وسائل الإعلام المحلية: البنوك المركزية الأفغانية والتونسية تدرس إصدار سندات بيتكوين

تام شمس - الأحد 21 أبريل 2019 03:53 صباحاً -

تتطلع مصارف أفغانستان وتونس المركزية إلى إصدار سندات بيتكوين (BTC)، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة آسيا تايمز الصادرة في هونغ كونغ يوم ١٧ أبريل.

ووفقًا للتقرير، تحدث محافظو البنكين المركزيين للبلدين في اجتماعات الربيع السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن في الفترة ما بين ٨ و١٤ إبريل. ويزعم أن محافظ البنك المركزي الأفغاني خليل صديق قد أخبر صحيفة "آسيا تايمز" أن المؤسسة تدرس إصدار سند تشفير سيادي لجمع ٥,٨ مليارات دولار.

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وستستخدم الأموال في استثمارات القطاع الخاص في مجالات التعدين والطاقة والزراعة. وإلى جانب بيتكوين، ورد أن صديق ذكر العقود الآجلة للمعادن (مثل الليثيوم) وأشار إلى أن احتياطيات البلاد المعدنية تقدر قيمتها بأكثر من ٣ تريليونات دولار.

ومن ناحية أخرى، أعلن مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي والمسؤول السابق بالبنك الدولي، أن المؤسسة تدرس إصدار سندات بيتكوين. ووفقًا للتقرير، ادعى عباسي أيضًا أن البلاد كانت واحدة من أوائل الدول التي أصدرت عملة رقمية وتم تنفيذها بالفعل من خلال نظام رقمي.

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن عباسي أشاد ببيتكوين وبلوكشين وهايبرليدجر كأداة للبنوك المركزية لمكافحة غسل الأموال وإدارة التحويلات المالية لمحاربة الإرهاب والحد من الاقتصادات الرمادية. وأخيرًا، يشير المقال أيضًا إلى أن السفير الأوزبكي جافلون فاخابوف ذكر أن أوزبكستان لا تستبعد تطوير رابطة بيتكوين أيضًا.