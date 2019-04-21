هل تهدّد قوة منصة Binance المتعاظمة قيم مجتمع البلوكتشين

أعلنت Binance و هي أكبر منصة تداول في العالم للعملات الرقمية عن حذفها لعملة (Bitcoin SV (BSV و ذلك يوم الإثنين الفارط بعد أن قرر الرئيس التنفيذي و مؤسس المنصة Changpeng Zhao أنه قد اكتفى من قصة ساتوشي المزيف لـ Craig S. Wright. و في غضون ساعات قامت منصتا Kraken و Shapeshift بنفس الشيء.

من الصعب بل هو من شبه المستحيل أن تجد شخصا ساذجا بدرجة كافية ليدافع عن كريج رايت في هذه المرحلة و لكن هناك بعض الأدلة تبين أن حذف BSV ليس سوى مجرد نزوة إضافة إلى أن Binance أظهرت نفسها كقوة خطيرة في المجال الرقمي أكثر مما كانت عليه Bitcoin SV فى أي وقت مضى

برفقة تغريدة من Changpeng Zhao ( الذي سنرمز له في هذا المقال بCZ ) تحمل عبارة “افعل الشيء الصحيح” أسقطت Binance كالصاعقة هذا الإعلان الرسمي الذي كشفت فيه عن إزالة BSV من المنصة و ينص الإعلان على ما يلي:

“… في Binance نقوم بمراجعة دورية لكل الأصول الرقمية التي ندرجها لضمان استمرارها في تحقيق المستوى العالي من المعايير التي نتوقعها و عندما لا تفي العملة الرقمية أو التوكن بهذا المعيار أو عندما تتغير الصناعة فإننا نجري مراجعة أكثر عمقا و نحذفها “.

يختلف هذا البيان اختلافًا كبيرًا عن البيان الذي غرّده CZ في اليوم السابق حيث عرض أسبابه الشخصية و ليس التقنية لإزالة BSV.

قال CZ :

“لكي أكون واضحا فأنا لا أختار الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا فلقد تركنا السوق يفعل ذلك لكنني ضد الإحتيال مثل انتحال صفة شخص ما و على هذا النحو فإني أرى أن كريج رايت محتال.”

لكي أكون واضحا (يقصد كاتب المقال نفسه) فأنا لا أتفق مع هذا الكلام في أدنى تقدير و أنا ضد الشخصيات الغير منتخبة و التي تمارس القوة بطريقة تافهة و على هذا النحو فإني أعتقد بأن Changpeng Zhao هو طاغية خطير.

لذا فإن كان CZ مدير بينانس ‘ضد عمليات الإحتيال مثل انتحال صفة شخص ما’ فأنا معجب بمشاعره النبيلة و لكني لا أحترم النفاق. فلماذا على سبيل المثال لا يطبق CZ نفس المنطق على الرئيس التنفيذي لشركة Tron السيد Justin Sun ؟ فإن كان كريج رايت قد قال كذبة واحدة كبيرة فإن جاستن صن قد أتحفنا بألف كذبة صغير و مع ذلك تواصل بينانس العمل مع ترون و هو وضع ربما دعّمته “الأموال” الذي تبرع بها جاستن صن للمنصة في العام الماضي و التي بلغت قيمتها 3 ملايين دولار.

اليوم قام CZ بإزالة BSV فأي عملة رقمية أخرى ستلقى غدا نفس المصير ؟ افتح أي منتدى رقمي على الإنترنت وسترى الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون بأن Cardano ليست سوى عملية إحتيال معقدة و ينطبق الشيء نفسه على XRP و Dash و EOS … و غيرهم من العملات إذا لماذا لا يصدر CZ أحكامًا على هذه العملات الرقمية ؟ (أعطه بعض الوقت فربما سيفعل ذلك قريبا).

في تغريدة في 12 أبريل أعطى CZ سببًا آخر لإزالة BSV و هو أن الصراع بين BSV و BCH تسبب في ألم كبير للصناعة الرقمية عن طريق التسبب في انخفاض قيمة BTC.

حيث قال :

“عادةً لا أحب المشاركة في المناقشات الجانبية و ما إلى ذلك لكن هذا الأمر قد أخذ الكثير من الوقت كما أنني لا أحب حقيقة أن الإنقسام في الشبكة أدّى إلى انخفاض BTC إلى أقل من 6 آلاف دولار مما تسبب في ألم للكثيرين في هذه الصناعة. “

أصحاب البيتكوين كاش احذروا!

