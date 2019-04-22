سوق التشفير في مرحلة تصحيحية جديدة

لقد وصل إجمالي سقف سوق التشفير مؤخرًا لمنطقة الدعم الرئيسية البالغة 170.0 مليار دولار، و انخفض سعر EOS بشكل حاد وكسر مستويات الدعم 5.40 دولار و 5.25 دولار ايضا انخفض سعر بيتكوين كاش بنحو 4 ٪ وكسر مستويات الدعم 295 و 290 دولار. اما عن سعر TRX ففشل في الحصول على قوقة تداولية للحفاظ على منطقة الدعم بالمقدرة ب 0.0252 دولار. سعر الكاردانو (ADA) تحت الضغط وقد ينخفض نحو مستوى الدعم عند 0.0700 دولار.

تحليل سوق التشفير

سوق التشفير في انخفاض تصحيحي ، مع خسائر في البيتكوين و العملة المشفرة اثريوم ETH و EOS و BCH و Ripple و TRX و ADA و عملة BNB و العملات البديلة الأخرى قد تزيد الخسائر قبل حدوث انتعاش جديد.

تحليل سعر البيتكوين كاش

كان الوصل الى مستوى 305 دولار في سعر عملة البيتكوين كاش مقابل الدولار الأمريكي صعبا. ونتيجة لذلك ، بدأ زوج BCH / USD انخفاضًا جديدًا وكسر مستويات الدعم 300 و 295 دولارًا. اخترق الزوج مستوى 290 دولارًا وقد يستمر في الانخفاض نحو مستوى الدعم 285 دولار.

وعلى الجانب الايجابي ، قد يكون الدعم السابق عند 295 دولار بمثابة مقاومة قوية. المقاومة الرئيسية عند 300 دولار ، فوقها قد يرتفع السعر نحو مستوى 315 دولار.

تحليل أسعار EOS و TRX و ADA

انخفض سعر EOS أكثر من 5 ٪ وكسر مستويات الدعم 5.40 و 5.25 دولار. كسر السعر مستوى 5.20 دولار ، وقد يستمر في الانخفاض نحو مستوى الدعم 5.05 دولار. على الجانب الصاعد ، يجب أن يستقر السعر فوق 5.25 دولار للعودة إلى المنطقة الإيجابية.

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انخفض سعر Tron مؤخرًا إلى ما دون مستويات الدعم 0.0265 دولار و 0.0262 دولار. سعر TRX حاليًا أقل من 0.0250 دولار ولا يزال معرضًا لخطر المزيد من الخسائر تجاه مستوى 0.0240 دولار. وعلى الجانب الصاعد ، من المرجح أن يكون الدعم السابق عند 0.0262 دولار بمثابة مقاومة إذا كان هناك تعافي جديد.

كسر سعر Cardano مستوى الدعم الرئيسي عند 0.0800 $ للانتقال إلى منطقة هبوطية. سعر ADA وصل لمستوى الدعم عند 0.0750 $ ويتداول حاليًا بالقرب من مستوى 0.0735 دولار. قد تمتد الخسائر نحو مستوى 0.0720 دولار أو مستوى 0.0710 دولار قبل زيادة جديدة.

بالنظر إلى إجمالي رسملة سوق التشفير على الرسم البياني للساعة ، كان هناك انخفاض بطيء وثابت دون مستوى الدعم عند 172.0 مليار دولار. كسر السوق مستوى الدعم الرئيسي عند 170.0 مليار دولار وخط الاتجاه الصعودي المتصل على نفس الرسم البياني.

لذلك ، هناك فرص للمزيد من الجوانب السلبية نحو مستوى 164.0 مليار دولار أو مستوى 163.0 مليار دولار قبل حركة صعودية جديدة. إذا كان هناك امتداد سلبي ، فقد تختبر القيمة السوقية مستوى دعم 160.0 مليار دولار على المدى القريب. بشكل عام ، يمكن أن يكون هناك تحركات متأرجحة في Bitcoin و ETH و XRP و TRX و ADA و Bitcoin Cash و Litecoin و EOS و Stellar و IOTA و العملات البديلة الأخرى قبل أن يتخذ الثيران موقفًا ويدفعون السوق إلى الأعلى, اما عن عملة Binance فهي في تداول ما بين 23 و 25 دولار.