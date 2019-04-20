حركة سعر البيتكوين تبشر بالصعود الوشيك للسوق الرقمية

ارتفع سعر البيتكوين بنسبه 44 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي أي من 3700 دولار الى 5320 دولار ليصبح واحدا من أفضل الأصول أداءا في السوق العالمية جنبا إلى جنب مع النفط.

وفي أوائل شهر أبريل ارتفع سعر البيتكوين من 4200 دولار إلى 5000 دولار مما رفع المعنويات بشكل كبير حول السوق الرقميه وتوقع المستثمرون عموما إرتفاع أسعار عملات البيتكوين وبقية السوق بعد الحركه الصعودية القوية.

وفي الأيام القليلة الماضية واصل البيتكوين زيادة أسعاره متجاوزا 5302 دولارا لتسجيل زيادة بنسبة 32 بالمائة خلال شهر واحد.

أدى إرتفاع عملة (Binance Coin (BNB و هي سابع أكثر العملات قيمة في السوق إلى إرتفاع قيمة السوق الرقمية بحوالي 70 مليار دولار منذ شهر فبراير.

منذ شهر يناير و في أقل من أربعة أشهر ، ارتفع سعر Binance Coin (BNB) بنسبة 322 في المئة مقابل الدولار الأمريكي لتصبح أول عملة رقمية تحطم أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سنة 2017.

و اقترح بعض المتداولين أن إرتفاع عملة Binance Coin و الذي نشأ إثر الإعلان عن الإطلاق المتوقع ل Binance Chain قد يشجع على تعافي العملات الرقمية البديلة.

في السابق أدى الإرتفاع في سعر Ethereum (ETH) إلى 1500 دولار إلى زيادة في الطلب على التوكونات ERC20 والعملات الرقمية البديلة في ذروة السوق الصاعد سنة 2017.

وقال متداول معترف به: “التفكير فيما إذا كان إرتفاع سعر BNB يمكن أن يؤدي إلى بدء ثورة العملات الرقمية البديلة الجديدة كما فعلت ETH في الماضي”.

على الرغم من أن التقارير أظهرت أن عددًا كبيرًا بشكل غير متوقع من المستثمرين المؤسساتيين قد استثمروا في السوق الرقمية خلال الـ 12 شهرًا الماضية فإن تأثير تدفق رأس المال المؤسساتي إلى سوق الرقمية لا يزال غير مؤكد.

و من الأرجح أن الأموال الموجودة بالفعل في السوق الرقمية و المركونة على الهامش في شكل عملات مستقرة و صناديق التحوط و عملات نقدية في البورصات هي التي سيكون لها تأثير أكبر على الأداء قصير الأجل للسوق.

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قال سو تشو و هو الرئيس التنفيذي لشركة Three Arrows Capital ، في السابق:

هناك ما يقدر بنحو 2 مليار دولار نقدا تتربّص في الصناديق الرقمية holdcos و هناك أكثر من ملياري دولار أو أكثر تنتظر في شكل عملات مستقرة و ملياري دولار أخرى تتربص في البورصات و مجموعها 6 مليارات دولار من العملات النقدية موجودة بالفعل لشراء الحقائب الرقمية فهل تتخيل أننا بحاجة إلى أموال جديدة ليصل سعر البيتكوين إلى 10 آلاف دولار؟

إذا بدأ رأس المال الحالي في السوق الرقمية في العودة بسبب تحسن المعنويات فقد يسمح للسوق باسترداد خسائر العام الماضي.

في حديث إلى CCN في مقابلة حصرية قال فريق Binance إنه يشجع المشروعات التي لا تعتمد على العقود الذكية على الإنتقال إلى Binance Chain في المدى القريب.

و العديد من المشاريع بما في ذلك Mithril انتقلت بالفعل إلى Binance Chain.

وأوضح فريق Binance:

تم إنشاء Binance Chain لدعم إصدار و تبادل الأصول الرقمية و يمكن لأي مشروع إصدار توكونات جديدة على Binance Chain كما أن التوكونات الحالية التي لا تعتمد على العقود الذكية مدعوّة إلى الترحيل إلى Binance Chain و لمنصة التبادل الأصلي في Binance DEX واكتساب فوائد من هذه الشبكة المنخفضة الكم و ذات الإنتاجية العالية فسيؤدي ذلك إلى إلهام المزيد من الحريات الإقتصادية ، ويساعد وجود المزيد من المشروعات المشاركة في Binance DEX على تعزيز الرؤية طويلة الأجل لتداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير.

من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان دخول Binance Chain إلى مجال البلوكتشين ذو الإنتاجية العالية سيكون كافيًا لتغيير المشهد العام للتوكونات و لكن استنادًا إلى إهتمام السوق به يتوقع المستثمرون بأن Binance يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تبرير الحركة الصعودية التالية للسوق.

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المصدر : www.ccn.com

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