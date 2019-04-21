كيف تربح من العملات الرقمية؟

قد تكون العملات الرقمية واحدةً من أكثر الإستثمارات مخاطرة، ولكنها مجزية جداً في عصرنا الحالي. وفي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حققوا مبالغ ضخمة من المال عن طريق الإستثمار في العملة الرقمية كانو من المهووسين بالتكنولوجيا أو مهتمين بها بالمتوسط.

دفعنا ذلك إلى البحث عن معلومات حول الإستثمار في العملة الرقمية وإعداد هذا الدليل.

لا يتطلب منك الأمر الإشتراك في مجموعة مدفوعة أو أن تكون عبقري للربح من الإستثمار في العملات الرقمية. يجب أن تكون الموارد المجانية مثل هذا الدليل أكثر من كافية.

عندما نقول “الربح من العملات الرقمية”. لا نقصد بذلك أنك ستصبح مليونيراً بين عشية وضحاها من خلال إستثمار 100 دولار و النوم، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الإستثمار.

الإستثمار الحقيقي هو الإستثمار المستمر ويتطلب معرفة المشاريع التي تستثمر فيها جيداً حيث تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك حاجة بالفعل لهذه العملة الرقمية وهل يعمل المشروع على حل هذه المشكلة.

يتناول هذا الدليل المواضيع التالية:

أنواع مختلفة من العملات الرقمية

متى تشتري و متى تبيع

مصطلحات مهمة يستخدمها مستثمري العملات الرقمية

كيف تجني الأرباح من استثماراتك

ما الذي يسبب إرتفاع سعر العملة الرقمية

كيفية تتبع سعر العملات الرقمية

كيف تقوم بإستكشاف فرص إستثمارية جديدة

قبل البدء ، تذكر دائمًا:

استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته

استثمر وفقاً لقدرتك على تحمل المخاطر

قم دائمًا بإجراء أبحاثك الإضافية

أفضل وقت لشراء بيتكوين كان قبل 10 سنوات ، ثاني أفضل وقت هو هذه الأيام

إذا كنت تريد شراء واحدة ، من الموصى به إستخدام المحافظ الباردة لتخزين العملات الرقمية في وضع عدم الإتصال : مثل Ledger Nano، أو Trezor، واحرص على اتباع الإرشادات المرفقة معها.

تُعرف العملات الرقمية الأخرى غير البيتكوين بإسم الـ “altcoins”

عملة البيتكوين ليست العملة الرقمية الوحيدة:

يُشار إلى العملات الرقمية غير البيتكوين بإسم Altcoins (العملات الرقمية البديلة) وهذه الـ altcoins قد تستخدم إما لغرض مماثل لبيتكوين أو لغرض مختلف تماما.

ربما ترغب في بداية الإستثمار في العملات الرقمية في التوجه نحو “الشريحة الزرقاء” من العملات الرقمية ، وهي العملات التي تمتلك حصة سوقية بأكثر من 2 مليار دولار.

وتدعي بعض المصادر أن العملات الرقمية التي تمتلك حصة سوقية تزيد عن 30 مليون دولار مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الزرقاء من العملات الرقمية.

إذا كنت تريد الحصول على نظرة أوسع ، يمكنك الذهاب إلى موقع coinmarketcap على الويب وإلقاء نظرة على العملات الرقمية التي لديها سقف سوق يتجاوز الـ 30 مليون دولار.

ومن المفضل للأغلبية التمسك بالشريحة المؤهلة التي تزيد حصتها السوقية عن 2 مليار دولار لأن ذلك يجعل الاستثمارات أكثر أمانًا.

عملات بـ حصة سوقية أعلى من 2 مليار دولار وهي:

عملة البيتكوين – BTC – وهي أول عملة رقمية لا مركزية.

– BTC – وهي أول عملة رقمية لا مركزية. عملة الإيثيريوم – ETH – وتدعم منصة لتطوير العقود الذكية و التطبيقات اللامركزية (DAPP).

– ETH – وتدعم منصة لتطوير العقود الذكية و التطبيقات اللامركزية (DAPP). عملة الريبل – XRP – توفر حلول الدفع العالمية عبر الحدود وهي سريعة جدًا و رخيصة جدًا للبنوك.

