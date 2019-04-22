كوريا الجنوبية: الشركة وراء بورصة بيتهامب تكشف عن خطط للأسواق الأمريكية واليابانية

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 03:52 صباحاً - كشف الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين إكستشينج ألاينس (BXA) التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها - والتي تمتلك حصة مسيطرة في بورصة العملات المشفرة "بيتهامب" الكورية الكبرى - عن خطط للتوسع في الأسواق الأمريكية واليابانية. وقد تم نشر الخبر بواسطة كوينيتيلغراف اليابان يوم ١٨ أبريل.

حيث صرح الرئيس التنفيذي لـ BXA، بي كيه كيم، لكوينتيليغراف اليابان في مقابلة معه أن استراتيجية BXA هي اتباع ما يسمى بمسار الاندماج العكسي من خلال الاستحواذ على شركة متداولة في البورصة مدرجة بالفعل في بورصة ناسداك أو في بورصة نيويورك (NYSE).

وأشار بي كيه كيم إلى أن الطريق يمكن أن يكون وسيلة أسرع للاستحواذ على شركة عامة من الاكتتاب العام الأولي التقليدي، مضيفًا أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيض رسوم الإدراج - التي يُقال إنها تقدر بنحو ٦ ملايين دولار.

Advertisements

ووفقًا لبي كيه كيم، سعت BXA بالفعل للحصول على مشورة قانونية في الولايات المتحدة، حيث قيل إن أحد المحامين قد رأى أن الإطار القانوني الحالي يسمح بإدراج BXA باستخدام هيكل الدمج العكسي.

وكشف الرئيس التنفيذي أيضًا أن BXA تسعى حاليًا إلى الحصول على شركاء محتملين في اليابان لإنشاء مشروع مشترك لبورصة عملات مشفرة ستكون مرخصة رسميًا من قبل الهيئة الرقابية بالدولة.

وقد ناقش بي كيه كيم خطط زيادة حصة BXA المستقبلية في بيتهامب من خلال الاستحواذ على ما يصل إلى ٧٠٪ من أسهم مشغل بيتهامب BTC Holdings - على الرغم من أنه أكد أنه حتى بدون الأسهم الإضافية، فإن BXA هي بالفعل الجهة المساهمة المسيطرة على البورصة.