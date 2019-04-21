مطور عملات مشفرة يجمع ٤ ملايين دولار من سامسونغ وآخرين لطلاق محفظة بدون مفاتيح خاصة

تام شمس - الأحد 21 أبريل 2019 11:49 صباحاً -

ذكرت صحيفة "ذا بلوك" الإخبارية يوم ١٧ أبريل، أن شركة "كزين" (KZen) الإسرائيلية للتطوير الإلكتروني قد جمعت ٤ ملايين دولار من مؤيديها، بما في ذلك شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإلكترونيات العملاقة.

ويهدف تطبيق محفظة الهاتف الذكي زينغو - الذي يخضع حاليًا لاختبار المرحلة التجريبية - إلى تبسيط استخدام المحفظة الاحتياطية لمستخدمي العملات المشفرة للمبتدئين.

وباستخدام مزيج من ميزات تخزين المفتاح المقسم والأمان الحيوي، تأمل الشركة أن يتمكن المستخدمون من الاستفادة من واجهة مستخدم محفظة بسيطة مع عدم الاعتماد على جهة خارجية أو الاحتفاظ بمفاتيح خاصة بهم وغيرها من المعلومات الحساسة.

ويشكل الهاتف الذكي والتخزين السحابي عمليتي مشاركة المعلومات اللازمة للتوقيع على معاملة، وهي جزء من إعداد يسمى تواقيع الحد الأدنى.

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حيث كتب الرئيس التنفيذي والمؤسس، أوريل أوهايون، في منشور بمدونة بتاريخ ١٥ أبريل أن "زينغو يستخدم تشفير مفتوح المصدر لاستبدال المفتاح الخاص وجميع المشاكل المتعلقة بإدارة محافظ غير تخزينية بأمان". وأضاف قائلًا:

"يحل حلنا نقاط الاحتكاك النموذجية المتمثلة في تسجيل العملاء والنسخ الاحتياطي ويقوم بذلك دون وجود نقطة فشل واحدة."

وكان من بين الرعاة الآخرين لجولة الاستثمار إلرون وبينسون اوك فنتشرز.

وفيما يتعلق بأمان جانب الخادم السحابي اللازم لتشغيل المعاملات، أخبر أوهايون "ذا بلوك" أن إجراءات النسخ الاحتياطي الإضافية ستظهر بعد الإطلاق.

ويتوفر الإصدار التجريبي الخاص حاليًا على نظام التشغيل iOS، مع وجود مكافئ لنظام أندويد ليتبعه.