– XRP – توفر حلول الدفع العالمية عبر الحدود وهي سريعة جدًا و رخيصة جدًا للبنوك. عملة البيتكوين كاش – BCH – وهي الناتجة عن إنقسام البيتكوين وتعتبر أسرع قليلاً من بيتكوين.

– BCH – وهي الناتجة عن إنقسام البيتكوين وتعتبر أسرع قليلاً من بيتكوين. عملة اللايت كوين – LTC – وهي أيضاً إنقسام من البيتكوين الأصلية وتتميز بمعاملات أسرع و أرخص تكلفة.

– LTC – وهي أيضاً إنقسام من البيتكوين الأصلية وتتميز بمعاملات أسرع و أرخص تكلفة. عملة ايوس – EOS – وهي منصة تطوير توفر إطار عمل للتطبيقات اللامركزية (DAPP) ، وتعمل بمبدأ DPoS.

– EOS – وهي منصة تطوير توفر إطار عمل للتطبيقات اللامركزية (DAPP) ، وتعمل بمبدأ DPoS. عملة BNB – Binance Coin – وهي عملة المنصة العملاقة لتداول العملات الرقمية Binance وسيتم استخدامها في المنصة اللامركزية DEX القادمة قريبا.

– وهي عملة المنصة العملاقة لتداول العملات الرقمية Binance وسيتم استخدامها في المنصة اللامركزية DEX القادمة قريبا. عملة ستيلار XLM – Stellar – تدعم المدفوعات الدولية فائقة السرعة وتوفر منصة للتطوير تشبه الإيثريوم و الريبل إلى حد ما.

عملات بـ حصة سوقية أكثر من 30 مليون دولار (500 مليون دولار +):

عملة كاردانو – ADA - وهي منصة للتطوير ، وكل code يُراجع من قبل الخبراء.

– ADA - وهي منصة للتطوير ، وكل code يُراجع من قبل الخبراء. عملة ترون – TRX – منصة مشاركة المحتوى الترفيهي القائمة على بلوكتشين.

– TRX – منصة مشاركة المحتوى الترفيهي القائمة على بلوكتشين. عملة المونيرو XMR – Monero – هي عملة الرقمية القائمة على الخصوصية ، وتعتبر عملة الخصوصية الأكثر شعبية.

عملة نيم – NEM – منصة تطوير على مستوى الشركات.

عملة داش – Dash - هي إنقسام من البيتكوين قائمة على الخصوصية.

عملة تيزوس – XTZ – منصة تطوير تستخدم مبدأ عمل DPoS.

عملة أيوتا – IOTA – تختص في مدفوعات إنترنت الأشياء ، وتدعم اللارسوم.

يمكن شراء معظم العملات الرقمية البديلة بإستخدام البيتكوين (BTC) أو الإيثريوم (ETH) ، ومع ذلك فإن هناك العديد من منصات التداول بدأت ببيع العملات الرقمية الأخرى مباشرة مقابل العملات النقدية ، على سبيل المثال:

يمكن لمستخدمي منصة CEX في كل مكان شراء عملات البيتكوين و الإيثريوم و الريبل و البيتكوين كاش و الداش و والبيتكوين جولد و ستيلر مباشرةً من خلال النقود.

كما يمكنك شراء عملات الـ bitcoin و NEM و NEO و Cardano و Ripple و Litecoin و IOTA و غير ذلك مباشرة من BitPanda إذا كنت تعيش في أي مكان في أوروبا.

بالنسبة لمعظم العملات الرقمية الأخرى التي لا يمكن شراؤها مباشرة ، يمكنك شراؤها من خلال منصة Binance بإستخدام البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH).

يُفضّل اتباع قاعدتين بخصوص ذلك.

القاعدة رقم 1: ضع قدمك على أعتاب الباب الآن

لا أحد يستطيع أن يحدد على وجه اليقين ما هو سعر العملة الرقمية في المستقبل ، لذلك إذا كنت تشعر بالثقة بشأن العملة الرقمية التي اخترتها ، فقم بشراء مبلغ صغير لتبدأ به ولتقوم بتعيين أُسسك.

