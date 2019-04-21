كيف تربح من العملات الرقمية؟

قد تكون العملات الرقمية واحدةً من أكثر الإستثمارات مخاطرة، ولكنها مجزية جداً في عصرنا الحالي. وفي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حققوا مبالغ ضخمة من المال عن طريق الإستثمار في العملة الرقمية كانو من المهووسين بالتكنولوجيا أو مهتمين بها بالمتوسط.
دفعنا ذلك إلى البحث عن معلومات حول الإستثمار في العملة الرقمية وإعداد هذا الدليل.
لا يتطلب منك الأمر الإشتراك في مجموعة مدفوعة أو أن تكون عبقري للربح من الإستثمار في العملات الرقمية. يجب أن تكون الموارد المجانية مثل هذا الدليل أكثر من كافية.
عندما نقول “الربح من العملات الرقمية”. لا نقصد بذلك أنك ستصبح مليونيراً بين عشية وضحاها من خلال إستثمار 100 دولار و النوم، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الإستثمار.
الإستثمار الحقيقي هو الإستثمار المستمر ويتطلب معرفة المشاريع التي تستثمر فيها جيداً حيث تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك حاجة بالفعل لهذه العملة الرقمية وهل يعمل المشروع على حل هذه المشكلة.
يتناول هذا الدليل المواضيع التالية:
- أنواع مختلفة من العملات الرقمية
- متى تشتري و متى تبيع
- مصطلحات مهمة يستخدمها مستثمري العملات الرقمية
- كيف تجني الأرباح من استثماراتك
- ما الذي يسبب إرتفاع سعر العملة الرقمية
- كيفية تتبع سعر العملات الرقمية
- كيف تقوم بإستكشاف فرص إستثمارية جديدة
قبل البدء ، تذكر دائمًا:
- استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته
- استثمر وفقاً لقدرتك على تحمل المخاطر
- قم دائمًا بإجراء أبحاثك الإضافية
- أفضل وقت لشراء بيتكوين كان قبل 10 سنوات ، ثاني أفضل وقت هو هذه الأيام
- إذا كنت تريد شراء واحدة ، من الموصى به إستخدام المحافظ الباردة لتخزين العملات الرقمية في وضع عدم الإتصال : مثل Ledger Nano، أو Trezor، واحرص على اتباع الإرشادات المرفقة معها.
عملة البيتكوين ليست العملة الرقمية الوحيدة:
يُشار إلى العملات الرقمية غير البيتكوين بإسم Altcoins (العملات الرقمية البديلة) وهذه الـ altcoins قد تستخدم إما لغرض مماثل لبيتكوين أو لغرض مختلف تماما.
ربما ترغب في بداية الإستثمار في العملات الرقمية في التوجه نحو “الشريحة الزرقاء” من العملات الرقمية ، وهي العملات التي تمتلك حصة سوقية بأكثر من 2 مليار دولار.
وتدعي بعض المصادر أن العملات الرقمية التي تمتلك حصة سوقية تزيد عن 30 مليون دولار مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الزرقاء من العملات الرقمية.
إذا كنت تريد الحصول على نظرة أوسع ، يمكنك الذهاب إلى موقع coinmarketcap على الويب وإلقاء نظرة على العملات الرقمية التي لديها سقف سوق يتجاوز الـ 30 مليون دولار.
ومن المفضل للأغلبية التمسك بالشريحة المؤهلة التي تزيد حصتها السوقية عن 2 مليار دولار لأن ذلك يجعل الاستثمارات أكثر أمانًا.
عملات بـ حصة سوقية أعلى من 2 مليار دولار وهي:
- عملة البيتكوين – BTC – وهي أول عملة رقمية لا مركزية.
- عملة الإيثيريوم – ETH – وتدعم منصة لتطوير العقود الذكية و التطبيقات اللامركزية (DAPP).
- عملة الريبل – XRP – توفر حلول الدفع العالمية عبر الحدود وهي سريعة جدًا و رخيصة جدًا للبنوك.
