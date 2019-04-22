منصة التواصل الاجتماعي "ميثريل" تُصبح أول المنتقلين إلى سلسلة باينانس

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 03:02 مساءً - اعتمدت منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية ميثريل (MITH) سلسلة باينانس، وهي الشبكة الرئيسية لبورصة العملات المشفرة الرائدة "باينانس". وقد تم الإعلان عن التطوير بواسطة ميثريل في منشور بتاريخ ١٨ أبريل.

ومع هذه الخطوة، تصبح ميثريل - وهي منصة للتواصل الاجتماعي تكافئ منشئي المحتوى بتوكنها الأصلي MITH - أول من يتحول إلى سلسلة باينانس، حيث انتقل توكن MITH من ERC-٢٠ إلى BEP٢. وفي ميثريل، يربح المستخدمون MITH من خلال تعدين ميثريل، أثناء إدارة أصولهم على منصة الشركة VAULT.

وسيتمكن مستخدمو باينانس من سحب MITH إلى محافظ BEP٢ بعد الانتهاء من الترحيل الأولي لتوكن MITH المستند إلى ERC-٢٠ إلى BEP٢. ويفترض أن التطوير لن يكون له أي تأثير على إصدارات ERC-٢٠ من MITH الموجودة في محافظ إيثريوم خاصة.

وقد أطلقت باينانس سلسلة باينانس يوم ١٨ أبريل، وتتوقع تنفيذ تبديل توكن باينانس الأصلي BNB يوم ٢٣ أبريل.