طالما أنك قد وجدت عملة جيدة ، فمن الأفضل أن تدخل الآن وتحتفظ بها على المدى الطويل ، فإذا حاولت إنتظار توقيت السوق فقد تخاطر بفرص شراء العملة بسعر أعلى لاحقًا.

لا تَكُن هذا الرجل:

توقيت السوق ليس دائمًا استراتيجية موثوقة

القاعدة 2: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين”

هذه مقولة مشهورة للملياردير وارن بوفيت والتي تحث الناس على الشراء عندما يبيع الآخرون (مما يُسبب انخفاض السعر) وتوخي الحذر عند قيام الجميع بالشراء (مما يُسبب إرتفاع السعر).

عادةً ما يتبع انخفاض السعر انتعاشاً يتسبب في زيادته وبالتالي يمكن للمستثمرين استغلال الإتجاه الهابط في شراء العملة الرقمية بسعر أقل.

من ناحية أخرى ، عادة ما يتبع التحسن في السعر التصحيح الذي يسبب إنخفاضاً كبيراً في الأسعار. وهذا أمر طبيعي لأنه من المرجح أن يبيع المستثمرون بمجرد زيادة سعر العملة الرقمية حيث أنهم يحصلون ببساطة على أرباحهم.

من الأفضل عدم التفكير في هذا كثيرًا لأنه يمكن أن يصبح تقنيًا للغاية ، وفي الواقع إذا كنت مهتما بعملة رقمية جيدة ، فإن الوقت الآن هو الوقت المناسب للشراء.

نصيحة أخرى جيدة هي التحلي بالصبر ، إذا اشتريت عملة عندما يكون السعر مرتفعًا وبدأت في الإنخفاض ، ما عليك سوى الإنتظار حتى يتعافى السعر.

قد لا ترغب في شراء عملة رقمية عندما يرتفع سعرها ثم تقرر البيع عند الإنخفاض ، وقد يكون ذلك مرهقًا للغاية بمجرد أن يبدأ السعر في الإنتعاش مرة أخرى ويتركك كما يلي:

يمكن أن تكون خسارة أموالك مرهقة للغاية ، فقط أسأل الرجل أعلاه (الرجل في الفيديو)

توقيت آخر مميز للشراء ، وهو عندما تكون العملة في حالة تراكم وذلك هو الوقت الذي ترتفع فيه العملة ببطء ولكن بثبات على مدار فترة زمنية طويلة.

ويمكنك إعداد أوامر شراء تلقائية في المنصة إذا كنت تتوقع تراجع سعر العملة إلى حد ما. كما يمكنك أيضًا تتبع الأسعار من خلال إضافة العملة إلى تطبيق مثل Blockfolio و وضع تنبيهات أسعار (سيتم وصف ذلك بمزيد من الإنخفاض ).

اشتري في الإنخفاض وبيع عند الصعود

من الناحية المثالية تريد الإستثمار في عملة مشفرة عندما تكون جميلة ورخيصة ، ثم بيعها بعد إرتفاع السعر بشكل كبير.

على سبيل المثال؛ إذا قمت بشراء 300،000 عملة Stratis بسعر 0.01 دولار في 12 أغسطس 2016 بمبلغ قدره 3 آلاف دولار ، فسيكون لديك الآن أكثر من 300،000 دولار بسعر العملة الحالي 1.10 دولار.

وإذا قمت ببيعها خلال شهر يناير 2018 فستكون مليونيرا ، وبعد أن ربحت أكثر من 4.2 مليون دولار من إستثمار أولي بقيمة 3،000 دولار عند البيع بسعر 14 دولارًا لكل عملة في ذلك الوقت.

إذا لم تكن مستثمراً مبكراً وضاعت عليك الأسعار المنخفضة ، فلا يزال بإمكانك الشراء خلال الانخفاضات العرضية ، ولكن لمجرد أنك لم تقم بشراء العملة الرقمية بأقل سعر لها لا يعني أنك تأخرت.

تستغرق العديد من المشروعات سنوات للوصول إلى إمكاناتها الكاملة بسبب التطوير و إعتماد المستخدم الذي يستغرق وقتًا طويلا في العادة.

