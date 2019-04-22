خبيرٌ صيني: العملة الصينية الرسمية "الرنمينبي" ستصبح عملةً مشفرة

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 03:52 صباحاً - صرّح دونالد تابسكوت، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث بلوكتشين، بأن العملة الصينية الرسمية، الرنمينبي (RMB)، ستصبح عملة مشفرة، في مقابلة مع بلومبرغ يوم ١٧ أبريل.

وفي المقابلة، كشف تابسكوت أنه كان في الآونة الأخيرة في اجتماع مع نائب رئيس الحزب الشيوعي في الصين، الذي أشار إلى أن الرئيس شي جين بينغ يعتقد أن بلوكتشين هي واحدة من أهم التقنيات لمستقبل البلاد.

وفي معرض حديثه عن الحظر الذي فرضته الحكومة على بورصات العملات المشفرة، أوضح تابسكوت أن الصين تدرس حظر تعدين العملات المشفرة أيضًا، وأضاف:

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"ليس من الضروري فعلًا القيام بذلك [لحظر البورصات والتعدين] لأننا خلال ٢٠ عامًا لن نستخدم بيتكوين في الصين. وسوف يستخدم الصينيون الرنمينبى، فقط الرنمينبى سوف تصبح عملة مشفرة. وسيحولها بنك الصين المركزي إلى عملة رقمية".

وعندما سئل عما إذا كانت البورصات اللامركزية يمكن أن تعمل في الصين - التي حظرت في السابق عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) - قال تابسكوت أنها تستطيع ذلك، على الرغم من أن الحكومة لديها موقف جاد في تقليص العملات الرقمية.

واقترح تابسكوت أن البورصات اللامركزية ستهيمن في النهاية على البورصات المركزية بفضل قدرتها المزعومة على الشفافية وتحديد "السلوك السيئ". وقال تابسكوت إن جميع الأصول، بما في ذلك الأصول التقليدية مثل الأوراق المالية، ستكون مزعومة في بورصات لا مركزية.