- عملة البيتكوين كاش – BCH – وهي الناتجة عن إنقسام البيتكوين وتعتبر أسرع قليلاً من بيتكوين.
- عملة اللايت كوين – LTC – وهي أيضاً إنقسام من البيتكوين الأصلية وتتميز بمعاملات أسرع و أرخص تكلفة.
- عملة ايوس – EOS – وهي منصة تطوير توفر إطار عمل للتطبيقات اللامركزية (DAPP) ، وتعمل بمبدأ DPoS.
- عملة BNB – Binance Coin – وهي عملة المنصة العملاقة لتداول العملات الرقمية Binance وسيتم استخدامها في المنصة اللامركزية DEX القادمة قريبا.
- عملة ستيلار XLM – Stellar – تدعم المدفوعات الدولية فائقة السرعة وتوفر منصة للتطوير تشبه الإيثريوم و الريبل إلى حد ما.
عملات بـ حصة سوقية أكثر من 30 مليون دولار (500 مليون دولار +):
- عملة كاردانو – ADA - وهي منصة للتطوير ، وكل code يُراجع من قبل الخبراء.
- عملة ترون – TRX – منصة مشاركة المحتوى الترفيهي القائمة على بلوكتشين.
- عملة المونيرو XMR – Monero – هي عملة الرقمية القائمة على الخصوصية ، وتعتبر عملة الخصوصية الأكثر شعبية.
- عملة نيم – NEM – منصة تطوير على مستوى الشركات.
- عملة داش – Dash - هي إنقسام من البيتكوين قائمة على الخصوصية.
- عملة تيزوس – XTZ – منصة تطوير تستخدم مبدأ عمل DPoS.
- عملة أيوتا – IOTA – تختص في مدفوعات إنترنت الأشياء ، وتدعم اللارسوم.
يمكن شراء معظم العملات الرقمية البديلة بإستخدام البيتكوين (BTC) أو الإيثريوم (ETH) ، ومع ذلك فإن هناك العديد من منصات التداول بدأت ببيع العملات الرقمية الأخرى مباشرة مقابل العملات النقدية ، على سبيل المثال:
يمكن لمستخدمي منصة CEX في كل مكان شراء عملات البيتكوين و الإيثريوم و الريبل و البيتكوين كاش و الداش و والبيتكوين جولد و ستيلر مباشرةً من خلال النقود.
كما يمكنك شراء عملات الـ bitcoin و NEM و NEO و Cardano و Ripple و Litecoin و IOTA و غير ذلك مباشرة من BitPanda إذا كنت تعيش في أي مكان في أوروبا.
بالنسبة لمعظم العملات الرقمية الأخرى التي لا يمكن شراؤها مباشرة ، يمكنك شراؤها من خلال منصة Binance بإستخدام البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH).
يُفضّل اتباع قاعدتين بخصوص ذلك.
القاعدة رقم 1: ضع قدمك على أعتاب الباب الآن
لا أحد يستطيع أن يحدد على وجه اليقين ما هو سعر العملة الرقمية في المستقبل ، لذلك إذا كنت تشعر بالثقة بشأن العملة الرقمية التي اخترتها ، فقم بشراء مبلغ صغير لتبدأ به ولتقوم بتعيين أُسسك.
طالما أنك قد وجدت عملة جيدة ، فمن الأفضل أن تدخل الآن وتحتفظ بها على المدى الطويل ، فإذا حاولت إنتظار توقيت السوق فقد تخاطر بفرص شراء العملة بسعر أعلى لاحقًا.
لا تَكُن هذا الرجل:
القاعدة 2: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين”
هذه مقولة مشهورة للملياردير وارن بوفيت والتي تحث الناس على الشراء عندما يبيع الآخرون (مما يُسبب انخفاض السعر) وتوخي الحذر عند قيام الجميع بالشراء (مما يُسبب إرتفاع السعر).