مرة أخرى ، سيساعدك الصبر أكثر من أن يؤذيك طالما استثمرت في عملة رقمية.

دعنا نعود إلى القاعدة رقم 2: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وجشعين عندما يكون الآخرون خائفين”.

هذا يشير إلى الإنتظار عند قيام الجميع بالشراء، والشراء عندما يقوم الجميع بالبيع.

عندما يكون المستثمرون “جشعين” ويشترون ، فإن هذا يتسبب في استمرار إرتفاع سعر العملة وأنت تخاطر بدفع مبالغ زائدة مقابل العملة ، خاصة إذا كان هناك تصحيح لاحق للسعر (تخفيض مؤقت للسعر).

إذا كنت تشاهد مضخات السيولة في السعر (pump) دون أي سبب قوي وراءها (لا توجد تطورات جديدة ، لا شراكات ، لا أخبار مهمة أو تحديثات) ، فمن الأفضل أن تنتظر سعر الإنخفاض مرة أخرى قبل الشراء.

أسلوب الـ hodling : وهي ممارسة تعني التمسك باستثمار طويل الأجل دون الإستسلام للرغبة في البيع.

وقد نشأ مصطلح HODL في الواقع من خطأ إملائي قام به مستثمر بيتكوين في منتدى bitcointalk. ثم بدأ الناس بعد ذلك في إستخدام مصطلح HODL لإشارة إلى مبدأ تمسك بإستثمارك من أجل حياة عزيزة.

يدعي العديد من مستثمري العملات الرقمية أنهم كسبوا الكثير من الأموال عبر إتباع أسلوب التمسك باستثمار طويل الأجل بدلاً من التداول ، في حين يدعي آخرون أنهم حققوا أرباحاً أكثر من خلال التداول.

إذا كنت جديدًا ، فمن الموصى به هو الإحتفاظ بإستثمار طويل وترك التداول للمحترفين أو أكثر خبرة.

إذا كنت تخطط للإنضمام إلى مجتمع العملة الرقمية ، فإليك بعض المصطلحات المفيدة التي يجب أن تعرفها:

Sats – إختصار لكلمة ساتوشي Satoshis ، وهو جزء من البيتكوين حيث يعادل الـ 1 ساتوشي = 0.00000001 من البيتكوين الواحد.

– إختصار لكلمة ساتوشي Satoshis ، وهو جزء من البيتكوين حيث يعادل الـ 1 ساتوشي = 0.00000001 من البيتكوين الواحد. Fiat – ويقصد بها الأموال الورقية (الكاش) وهي العملات القياسية مثل الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني ، اليورو ، اليوان الصيني وما إلى ذلك.

– ويقصد بها الأموال الورقية (الكاش) وهي العملات القياسية مثل الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني ، اليورو ، اليوان الصيني وما إلى ذلك. ATH – أعلى سعر على الإطلاق – أعلى سعر وصلت إليه عملة رقمية مقابل عملة أساسية ، مثل الدولار أو BTC أو ETH أو BNB أو مقابل السوق بشكل عام.

– أعلى سعر على الإطلاق – أعلى سعر وصلت إليه عملة رقمية مقابل عملة أساسية ، مثل الدولار أو BTC أو ETH أو BNB أو مقابل السوق بشكل عام. Bull Market – وهو السوق الصاعد الذي ترتفع فيه أسعار العملات ، مما يشجع على الشراء.

– وهو السوق الصاعد الذي ترتفع فيه أسعار العملات ، مما يشجع على الشراء. Bear Market (سوق الدب) – وهو السوق الهابق حيث تنخفض فيه أسعار العملات ، مما يشجع على البيع.

(سوق الدب) – وهو السوق الهابق حيث تنخفض فيه أسعار العملات ، مما يشجع على البيع. Feeling Bullish الشعور الصاعد – وهو الشعور الإيجابي بأن الإستثمار سوف ينمو في القيمة.

الشعور الصاعد – وهو الشعور الإيجابي بأن الإستثمار سوف ينمو في القيمة. Feeling Bearish الشعور بالهبوط – الشعور بأن الإستثمار سيفقد قيمته.

