسحب من USDT على شبكة ترون. ويُقال إن التطوير سيدعم تيثر على كلتا السلسلتين - USDT الصادرة على بروتوكول أومني وشبكة ترون.

وقالت بولونيكس في إعلانها إن قرارها بدعم السلسلة الجديدة يعود إلى المرونة الموسعة التي توفرها لمنصة USDT. ولدعم كلا الإصدارين، ستقوم بولونيكس بتحويل نسبة من تيثر الموجودة حاليًا في سلسلة بلوكتشين أومني إلى تيثر على سلسلة بلوكتشين ترون.

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بالإضافة إلى ذلك، تخطط بولونيكس لإطلاق عملية توزيع للعملاء المؤهلين الذين يمتلكون تيثر في وقت لاحق من هذا الشهر. "سوف يعتمد مبلغ تيثر الذي نتلقاه على المبلغ الذي نقوم بتحويله. وبمجرد بدء عملية النقل، سيتم إضافة عملاء بولونيكس إلى حساب على أساس كمية تيثر التي يملكونها على بولونيكس".

بدأت تيثر بإصدار USDT على بلوكتشين ترون (TRX) يوم ١٧ أبريل. والتطوير عبارة عن ترقية من عملات تيثر المستندة إلى بروتوكول أومني، والتي تمكن المستخدمين من الاحتفاظ بنقل العملة المشفرة ونقلها من خلال العقود الذكية على ترون.

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت بولونيكس عرضًا مخصصًا للمتداولين من المؤسسات. وبذلك انضمت البورصة إلى مجموعة متزايدة من المشغلين الذين يتطلعون إلى خدمة السوق المؤسسي.