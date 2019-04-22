حاملو توكن ميكرداو يصوتون حول إذا ما كان سيتم رفع رسوم استقرار DAI بنسبة ٣٪

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 03:02 مساءً - بدأ تصويت آخر حول إذا ما كان سيتم رفع رسوم الاستقرار المزعومة لعملة DAI اللامركزية المستندة إلى إيثريوم من ميكر بنسبة ٣٪ على بوابة إدارة المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) يوم ١٩ أبريل.

وتسعى ميكرداو، التي تُصدر العملة المستقرة اللامركزية المذكورة سابقًا المدعومة بالدولار الأمريكي، إلى تحسين ربط التوكن من خلال زيادة رسوم الاستقرار السنوية. ورسم الاستقرار هو رسم يفرضه المشاركون في ميكر عند استخدام DAI للحصول على قروض.

وفي شهر مارس، قامت المنظمة المستقلة اللامركزية بالفعل برفع رسوم الاستقرار مرتين، أولًا إلى ٣,٥٪، ثم إلى ٧,٥٪ سنويًا. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، زادت الرسوم بنسبة ٤٪ أخرى في التصويت الخامس من هذا العام، ليصل بذلك إلى ١١,٥٪، في الوقت الحالي. وإذا تم قبول الزيادة مرة أخرى، فستصل الرسوم إلى ١٥,٥٪.

ويشير الاقتراح إلى أن الحاجة إلى الزيادة تمت مناقشتها في مكالمة الحوكمة يوم ١٨ أبريل، والتي تم تحميل مقطع فيديو لها على يوتيوب. وقد عبر المجتمع عن رد مختلط في التعليقات على الإعلان عن التصويت على رديت.

حيث أعرب أحد المستخدمين عن قلقه، قائلًا إن التغييرات المتكررة في رسوم الاستقرار، حسب قوله، تحول النظام إلى نظام رافعة قصيرة الأجل غير متوقع. بينما أشار مستخدمون آخرون أن رفع الرسوم لتحسين الربط لا يعمل على ما يبدو.