الشعور بالهبوط – الشعور بأن الإستثمار سيفقد قيمته. Weak Hands الأيدي الضعيفة – الأشخاص الذين يشترون عملة رقمية ثم يبيعون فور انخفاض السعر.

الأيدي الضعيفة – الأشخاص الذين يشترون عملة رقمية ثم يبيعون فور انخفاض السعر. Strong Hands الأيادي قوية – المستثمرون الذين يحتفظون بالعملات الرقمية ولا يهمهم مدى انخفاض السعر لايمانهم بارتفاع الأسعار مستقبلا

الأيادي قوية – المستثمرون الذين يحتفظون بالعملات الرقمية ولا يهمهم مدى انخفاض السعر لايمانهم بارتفاع الأسعار مستقبلا Bloodbath حمام الدم – عندما ينخفض سعر عدد كبير من العملات الرقمية في السوق

حمام الدم – عندما ينخفض سعر عدد كبير من العملات الرقمية في السوق Moon القمر – يقصد به الزيادة الهائلة في السعر

القمر – يقصد به الزيادة الهائلة في السعر Shakeout – عندما ينخفض سعر العملة الرقمية إلى حد كبير ، ويتسبب في بيع العديد من المستثمرين القلقين بخسارة.

– عندما ينخفض سعر العملة الرقمية إلى حد كبير ، ويتسبب في بيع العديد من المستثمرين القلقين بخسارة. Whale الحوت – وهو المستثمر الذي يمتلك كمية هائلة من العملة الرقمية، ولديه القدرة على التأثير في سعر العملة الرقمية من خلال جدران الشراء و البيع وتصريف الكميات الكبيرة أو شراءها دفعة واحدة.

– وهو المستثمر الذي يمتلك كمية هائلة من العملة الرقمية، ولديه القدرة على التأثير في سعر العملة الرقمية من خلال جدران الشراء و البيع وتصريف الكميات الكبيرة أو شراءها دفعة واحدة. Buy walls جدران الشراء – عندما تكون أوامر الشراء لعملة معينة أعلى بكثير من أوامر البيع. ويُشاع أن الحيتان يمكنها إستخدام أوامر الشراء في محاولة لمحاولة رفع سعر العملة الرقمية.

جدران الشراء – عندما تكون أوامر الشراء لعملة معينة أعلى بكثير من أوامر البيع. ويُشاع أن الحيتان يمكنها إستخدام أوامر الشراء في محاولة لمحاولة رفع سعر العملة الرقمية. Sell walls جدران البيع – عندما تكون أوامر البيع أعلى بكثير من أوامر الشراء. يشاع أن الحيتان يمكنها إستخدام جدران البيع لقمع سعر العملة المشفرة (عادةً ما يستخدم الحيتان هذا الأسلوب من أجل مراكمة المزيد من العملة الرقمية لأنفسهم).

على سبيل المثال: تخيل أن هناك عملة تكلف 4 دولارات ولديها إجمالي عرض يصل إلى 5 ملايين ويوجد أمر بيع ل 1 مليون قطعة نقدية بسعر 4.2 دولار لكل منها! بالتالي من المرجح ألا يتجاوز السعر هذا السعر.

جدران البيع – عندما تكون أوامر البيع أعلى بكثير من أوامر الشراء. يشاع أن الحيتان يمكنها إستخدام جدران البيع لقمع سعر العملة المشفرة (عادةً ما يستخدم الحيتان هذا الأسلوب من أجل مراكمة المزيد من العملة الرقمية لأنفسهم). على سبيل المثال: تخيل أن هناك عملة تكلف 4 دولارات ولديها إجمالي عرض يصل إلى 5 ملايين ويوجد أمر بيع ل 1 مليون قطعة نقدية بسعر 4.2 دولار لكل منها! بالتالي من المرجح ألا يتجاوز السعر هذا السعر. FUD – الخوف ، عدم اليقين ، الشك؛ قد تتسب الأخبار السلبية التي يتم نشرها حول عملة رقمية في حدوث ما يسمى بالـ FUD الذي يدفع المستثمرين للتشكيك في استثماراتهم والقيام بالبيع أو منع المستثمرين الآخرين من الشراء مما يسبب تراجعاً في سعر العملة.

