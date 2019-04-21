البنك المركزي الروسي يستعرض الفوائد والعيوب المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الأحد 21 أبريل 2019 11:49 صباحاً - استعرض البنك المركزي الروسي الفوائد والعيوب المحتملة للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في موجز السياسة الذي نشر يوم ١٨ أبريل.

وفي الوثيقة المعنونة "هل هناك مستقبل للعملات الرقمية للبنك المركزي"، أوضح البنك المركزي للاتحاد الروسي عددًا من الفوائد المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، مثل قدرتها على خفض تكاليف المعاملات في الاقتصاد، وكذلك توفير الأصول التي تعتبر أقل مخاطرة وأكثر سيولة.

ومع ذلك، أشار بنك روسيا إلى أن إمكانات العملات الرقمية للبنوك المركزية لتقليل تكاليف المعاملات لا يمكن أن تتحقق إلا في حالة نجاح الحل التقني للعملات الرقمية للبنوك المركزية في تقديم أداة أفضل من حيث سهولة الاستخدام في المدفوعات والمدخرات، مقارنةً بالنقود الورقية والبطاقات المدينة.

وفي حين أقر البنك المركزي بالمزايا الكافية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، أشار إلى افتقار العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى عدم الكشف عن هويته باعتباره العيب الوحيد المحتمل. وعلى وجه التحديد، أكد البنك عدم قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على توفير نفس المستوى من عدم الكشف عن هويته مقارنة بالنقد.

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حيث أشارت الوثيقة:

"لا يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية بحكم الواقع توفير نفس المستوى من عدم الكشف عن الهوية الذي يوفره النقد. وهذه بالتأكيد ميزة للمنظمين، ولكن يمكن اعتبارها عيبًا من قِبل المستخدمين، ليس فقط أولئك الذين يشاركون في أنشطة مشبوهة، ولكن أيضًا أولئك الذين يهتمون بالخصوصية".

كما صرح بنك روسيا أيضًا أن العملات الرقمية للبنوك المركزية قادرة على التنافس مع ودائع البنوك التجارية في سياق التضخم المنخفض وأسعار الفائدة المعتدلة. حيث كتب البنك أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تصبح مكافئًا للنقد فقط في حالة توفير السيولة وسهولة الاستخدام.