عادةً ما يتبع انخفاض السعر انتعاشاً يتسبب في زيادته وبالتالي يمكن للمستثمرين استغلال الإتجاه الهابط في شراء العملة الرقمية بسعر أقل.
من ناحية أخرى ، عادة ما يتبع التحسن في السعر التصحيح الذي يسبب إنخفاضاً كبيراً في الأسعار. وهذا أمر طبيعي لأنه من المرجح أن يبيع المستثمرون بمجرد زيادة سعر العملة الرقمية حيث أنهم يحصلون ببساطة على أرباحهم.
من الأفضل عدم التفكير في هذا كثيرًا لأنه يمكن أن يصبح تقنيًا للغاية ، وفي الواقع إذا كنت مهتما بعملة رقمية جيدة ، فإن الوقت الآن هو الوقت المناسب للشراء.
نصيحة أخرى جيدة هي التحلي بالصبر ، إذا اشتريت عملة عندما يكون السعر مرتفعًا وبدأت في الإنخفاض ، ما عليك سوى الإنتظار حتى يتعافى السعر.
قد لا ترغب في شراء عملة رقمية عندما يرتفع سعرها ثم تقرر البيع عند الإنخفاض ، وقد يكون ذلك مرهقًا للغاية بمجرد أن يبدأ السعر في الإنتعاش مرة أخرى ويتركك كما يلي:
توقيت آخر مميز للشراء ، وهو عندما تكون العملة في حالة تراكم وذلك هو الوقت الذي ترتفع فيه العملة ببطء ولكن بثبات على مدار فترة زمنية طويلة.
ويمكنك إعداد أوامر شراء تلقائية في المنصة إذا كنت تتوقع تراجع سعر العملة إلى حد ما. كما يمكنك أيضًا تتبع الأسعار من خلال إضافة العملة إلى تطبيق مثل Blockfolio و وضع تنبيهات أسعار (سيتم وصف ذلك بمزيد من الإنخفاض ).
اشتري في الإنخفاض وبيع عند الصعود
من الناحية المثالية تريد الإستثمار في عملة مشفرة عندما تكون جميلة ورخيصة ، ثم بيعها بعد إرتفاع السعر بشكل كبير.
على سبيل المثال؛ إذا قمت بشراء 300،000 عملة Stratis بسعر 0.01 دولار في 12 أغسطس 2016 بمبلغ قدره 3 آلاف دولار ، فسيكون لديك الآن أكثر من 300،000 دولار بسعر العملة الحالي 1.10 دولار.
وإذا قمت ببيعها خلال شهر يناير 2018 فستكون مليونيرا ، وبعد أن ربحت أكثر من 4.2 مليون دولار من إستثمار أولي بقيمة 3،000 دولار عند البيع بسعر 14 دولارًا لكل عملة في ذلك الوقت.
إذا لم تكن مستثمراً مبكراً وضاعت عليك الأسعار المنخفضة ، فلا يزال بإمكانك الشراء خلال الانخفاضات العرضية ، ولكن لمجرد أنك لم تقم بشراء العملة الرقمية بأقل سعر لها لا يعني أنك تأخرت.
تستغرق العديد من المشروعات سنوات للوصول إلى إمكاناتها الكاملة بسبب التطوير و إعتماد المستخدم الذي يستغرق وقتًا طويلا في العادة.
مرة أخرى ، سيساعدك الصبر أكثر من أن يؤذيك طالما استثمرت في عملة رقمية.
دعنا نعود إلى القاعدة رقم 2: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وجشعين عندما يكون الآخرون خائفين”.
هذا يشير إلى الإنتظار عند قيام الجميع بالشراء، والشراء عندما يقوم الجميع بالبيع.
عندما يكون المستثمرون “جشعين” ويشترون ، فإن هذا يتسبب في استمرار إرتفاع سعر العملة وأنت تخاطر بدفع مبالغ زائدة مقابل العملة ، خاصة إذا كان هناك تصحيح لاحق للسعر (تخفيض مؤقت للسعر).