– الخوف ، عدم اليقين ، الشك؛ قد تتسب الأخبار السلبية التي يتم نشرها حول عملة رقمية في حدوث ما يسمى بالـ FUD الذي يدفع المستثمرين للتشكيك في استثماراتهم والقيام بالبيع أو منع المستثمرين الآخرين من الشراء مما يسبب تراجعاً في سعر العملة. Pump & Dump – أسلوب مخادع يقوم به بعض المجموعات حيث تشتري كميات من عملة ما عندما يكون سعرها رخيصاً، ثم تقوم بافتعال الضجيج حولها ، مما يتسبب في شراء المستثمرين الغير مدركين، مما يؤدي إلى “تضخيم” السعر ، ثم يتم “إغراق” المستثمرين الجدد من قبل المستثمرين الأوائل الذين يقومون بجني أرباحهم.

وبعد التفريغ (dump) ، ينخفض السعر ويعرف المستثمرون الذين تعرضو للخداع بإسم حاملي الحقائب bag holders.

– أسلوب مخادع يقوم به بعض المجموعات حيث تشتري كميات من عملة ما عندما يكون سعرها رخيصاً، ثم تقوم بافتعال الضجيج حولها ، مما يتسبب في شراء المستثمرين الغير مدركين، مما يؤدي إلى “تضخيم” السعر ، ثم يتم “إغراق” المستثمرين الجدد من قبل المستثمرين الأوائل الذين يقومون بجني أرباحهم. وبعد التفريغ (dump) ، ينخفض السعر ويعرف المستثمرون الذين تعرضو للخداع بإسم حاملي الحقائب bag holders. Bag Holder حامل الحقيبة – مصطلح يشير إلى المستثمر الذي يتمسك باستثمار يحتمل أنه سيء، ويمكن أن يكون قد وقع ضحية لعملية الضخ والتفريغ (pump & dump) على تلك العملة، أو أنه ببساطة اشترى عملة رديئة في أعلى قمة لها ثم بقي متمسكاً بهذه العملة مع استمرار سعرها بالانخفاض.

حامل الحقيبة – مصطلح يشير إلى المستثمر الذي يتمسك باستثمار يحتمل أنه سيء، ويمكن أن يكون قد وقع ضحية لعملية الضخ والتفريغ (pump & dump) على تلك العملة، أو أنه ببساطة اشترى عملة رديئة في أعلى قمة لها ثم بقي متمسكاً بهذه العملة مع استمرار سعرها بالانخفاض. FOMO : الخوف من خسارة الفرص ، وهذا يعني طلب الشراء الكثيف على عملة معينة أو السوق بشكل عام خوفاً من ضياع الفرصة.

الخوف من خسارة الفرص ، وهذا يعني طلب الشراء الكثيف على عملة معينة أو السوق بشكل عام خوفاً من ضياع الفرصة. New Blood / Fresh Meat – ويقصد بهذه المصطلحات الإشارة للمستثمرين جدد (النوب noobs: شخص عديم الخبرة في مجال ما).

– ويقصد بهذه المصطلحات الإشارة للمستثمرين جدد (النوب noobs: شخص عديم الخبرة في مجال ما). DYOR – وهي إختصار لـ Do Your Own Research – وتعني قم باجراء أبحاثك الخاصة.

– وهي إختصار لـ Do Your Own Research – وتعني قم باجراء أبحاثك الخاصة. Premine – وهو مصطلح يشير إلى المكان الذي يخصص فيه المطور مبلغًا معينًا من العملة الرقمية لعنوان محدد قبل إطلاق الكود إلى المجتمع المفتوح. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يحتفظ المطورون بقدر معين من العملة الرقمية لأنفسهم لسبب ما.

لماذا تريد جني الأرباح؟

• لتأمين أرباحك في شكل آخر مثل عملة ورقية.

• يمكنك جني الأرباح في بيتكوين ثم إستخدام البيتكوين لشراء عملة رقمية أخرى أو زيادة مقتنياتك من الـ altcoins.