المشكلة في إتخاذ CZ موقفا أخلاقيا من Bitcoin SV هو أنه يدعو حتما إلى وضعه هو نفسه تحت نفس الميزان الأخلاقي فبينانس كانت منذ زمن غير بعيدة عن إثارة الجدل.

تظهر لقطات مأخوذة من Twitter منذ أكتوبر 2018 كيف طالب ممثل Binance بـ “الدفع مقابل الإدراج على المنصة” من فريق DigiByte (DGB) فعندما سأل عضو فريق DigiByte عن مقدار رسوم الإدراج كان الرد: “ما هي ميزانيتك؟”

و تظهر الصورة التالية مندوب Binance و هو يشير إلى “رسم التقييم” ، ويوضح أنه إذا لم يدفع فريق DigiByte رسوم التقييم ‘ فلن يتم إدراج العملة في المنصة.

علاوة على ذلك فقد تم ضبط CZ نفسه و هو يكذب فكما يتضح هنا عندما طلب اعتذارًا من Jared Tate في تبادل رسائل مباشرة أتى في اليوم التالي و أنكر ذلك و منذ ذلك الحين تم حذف تغريدة CZ.

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علاوة على ذلك هناك بعض الأدلة على الإعتقاد بأن Binance تقوم بانتظام بتضخيم حجم تداول عملة Binance Coin الخاصة بها (BNB) و كذلك العملات الرقمية التي تم إطلاقها عبر Binance Launchpad.

و تعرض هذه البيانات من Bear Market Valuations التناقضات بين حجم تقرير Binance Coin و ما تشير إليه إشارات السوق المنتظمة.

إذا كان حجم Binance Coin الأصلي حقيقيًا ، فستكون قيمة التداول اليومية أعلى من أي أصول أخرى متداولة رئيسية (الحجم مأخوذ من البورصات الموثوقة كما هو موضح بواسطة Bitwise)

و ينطبق الشيء نفسه على توكونات Launchpad مثل Celer Network التي أظهرت حجم تداول مشابهًا لبيتكوين على الرغم من عدم ظهور أي علامة إهتمام على Google Trends

لذلك يصبح من الصعب تصديق أو أخذ موقف CZ الأخلاقي ضد كريج رايت بجدية.

لا تزال Binance الرائدة بين منصات التداول الرقمية و هنا يكمن بيت القصيد حيث Changpeng Zhao يغذي بانتظام صورة الرجل الطيب صاحب الشركة الرائدة في هذا المجال.

و بالرجوع إلى إعلان الشطب فسيكون من الجميل أن تقوم بينانس بالالتزام بكلماتها الخاصة عندما تعلن:

“نشكركم على دعمكم ونحن نواصل بناء النظام الرقمي بطريقة تعزز الشفافية والنمو المستدام على المدى الطويل.”

هذه الشفافية غير موجودة و بالنظر إلى أن منصات التداول Kraken و Shapeshift اتبعتا خطى Binance في أعقاب عملية الشطب فإن هذا يدل على أن “النظام الرقمي” يقصد به أن أي عملة مهدّدة بالإدراج في القائمة السوداء في أي وقت على ما يبدو.

لقد قمت ببيع عملات BSV في أسرع وقت ممكن لكن ألا ينبغي أن تُمنح العملة فرصة للدفاع عن نفسها في سوق الأفكار الحرة ؟

أترككم مع هذا الإقتباس الذي قدمه باعث Ethereum السيد Vitalik Buterin منذ العام الماضي حيث عبر عن عدم ثقته في القوة التي تتمتع بها المنصات الرقمية المركزية.

حيث قال بوترين :

“يمكننا حقًا أن نتخلص من هذا الملك الغبي الذي يصنع منصّات التداول المركزية تلك التي تتمتع بالقدرة على تحديد التوكونات التي تصبح كبيرة من خلال إتخاذ قرار بإدراجها ثم فرض رسوم إدراج تتراوح بين 10 ملايين و 15 مليون دولار. فكلما استطعنا الإبتعاد عن هذا العالم إلى شيء يرضي فعليًا قيم البلوكتشين الخاصة بالانفتاح والشفافية كان ذلك أفضل بكثير. “

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المصدر : www.ccn.com

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