إذا كنت تشاهد مضخات السيولة في السعر (pump) دون أي سبب قوي وراءها (لا توجد تطورات جديدة ، لا شراكات ، لا أخبار مهمة أو تحديثات) ، فمن الأفضل أن تنتظر سعر الإنخفاض مرة أخرى قبل الشراء.
أسلوب الـ hodling : وهي ممارسة تعني التمسك باستثمار طويل الأجل دون الإستسلام للرغبة في البيع.
وقد نشأ مصطلح HODL في الواقع من خطأ إملائي قام به مستثمر بيتكوين في منتدى bitcointalk. ثم بدأ الناس بعد ذلك في إستخدام مصطلح HODL لإشارة إلى مبدأ تمسك بإستثمارك من أجل حياة عزيزة.
يدعي العديد من مستثمري العملات الرقمية أنهم كسبوا الكثير من الأموال عبر إتباع أسلوب التمسك باستثمار طويل الأجل بدلاً من التداول ، في حين يدعي آخرون أنهم حققوا أرباحاً أكثر من خلال التداول.
إذا كنت جديدًا ، فمن الموصى به هو الإحتفاظ بإستثمار طويل وترك التداول للمحترفين أو أكثر خبرة.
إذا كنت تخطط للإنضمام إلى مجتمع العملة الرقمية ، فإليك بعض المصطلحات المفيدة التي يجب أن تعرفها:
- Sats – إختصار لكلمة ساتوشي Satoshis ، وهو جزء من البيتكوين حيث يعادل الـ 1 ساتوشي = 0.00000001 من البيتكوين الواحد.
- Fiat – ويقصد بها الأموال الورقية (الكاش) وهي العملات القياسية مثل الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني ، اليورو ، اليوان الصيني وما إلى ذلك.
- ATH – أعلى سعر على الإطلاق – أعلى سعر وصلت إليه عملة رقمية مقابل عملة أساسية ، مثل الدولار أو BTC أو ETH أو BNB أو مقابل السوق بشكل عام.
- Bull Market – وهو السوق الصاعد الذي ترتفع فيه أسعار العملات ، مما يشجع على الشراء.
- Bear Market (سوق الدب) – وهو السوق الهابق حيث تنخفض فيه أسعار العملات ، مما يشجع على البيع.
- Feeling Bullish الشعور الصاعد – وهو الشعور الإيجابي بأن الإستثمار سوف ينمو في القيمة.
- Feeling Bearish الشعور بالهبوط – الشعور بأن الإستثمار سيفقد قيمته.
- Weak Hands الأيدي الضعيفة – الأشخاص الذين يشترون عملة رقمية ثم يبيعون فور انخفاض السعر.
- Strong Hands الأيادي قوية – المستثمرون الذين يحتفظون بالعملات الرقمية ولا يهمهم مدى انخفاض السعر لايمانهم بارتفاع الأسعار مستقبلا
- Bloodbath حمام الدم – عندما ينخفض سعر عدد كبير من العملات الرقمية في السوق
- Moon القمر – يقصد به الزيادة الهائلة في السعر
- Shakeout – عندما ينخفض سعر العملة الرقمية إلى حد كبير ، ويتسبب في بيع العديد من المستثمرين القلقين بخسارة.
- Whale الحوت – وهو المستثمر الذي يمتلك كمية هائلة من العملة الرقمية، ولديه القدرة على التأثير في سعر العملة الرقمية من خلال جدران الشراء و البيع وتصريف الكميات الكبيرة أو شراءها دفعة واحدة.
- Buy walls جدران الشراء – عندما تكون أوامر الشراء لعملة معينة أعلى بكثير من أوامر البيع. ويُشاع أن الحيتان يمكنها إستخدام أوامر الشراء في محاولة لمحاولة رفع سعر العملة الرقمية.
- Sell walls جدران البيع – عندما تكون أوامر البيع أعلى بكثير من أوامر الشراء. يشاع أن الحيتان يمكنها إستخدام جدران البيع لقمع سعر العملة المشفرة (عادةً ما يستخدم الحيتان هذا الأسلوب من أجل مراكمة المزيد من العملة الرقمية لأنفسهم).
على سبيل المثال: تخيل أن هناك عملة تكلف 4 دولارات ولديها إجمالي عرض يصل إلى 5 ملايين ويوجد أمر بيع ل 1 مليون قطعة نقدية بسعر 4.2 دولار لكل منها! بالتالي من المرجح ألا يتجاوز السعر هذا السعر.
- FUD – الخوف ، عدم اليقين ، الشك؛ قد تتسب الأخبار السلبية التي يتم نشرها حول عملة رقمية في حدوث ما يسمى بالـ FUD الذي يدفع المستثمرين للتشكيك في استثماراتهم والقيام بالبيع أو منع المستثمرين الآخرين من الشراء مما يسبب تراجعاً في سعر العملة.
- Pump & Dump – أسلوب مخادع يقوم به بعض المجموعات حيث تشتري كميات من عملة ما عندما يكون سعرها رخيصاً، ثم تقوم بافتعال الضجيج حولها ، مما يتسبب في شراء المستثمرين الغير مدركين، مما يؤدي إلى “تضخيم” السعر ، ثم يتم “إغراق” المستثمرين الجدد من قبل المستثمرين الأوائل الذين يقومون بجني أرباحهم.
وبعد التفريغ (dump) ، ينخفض السعر ويعرف المستثمرون الذين تعرضو للخداع بإسم حاملي الحقائب bag holders.
- Bag Holder حامل الحقيبة – مصطلح يشير إلى المستثمر الذي يتمسك باستثمار يحتمل أنه سيء، ويمكن أن يكون قد وقع ضحية لعملية الضخ والتفريغ (pump & dump) على تلك العملة، أو أنه ببساطة اشترى عملة رديئة في أعلى قمة لها ثم بقي متمسكاً بهذه العملة مع استمرار سعرها بالانخفاض.
- FOMO : الخوف من خسارة الفرص ، وهذا يعني طلب الشراء الكثيف على عملة معينة أو السوق بشكل عام خوفاً من ضياع الفرصة.
- New Blood / Fresh Meat – ويقصد بهذه المصطلحات الإشارة للمستثمرين جدد (النوب noobs: شخص عديم الخبرة في مجال ما).
- DYOR – وهي إختصار لـ Do Your Own Research – وتعني قم باجراء أبحاثك الخاصة.
- Premine – وهو مصطلح يشير إلى المكان الذي يخصص فيه المطور مبلغًا معينًا من العملة الرقمية لعنوان محدد قبل إطلاق الكود إلى المجتمع المفتوح. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يحتفظ المطورون بقدر معين من العملة الرقمية لأنفسهم لسبب ما.
لماذا تريد جني الأرباح؟
• لتأمين أرباحك في شكل آخر مثل عملة ورقية.
• يمكنك جني الأرباح في بيتكوين ثم إستخدام البيتكوين لشراء عملة رقمية أخرى أو زيادة مقتنياتك من الـ altcoins.
• إذا تضاعف سعر عملة إستثمارك عدد من الأضعاف (10x-100x) يمكنك جني الأرباح في البيتكوين أو العملات النقدية ومن ثم شراء المزيد من نفس العملة عندما ينخفض السعر في وقت لاحق.
• التنويع في الاستثمارات التقليدية مثل الذهب والفضة والأسهم وصناديق المؤشرات وصناديق الإستثمار و الإستثمار العقاري وغيرها.
إذا كنت ترغب في جني أرباحك من عملة رقمية ، فمن الموصى به صرف ما لا يزيد عن 50 ٪ إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة الرقمية سوف تستمر في الإرتفاع في المستقبل.
دعنا نسمي هذا الأسلوب “إشعال النار Rake” ، فأنت تحصل على نسبة مئوية معينة من الأرباح في كل مرة يصل فيها الإستثمار إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
على سبيل المثال ، يمكنك شراء عملة رقمية بقيمة 5،000 دولار بسعر 0.50 دولار وعندما يصل السعر إلى 5 دولارات تكون قد حصلت على ربح 10x أضعاف رأس مالك مما يترك لك 50،000 دولار.
فمثلا ، تقوم ببيع 10،000 دولار (20٪) وتحتفظ بالـ 40،000 دولار المتبقية (80٪) خلال السوق الصاعدة ، إن مكاسب بمعدل 10x أضعاف ليست مستبعدة وهي محتملة في الواقع.
يمكن أن يكون هذا فعالًا للغاية قبل السوق الهابطة حيث تنخفض أسعار معظم العملات الرقمية، حيث يبيع المستثمرون عملاتهم الرقمية ، مما يتيح لك فرصة الشراء مرة أخرى بسعر أرخص.
يكمن السبب الرئيسي وراء دفع أسعار العملات الرقمية إلى الزيادة في زيادة الطلب على العملة.
وبطبيعة الحال ، إذا كانت هناك سلعة ما تعاني من نقص في العرض و إرتفاع في الطلب ، فستزيد قيمتها.
تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة سعر العملات الرقمية ما يلي:
- تطورات و إعلانات جديدة ، إذا كان للعملة الرقمية مجتمع كبير ، فإن الإعلان البسيط أو الميزة الجديدة يمكن أن يتسبب في موجة هائلة من الشراء مما يرفع من سعر العملة.
- يساهم إلتزام مطوري العملة الرقمية بالمواعيد النهائية لخارطة الطريق و الأهداف المرسومة في الخطة في إضفاء المزيد من الثقة في العملة الرقمية ، مما يدفع المستثمرين للقيام بالمزيد من الشراء للعملة.
- الحصول على العملات الرقمية الموجودة في المنصات الصغيرة والتي من المحتمل إضافتها في المنصات الأكبر و الأكثر شعبية مستقبلاً (يزيد من اعتماد المستخدم)
- مجموعات الضخ و التفريغ (Pump and dump) التي عادةً ما تستخدم عملات رقمية صغيرة ولا تحظى بشعبية كبيرة حيث تكون أسهل للقيام بالتلاعب في أسعارها.
- الضجة الاعلامية (Hype) : حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم أتباع و نفوذ كبير حث الناس على الإستثمار في عملة رقمية معينة ، ويعد John McAfee أحد الأمثلة.
- إستخدام العملة الرقمية في الحياة العملية و زيادة اعتمادها ، مما يقلل من العرض و يعمل على زيادة الطلب.
يمكنك إستخدام حجم العرض للعملة الرقمية و قيمتها السوقية لحساب السعر بدقة بإستخدام هذه المعادلة:
الحصة السوقية للعملة (Marketcap) / الكمية المتداولة للعملة (Circulating Supply) = سعر العملة
على سبيل المثال ، تبلغ القيمة السوقية الحالية لبيتكوين $ 93،779،421،380 دولارًا أمريكيًا ، بينما يبلغ العرض المتداول 17،654،937 BTC ، وفقاً لذلك:
فإن حصة سوق البيتكوين 93,779,421,380 دولار / عدد البيتكوين المتداول 17,654,937 BTC يعطينا سعر عملة البيتكوين الذي يساوي 5،311 دولار وهو سعر بيتكوين في 20 أبريل 2019.
يمكنك أيضًا الإستفادة من المعادلة السابقة للتنبؤ بسعر عملة رقمية في المستقبل.
لنفرض أنك صادفت شخصًا يتوقع أن تبلغ القيمة السوق لبيتكوين 1 تريليون دولار بحلول عام 2020 وأردت أن تحسبها، استخدم المعادلة السابقة كالآتي :
1،000،000،000،000 / 17،654،937 = 56،641.38 $ وهو السعر المتوقع بحلول عام 2020.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن كمية عرض العملة قد يزيد بحلول ذلك الوقت مما سيؤثر على السعر المتوقع ولكن ليس بمقدار كبير في معظم الحالات.
يمكنك إيجاد كمية العرض supply و القيمة السوقية marketcap للعملات الرقيمة على coinmarketcap.com.
هناك عدد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لمراقبة أسعار العملات الرقمية المفضلة لديك وكذلك التحقق من مقدار الربح الذي حققته من استثماراتك.
من بين تلك التطبيقات إليكم الثلاثة المفضلة غالباً وهي كل من Blockfolio ، Coinfolio و CoinCap.
يمكنك أيضًا إعداد تنبيهات الأسعار التي ترسل إليك إشعارات كلما انخفض السعر أو ارتفع فوق مستوى معين.
على الرغم من ذلك ، يبدو تطبيق Blockfolio رائعاً أكثر من الإثنين الآخرين بسبب ميزة “Signal” الخاصة به ، وهي ميزة رائعة ترسل لك إشعارات تحتوي على أخبار من مطوري العملة الرقمية التي تقوم بتتبعها.
أخيرًا ، دعونا نلقي نظرة على كيفية اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في عالم العملات الرقمية.
Bitcointalk
يعتبر موقع Bitcointalk هو المنتدى الذي يمثل البيت الكبير لمجتمع العملة الرقمية عبر الإنترنت حيث يُمكّن المستثمرين من أن يجتمعوا و يتناقشوا بشأن العملات الرقمية و تكنولوجيا البلوكتشين و العملات جديدة و مشاريع الطرح الأولي ICO وغيرها من الأمور في هذا المجال.
يستخدم المطورون أيضًا المنتدى للإعلان عن العملات التي كانوا يعملون عليها ، فإذا كنت لا تعرف ماهي العملة الرقمية الجديدة التي تبحث عنها ، فاكتب ببساطة “ANN” في شريط بحث المنتديات أو الصقها في متصفح البحث الخاص بك : (site:bitcointalk.org: ann).
كما يُعد Bitcointalk أيضًا مصدراً جيداً للعثور على قنوات المنصات الإجتماعية telegram و slack و discord التي توفر أيضًا ثروة من المعلومات الجيدة والتحديثات المباشرة من المطورين أنفسهم.
يساعدك إستخدام البحث في Bitcointalk للحصول على معلومات بشأن تلك العملة والعثور على قنوات الـ telegram و slack و discord الخاصة بها.
معلومات مهمة يجب مراعاتها:
• هل يدعم العملة الرقمية وجود إستخدام حقيقي لها على أرض الواقع؟ وما هو الغرض من العملة الرقمية؟
• ما الذي تمثله العملة الرقمية؟ سلعة؟ عملة؟ توكن؟
• هل العملة الرقمية لها قيمة مبدئية؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا؟
• هل النظام البيئي للعملة الرقمية يتم العمل على تطويره بنشاط؟ (قم بالإنخراط مع المطورين على slack واكتشف ذلك)
• الأسباب الكامنة وراء العرض الكلي والإجمالي (إسأل حول ذلك في slack أو bitcointalk)
• من هم الأشخاص الذين يقفون وراء العملة الرقمية وما هي أوراق اعتمادهم؟
منصة Reddit
استخدم منصة reddit للبحث على العملة الرقمية (أو استخدم الرابط التالي https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/) للعثور على النقاشات العامة حول العملات الرقمية والبيتكوين.
ستجد الكثير من الآراء على منصة Reddit ، لذلك صُنّف هذا الأمر على أنه أكثر خطورة ، لذلك قم بإجراء أبحاثك الخاصة دائمًا وإذا اكتشفت عملة رقمية عبر منصة Reddit ، فابحث عنها في منتدى Bitcointalk.org وابحث أيضاً في الموقع الرسمي للعملة للتأكد من المعلومات التي وجدتها على reddit.
مخاطر متوسطة إلى مرتفعة
اتبع نصائح التغريدات على تويتر، هذا الخيار أكثر خطورة من الخيارات السابقة لأن ذلك ينطوي على الثقة في حسابات تويتر على الإنترنت والعديد منها مجهول.
الناصحين هم مستثمرون أو تجار يقومون بتغريد أنشطتهم وآرائهم بما في ذلك:
- توقعات الأسعار للعملات الرقمية التي يمتلكونها
- العملات الرقمية التي يتداولونها وكذلك أهداف البيع و الشراء الخاصة بهم.
كن حذراً جداً عند أخذ المشورة من تغريدات تويتر؛ نظرًا لوجود مجموعات الضخ والتفريغ (pump and dump) النشطة على Twitter وتذكر دائمًا الشعار التالي: قم باجراء بحثك الخاص.
إذا كنت تريد العثور على نصائح العملات الرقمية فاستخدم الهاشتاق التالية (#crypto أو #bitcoin أو #cryptotwitter) أو مؤشرات الأسعار ($btc أو $eth أو $bnb أو $xrp وما إلى ذلك) لن نقوم بنشر أي توصيات في هذه المرحلة حيث نعتقد أن على كل مستثمر إختيار النصائح التي يقتنع بها بنفسه.
- لإتباع النهج الأكثر أمانًا ، استثمر في العملات الرقمية ضمن “الشريحة الزرقاء” التي تحدثنا عنها.
- بمجرد إختيار عملة رقمية لوضع استثمارك بها ، قم بشراء بعض العملات منها لضبط أساساتك.
- اشتري باستمرار وعلى المدى الطويل لتحقيق أقصى قدر من الأرباح الخاصة بك.
- قم بالتزود في شراء العملة الرقمية عندما ينخفض السعر لزيادة ربحك المحتمل.
- قم بصرف 20-30٪ عند جني أرباح استثمارك في عملة رقمية إذا كنت تنوي الإستمرار للمدى الطويل وتهدف إلى الحصول على عائد مضاعف 10x-100x.
- استخدم بعض التطبيقات المساعدة مثل Blockfolio أو Coinfolio أو CoinCap لمراقبة تحركات الأسعار وتتبع الأرباح.
- انضم إلى منتدى Bitcointalk لاكتشاف العملات الرقمية الجديدة والدخول في نقاش مع المطورين وزملائك المستثمرين.
CEX – منصة لتداول العملات الرقمية تسمح للمستخدمين من أي بلد في العالم بشراء عملات الـ Bitcoin و Ethereum و Ripple و غيرها من الـ altcoins الأخرى مباشرةً باستخدام الأموال النقدية.
BitPanda – منصة أوروبية تداول العملات الرقمية توفر العدد الأكبر من العملات التي يمكن شراؤها مباشرة بإستخدام النقود. في الوقت الحالي هذا الخيار متاح فقط للمستخدمين الموجودين في أوروبا، ولكن قد يتوفر الدعم العالمي في المستقبل.
Binance – وهي أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم ، وتُمكّن المستخدمين من شراء الكثير من العملات الرقمية مقابل البيتكوين و الإيثيريوم.
محافظ Ledger – محافظ الأجهزة (تُعرف أيضًا باسم المحافظ الباردة) حيث يمكنك تخزين معظم العملات المشفرة بشكل آمن في وضع عدم الاتصال لمزيد من الأمان.
Whales Trader – و هي منصة عالمية تدعم اللغة العربية تقوم بجمع كل حساباتك من منصات مختلفة في مكان واحد للتداول، كما أنها توفر خاصية التحليل المباشر مما يسهل التداول بشكل كبير، علاوة على ذلك فيمكن استفادة من منبه الشراء المبني على خوارزمية معقدة مما يسهل على المتداول مراقبة السوق، للأسف هذه المنصة ليست مجانية تماما حيث أن بعض المؤشرات تتطلب إشتراكا شهريا و تسمح للمتداولين بعشرة أيام تجريبية لمعرفة خصائصها
المصدر : Hackernoon
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.