• إذا تضاعف سعر عملة إستثمارك عدد من الأضعاف (10x-100x) يمكنك جني الأرباح في البيتكوين أو العملات النقدية ومن ثم شراء المزيد من نفس العملة عندما ينخفض السعر في وقت لاحق.

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• التنويع في الاستثمارات التقليدية مثل الذهب والفضة والأسهم وصناديق المؤشرات وصناديق الإستثمار و الإستثمار العقاري وغيرها.

إذا كنت ترغب في جني أرباحك من عملة رقمية ، فمن الموصى به صرف ما لا يزيد عن 50 ٪ إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة الرقمية سوف تستمر في الإرتفاع في المستقبل.

دعنا نسمي هذا الأسلوب “إشعال النار Rake” ، فأنت تحصل على نسبة مئوية معينة من الأرباح في كل مرة يصل فيها الإستثمار إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

على سبيل المثال ، يمكنك شراء عملة رقمية بقيمة 5،000 دولار بسعر 0.50 دولار وعندما يصل السعر إلى 5 دولارات تكون قد حصلت على ربح 10x أضعاف رأس مالك مما يترك لك 50،000 دولار.

فمثلا ، تقوم ببيع 10،000 دولار (20٪) وتحتفظ بالـ 40،000 دولار المتبقية (80٪) خلال السوق الصاعدة ، إن مكاسب بمعدل 10x أضعاف ليست مستبعدة وهي محتملة في الواقع.

يمكن أن يكون هذا فعالًا للغاية قبل السوق الهابطة حيث تنخفض أسعار معظم العملات الرقمية، حيث يبيع المستثمرون عملاتهم الرقمية ، مما يتيح لك فرصة الشراء مرة أخرى بسعر أرخص.

يكمن السبب الرئيسي وراء دفع أسعار العملات الرقمية إلى الزيادة في زيادة الطلب على العملة.

وبطبيعة الحال ، إذا كانت هناك سلعة ما تعاني من نقص في العرض و إرتفاع في الطلب ، فستزيد قيمتها.

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة سعر العملات الرقمية ما يلي:

تطورات و إعلانات جديدة ، إذا كان للعملة الرقمية مجتمع كبير ، فإن الإعلان البسيط أو الميزة الجديدة يمكن أن يتسبب في موجة هائلة من الشراء مما يرفع من سعر العملة.

يساهم إلتزام مطوري العملة الرقمية بالمواعيد النهائية لخارطة الطريق و الأهداف المرسومة في الخطة في إضفاء المزيد من الثقة في العملة الرقمية ، مما يدفع المستثمرين للقيام بالمزيد من الشراء للعملة.

الحصول على العملات الرقمية الموجودة في المنصات الصغيرة والتي من المحتمل إضافتها في المنصات الأكبر و الأكثر شعبية مستقبلاً (يزيد من اعتماد المستخدم)

مجموعات الضخ و التفريغ (Pump and dump) التي عادةً ما تستخدم عملات رقمية صغيرة ولا تحظى بشعبية كبيرة حيث تكون أسهل للقيام بالتلاعب في أسعارها.

الضجة الاعلامية (Hype) : حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم أتباع و نفوذ كبير حث الناس على الإستثمار في عملة رقمية معينة ، ويعد John McAfee أحد الأمثلة.

إستخدام العملة الرقمية في الحياة العملية و زيادة اعتمادها ، مما يقلل من العرض و يعمل على زيادة الطلب.

يمكنك إستخدام حجم العرض للعملة الرقمية و قيمتها السوقية لحساب السعر بدقة بإستخدام هذه المعادلة:

الحصة السوقية للعملة (Marketcap) / الكمية المتداولة للعملة (Circulating Supply) = سعر العملة

على سبيل المثال ، تبلغ القيمة السوقية الحالية لبيتكوين $ 93،779،421،380 دولارًا أمريكيًا ، بينما يبلغ العرض المتداول 17،654،937 BTC ، وفقاً لذلك:

فإن حصة سوق البيتكوين 93,779,421,380 دولار / عدد البيتكوين المتداول 17,654,937 BTC يعطينا سعر عملة البيتكوين الذي يساوي 5،311 دولار وهو سعر بيتكوين في 20 أبريل 2019.