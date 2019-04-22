بيتكوين تهبط دون ٥٣٠٠ دولار مرة أخرى بينما تشهد أعلى عملات بديلة بعض الخسائر

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 06:00 صباحاً - الأحد ٢١ إبريل - معظم أعلى العملات المشفرة العشرين تسجّل خسائر طفيفة إلى معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة. حيث انخفضت بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى ٥٣٠٠ دولار مرة أخرى، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفضت بيتكوين أقل من ١٪ تقريبًا خلال اليوم، حيث تم تداولها بسعر ٥٢٨٥ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة أكثر من ٣,٧٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي ١٧,٩ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٣,٤ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين ماركت كاب إلى أن إيثريوم قد انخفضت بنسبة تزيد عن ٢,٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ١٦٩ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا زيادة في قيمتها بنحو ٣٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

انخفض ريبل على العكس بنسبة ٢,٧٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٣٢١ دولار تقريبًا. وخلال في الأسبوع، ارتفعت العملة ما يقرب من واحد في المئة. علاوة على ذلك، فإن السعر الحالي للعملة أقل بنسبة ٦,٨٥٪ من أعلى مستوى خلال منتصف الأسبوع تم تسجيله يوم الخميس.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة بحسب القيمة السوقية، فإن العملات التي أبلغت عن حركة السعر الأكثر بروزًا هي لايتكوين (LTC)، وإيثريوم كلاسيك (ETC) وأونتولوجي (ONT)، جميعها منخفضة بنسبة ٦٪.

وفي وقت كتابة المقالة، بلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ١٧٦,٩ مليار دولار، أي أقل بنسبة ٢,٢٥ في المئة عن القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب