كريغ رايت يقاضي مقدم البودكاست "بيتر ماكورماك" بدعوى تشهير مزعومة

تام شمس - الاثنين 22 أبريل 2019 12:55 صباحاً - رفع كبير علماء إنتشين ومؤيد بيتكوين إس في (BSV) "كريغ رايت" دعوى تشهير في المملكة المتحدة ضد مقدم بودكات العملات المشفرة "بيتر ماكورماك". وقد قام مقدم البودكاست بنشر تغريدة تضم صورة للإشعار القانوني يوم ١٨ أبريل.

والسبب المنصوص عليه في الادعاء هو أن مكورماك اتهم رايت بالاحتيال والادعاء زورًا أنه ساتوشي ناكاموتو، منشئ بيتكوين (BTC). ووفقًا لموقع أخبار العملات المشفرة الذي يركز على BSV، "كوين غيك"، فإن الادعاء يهدف إلى "منع ماكورماك من تقديم المزيد من الادعاءات الاحتيالية بأن رايت ليس هو الشخص الذي يقف وراء الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو".

علاوةً على ذلك، يسعى رايت أيضًا إلى الحصول على ١٠٠٠٠٠ جنيه إسترليني (أكثر من ١٣٠٠٠٠ دولار) كتعويض، بالإضافة إلى التكاليف القانونية ورسوم المحكمة. وبحسب ما ورد قدم محامو رايت إخطارًا للمدعى عليه شخصيًا يوم الخميس وهم يخططون لتقديم الدعوى في الأسبوع القادم.

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حيث يشير المدعي أنه يعتقد أن الهجمات ضده تهدف في الواقع إلى إيذاء بيتكوين ساتوشي فيجن بدلًا من ذلك. ويشير التقرير:

"يؤكد رايت أن عملة BSV هي الهدف الحقيقي نظرًا لقدرتها على قابلية التوسّع الضخمة على السلسلة، والذي يمثل تهديدًا وجوديًا لمستقبل العملات المشفرة الأخرى التي يمنعها التصميم الخاطئ من التوسع لتلبية احتياجات المنصات المالية العالمية الحقيقية."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، قامت بورصة العملات المشفرة "باينانس" بحذف BSV بسبب حالة مماثلة، حيث اتخذ رايت إجراءً ضد مستخدم تويتر مجهول قام بإطلاق Lightning Torch.