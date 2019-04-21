تام شمس - الأحد 21 أبريل 2019 03:53 صباحاً - أضاعت تزيرو، وهي شركة بلوكتشين التابعة لمجموعة البيع بالتجزئة العملاقة "أوفرستوك"، هدفها لمنتصف أبريل المتمثل في جمع ١٠٠ مليون دولار من شركة الاستثمارات الصينية GSR Capital والشركة السنغافورية للأسهم الخاصة Makara Capital. وقد أعلنت الشركة عن التطوير في خطاب للمساهمين بتاريخ ١٨ أبريل.
وفي الخطاب، أشار باتريك بايرن الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك إلى أنه على الرغم من أن عمليات الاجتهاد لكلتا الشركتين كانت تسير بسلاسة، "لن يكون لدى الطرفين صفقة نهائية بحلول منتصف أبريل." وأضاف قائلًا"
"تخطط تزيرو لمواصلة تسهيل اجتهاد Makara، ولكنها ليست تحت أي اتفاقية حصرية مع Makara أو GSR وقد احتفظت بمستشارين لمتابعة بدائل متوازية."
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وكان هدف الـ ١٠٠ مليون دولار، والذي يمثل ٣٠ مليون دولار منها اتفاقية شراء توكنات أمان تزيرو الملزمة بين GSR وأوفرستوك، نتيجة لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الشركات في مارس.
وقد تم الإعلان عن الاستثمار لأول مرة في أغسطس ٢٠١٨، وفي ذلك الوقت، كانت GSR Capital تنوي استثمار ما يصل إلى ٤٠٤ ملايين دولار: ٢٧٠ مليون دولار مقابل ما يصل إلى ١٨ في المئة من حقوق ملكية تزيرو، و٣٠ مليون دولار من رموز أمان تزيرو من الشركة الأم أوفرستوك، وحتى إلى ١٠٤,٥٥ مليون دولار في أسهم أوفرستوك العادية. وفي خطاب اليوم، طمأن بايرن المساهمين قائلًا:
"أذكر المساهمين باتفاقية شراء توكن تزيرو الملزمة بقيمة ٣٠ مليون دولار بين أوفرستوك وGSR .... وبموجب هذه الاتفاقية، فإن GSR لديها التزام تمويل ملزم بقيمة ٣٠ مليون دولار حتى ٦ مايو."
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بلوكتشين الفرعية التابعة لأوفرستوك تفوّت هدفها المتمثل في ضخ رأس مال بقيمة ١٠٠ مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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