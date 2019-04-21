مؤسس الإيثيريوم “فيتاليك بوتيرين” يكشف عن سبب عدم انضمامه لشركة الريبل في عام 2013

هذا الأسبوع، كشف “فيتاليك بوتيرين”، عالم الكمبيوتر الروسي الكندي الذي أسس الايثيريوم (Ethereum)، عن “حقيقة ممتعة” حول نفسه وقال: “حاولت أن أكون متدربًا في مؤسسة الريبل مرة أخرى في منتصف 2013 ولكن لم يتم ذلك بسبب عدم حصولي على تأشيرة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.”

قبل أن ننظر إلى سياق ملاحظات “فيتاليك” نحتاج أن نتذكر أن الأفكار الأولى وراء اقتراح “فيتاليك” الأصلي للإيثيريوم، الذي كشفها في ديسمبر 2013 جاءت نتيجة لزيارته لإسرائيل في أكتوبر 2013 وذكر:

“لنبدأ أولاً بالإصدار الأقدم للغاية لما يعرف اليوم بـ “الايثيريوم“، والعودة عندما لم يكن يطلق عليه الايثيريوم. آنذلك كنت قد قمت بزيارة لإسرائيل في أكتوبر 2013، أمضيت وقتًا طويلاً مع فريق ماستركوين (Mastercoin)، بل واقترحت بعض الميزات بالنسبة إليهم. بعد قضاء بضع الوقت في التفكير فيما كانوا يفعلونه، أرسلت للفريق اقتراحًا لجعل بروتوكولهم أكثر تعميماً ودعم أنواع أكثر من العقود دون إضافة مجموعة كبيرة ومعقدة من الميزات.”

وأضاف “فيتاليك” محاولة الحصول على وظيفة في “الريبل” عبر تغريدة تم إرسالها ردًا على التغريدة التالية من براين أرمسترونج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Coinbase:

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اعترف “فيتاليك” أنه في منتصف عام 2013، عندما كان يعيش في كندا، أنه حاول المجيء إلى كاليفورنيا للعمل كمتدرب في شركة OpenCoin التي أعيدت تسميتها لاحقًا (في سبتمبر 2013) إلى “ريبل لاب” Ripple Labs، لكنه فشل في القيام بذلك بسبب إجراءات التأشيرة كون الشركة آنذاك لم يتجاوز عمرها العام الواحد وليست قادرة على استقطاب أجانب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية:

تجدر الإشارة إلى أن OpenCoin (الذي كان الاسم الأصلي لـRipple Labs)، قد شارك في تأسيسها “كريس لارسن” و “جيد مكالب” في سبتمبر 2012، مما يعني أن “فيتاليك” يجب أن يكون تقدم للحصول على وظيفة في وقت ما حول يونيو 2013.

بعد ذلك، تم تعيين “جاستن صن” مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة ترون (TRON) في شركة OpenCoin، والذي يبدو أنه (وفقًا لملفه الشخصي في موقع Linkedin) قد عمل في مؤسسة “Ripple Labs” في ديسمبر 2013 “كأول موظف في منطقة الصين الكبرى” وعمل في الشركة حتى يناير 2016.