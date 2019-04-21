منصة Bibox تطلق منصتها الخاصة للإكتتابات وتكشف عن 4 اكتتابات قادمة

أعلنت منصة “Bibox”, إحدى أشهر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة، عن موعد إطلاق منصة للإكتتابات IEO التي أطلق عليها اسم “Bibox Orbit”.

وتم تحديد الساعة 8:00 مساءً (جرينتش +8). في يوم 22 أبريل، بهدف كشف التفاصيل عن إطلاق وتطوير مشاريع لامركزية عالية الجودة، وفقًا لبيانها الرسمي.

في خطوة تعتمد على مبدأ الإنصاف العادل، ستعتمد منصة “Bibox” على طريقة الياناصيب لإختيار المشاركين مما يتيح للجميع فرصة متساوية للمشاركة.

وذكر آريس، الشريك المؤسس لمنصة (Bibox): “واحدة من نوايانا لإطلاق منصة “Bibox Orbit” هي المساعدة في تعزيز المشاريع المتميزة. حيث تساعد منصة (Bibox Orbit) في إنشاء مشاريع متميزة في تطوير البيئة التحتية في عالم الكريبتو، مما سيساهم بالتأكيد في وجود سوق قوي للبلوكشين والعملات المشفرة. والأهم من ذلك هو أن منصة (Bibox Orbit) تساعد على توفير وصول سهل وآمن لمشروعات الكريبتو ذات الجودة إلى مشاريع جيدة”.

باعتبارها منصة لتداول العملات الرقمية، تركز منصة “Bibox” على البحث عن إطلاق وتطوير مشاريع لامركزية عالية الجودة. بناءً على هذه الرؤية، نشأت شركة “Bibox Orbit” التي تجمع سنوات من الخبرة القيمة المتراكمة وموارد الجودة لفريق Bibox.

بهدف توفير أفضل بيئة متنامية لمشاريع الكريبتو المتميزة، تعتبر “Bibox Orbit” منصة إطلاق الرموز، حيث تتمكن المشاريع المتميزة اللامركزية من جمع الأموال لبناء نظمها الإيكولوجية وتطويرها على المدى الطويل. في هذه الأثناء، تقدم “Bibox Orbit” الرموز المميزة للمشاريع لمستخدمي “Bibox” الذين سيساهمون في أموالهم لتطوير النظام البيئي للمشاريع.

ستظهر تفاصيل المشاريع الأولى قريبًا، يرجى متابعة التحديثات.

للتأكد من أن الجميع لديه فرصة متساوية للمشاركة للمشاركة في اكتتابات (IEO) عبر المنصة، سوف تستخدم منصة Bibox نظام اليانصيب لكل مشارك.

عملة منصة Bibox الأصلية هي (BIX)، هي الأصل الرقمي الوحيد المخصص للدفع مقابل المساهمة في اكتتابات (IEO).

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سيبدأ الشراء المسبق في الساعة 10 صباحًا في 22 أبريل، عندما يتمكن المستخدمون من نقل (BIX) إلى منصة الاكتتابات والحصول على أرقام السحب، والذي ينتهي عند الساعة 5 مساءً.

في نفس اليوم. سيتم الإعلان عن النتائج في الساعة 8 مساءً. في 22 أبريل، سيتم خصم المبلغ المقابل من عملة (BIX) تلقائيًا من أولئك الذين يفوزون في السحب. سيتم إصدار الرمز المميز الذي تم شراؤه مسبقًا في حسابات المستخدمين.

قواعد محددة هي كما يلي:

– الحد الأقصى لمبلغ ما قبل الشراء الشخصي: أعلى مبلغ فردي يمكن أن يودعه المساهم في المنصة هو 5000 دولار وأعلى مبلغ فعلي يمكن أن يحصل عليه الفرد من العملات الرقمية هو 800 دولار. يمكن للمستخدمين تخصيص الحد الأقصى لمبلغ الشراء الفردي بشكل مستقل بين مختلف المشاريع في هذه المرحلة.

– في وقت السحب، سيتم تقسيم كل مبلغ الشراء المسبق بالتساوي، وسيتم إجراء السحب وفقًا لنسبة إجمالي مبلغ الشراء المسبق للمستخدمين ومبلغ الإصدار الفعلي من قبل فرق المشروع. سيتم الإعلان عن أقل مبلغ رابح على صفحة الحدث.

– بالنسبة لمشروع واحد، وفقًا لنسبة السحب، كلما زادت عملية الشراء المسبق، زادت احتمالية فوزك في السحب.

– مطلوب التحقق من KYC.

أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم المسجلة في إستونيا، لديها مكاتب في الولايات المتحدة وسويسرا وكندا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وفيتنام، مع وجود خطط للتوسع في المزيد من الدول.

يتمتع متداولو منصة “Bibox” بخدمات إدارة العملات الرقمية بشكل مستقرة وسهل الاستخدام، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 عملة رقمية وأكثر من 200 زوج تداول. خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ حجم التداول اليومي 693 مليون دولار.